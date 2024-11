Projekty garantovaných úspor energie pomáhají nemocnicím šetřit miliardy. Přehledný návod ukáže jak na to

Meziresortní skupina pod vedením Ministerstva zdravotnictví představila podrobnou metodiku k projektům energetických úspor EPC, které mohou českému zdravotnickému systému ušetřit miliardy korun na energiích. Dokument vytvořil tým složený ze zástupců resortu zdravotnictví, ministerstev financí a životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Dokument přináší ucelený pohled na EPC projekty a představuje strukturovaný návod, jak co nejefektivněji úspory v nemocnicích zavádět.

„Projekty s metodou EPC plně podporujeme, protože přináší nejen energetické úspory a zajištění částečné energetické soběstačnosti subjektů, ale také značné úspory CO2 na provozu budovy. Z 36 žádostí na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie podaných v programech MŽP, bylo dosud díky Státnímu fondu životního prostředí dokončeno 6 projektů s dotační podporou 859 mil. Kč a v realizaci je dalších 11 projektů s dotací 959 mil. Kč. Zbylých 19 žádostí je v procesu administrace. Model EPC je pro nemocnice a zřizovatele velmi výhodný, protože investici splácí až ze skutečných garantovaných úspor v průběhu několika let a jen za loňský rok překročila roční úspora z EPC projektů 400 milionů korun,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Projekty energetických úspor představují pro tuzemské nemocnice potenciál úspor v řádu miliard korun. Ze zkušeností velkých i menších nemocnic víme, že EPC skutečně fungují a chceme dát i ostatním nemocnicím přehledný návod, jak při jejich přípravě a realizaci postupovat. Nemocnice jsou energeticky velmi náročné provozy a ušetřené prostředky můžeme využít na zkvalitňování péče, nákup nových přístrojů nebo na lepší finanční ohodnocení zdravotníků. Naše pracovní skupina chce postupně přicházet i s dalšími doporučeními s tím, co můžeme pro rychlé rozšíření EPC udělat,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zájem o energetické úspory formou EPC projektů ze strany nemocnic v posledních letech rychle roste. Podle dat Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) dokázaly EPC projekty v českém zdravotnictví uspořit od roku 2012 zhruba jednu miliardu korun, a výrazně tak pomoci nejen zdravotnickému sektoru, ale i státnímu rozpočtu.

„Jakékoliv kroky, které vedou k úsporám veřejných peněz, jsou pro nás samozřejmě dobrou zprávou. Vláda slíbila, že bude veřejné finance konsolidovat, a nemocnice s nepřetržitým provozem jsou dalším konkrétním příkladem, kde je možné najít nemalé úspory,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura.

EPC projekty už nyní šetří desítky milionů korun například v pražské Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici v Motole, Nemocnici Na Homolce, Psychiatrické nemocnici Bohnice nebo v nemocnicích v České Lípě a Mladé Boleslavi.

„Z našich dat víme, že EPC projekty mohou uspořit obrovské částky a jejich potenciál ještě zdaleka není vyčerpán. O to víc si vážíme toho, jak ministerstvo financí přistoupilo k celé problematice a že mohl vzniknout tento meziresortní odborný tým, který přináší konkrétní výsledky. V dokumentu, který dnes oficiálně představujeme, manažeři nemocnic najdou přehledný návod, jak je EPC projekty probíhají, jaké je jejich časová a personální náročnost nebo jaké jsou konkrétní možnosti jednotlivých úsporných opatření a jak postupovat pro získání dotační podpory nebo úvěrového financování,“ dodává předseda APES Miroslav Marada.

„Zkušenosti z dosavadních projektů v nemocnicích ukazují, že EPC skutečně dobře funguje a není důvod k jakýmkoliv obavám. EPC neznamená jen úspory, ale také výraznou modernizaci včetně zateplení budov, výměny oken, osvětlení, vzduchotechniky a podobně. Výrazně se také zlepšuje komfort pro lékaře, zaměstnance i pacienty. EPC jsou velmi komplexní projekty, kde na sebe jednotlivá opatření navazují a dohromady tvoří ideální mix, který vede k nejlepšímu výsledku. Podle našich propočtů je potenciál úspor jen ve veřejných budovách až 20 miliard korun ročně. A to už je opravdu zajímavá částka i z celostátního pohledu,“ vysvětluje Kamil Čermák, předseda Svazu moderní energetiky, jehož je APES členem.

Energetické úspory jsou navíc koncipovány tak, že nemocnice splácí projekt až z realizovaných úspor, což minimalizuje dopady na jejich cash flow. Vedení nemocnic mohou navíc využívat i řadu dotačních programů nebo fondů z národních i evropských zdrojů.

„Přínos úspor pro provoz nemocnic je nesporný, a i my se je snažíme všemožně podporovat. Více než pětina investic do úsporných opatření podpořených za posledních 5 let z Operačního programu životní prostředí proběhla metodou EPC. To je velmi slušné číslo, protože kombinovat EPC s dotacemi je možné teprve několik posledních let,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Součástí EPC je pečlivý energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.