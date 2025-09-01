Program na podporu fotovoltaických elektráren je v polovině, NRB upravila podmínky

Národní rozvojová banka (NRB) uzavřela již více než tisíc smluv se zájemci o zvýhodněné financování fotovoltaických elektráren (FVE) a bateriových uložišť z programu Bezúročný úvěr FVE. Celkový objem zasmluvněných finančních prostředků se přiblížil jedné a půl miliardy korun, což je polovina alokované částky.
Nově nemusí žadatelé o bezúročný úvěr předkládat stavební povolení v případě, že rozšiřují stávající FVE o nové panely, pokud celkový výkon nepřesáhne 100 kWp, přičemž nová podporovaná instalace nesmí přesáhnout 50 kWp. Národní rozvojová banka v rámci programu Bezúročný úvěr FVE vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu nabízí bezúročný úvěr s dotační složkou pro financování výstavby fotovoltaických elektráren do výkonu 50 kWp s možností bateriového úložiště. „Lidé a firmy mají díky instalaci fotovoltaiky možnost snížit náklady a přispět k naší energetické soběstačnosti. Díky našim krokům navíc rychle, bez zbytečného papírování a dalších výdajů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a dodává: „U menších zdrojů jsme zvýšili hranici pro licenci z 50 na 100 kW, takže ji už většina instalací nepotřebuje, a u zdrojů do 100 kW už není nutné stavební povolení."
„Výrazně se zvýšila správnost a kompletnost předkládaných žádostí o Bezúročný úvěr FVE. Pomohla tomu i spolupráce mezi Národní rozvojovou bankou a Solární asociací. Z pohledu čerpání se program dostal do své poloviny. Naším záměrem je, aby se podařilo celou alokovanou částku vyčerpat do konce letošního roku,“ uvedl Michal Nebeský, člen představenstva NRB zodpovědný za úsek Řízení obchodu.
„Podpora energetické soběstačnosti malých a středních podniků je klíčová, chceme-li se poučit z energetické krize a posílit českou ekonomiku. Jsme rádi, že jsme ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou mohli komunikovat směrem k firmám informace o podání a administraci žádostí a tak přispět k urychlení celého procesu," poznamenal Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Prostředky z programu Bezúročný úvěr FVE v celkovém objemu tři miliardy korun je možné využít na výstavbu nové fotovoltaické elektrárny, a to buď bez, nebo v kombinaci se systémy pro ukládání elektřiny do baterií. Způsobilými výdaji jsou například i služby projektantů při přípravě dokumentace. Maximální výše úvěru je tři miliony Kč se splatností až 15 let a odkladem splátek až tři roky. V rámci úvěru je možné získat dotační složku, která činí 30 % způsobilých výdajů na fotovoltaické elektrárny a až 50 % způsobilých výdajů na akumulaci energie.
