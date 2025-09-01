Česká aplikace přenese obnovitelné zdroje přímo k zákazníkovi – v reálném měřítku a zdarma

Ještě než zákazník utratí jedinou korunu, může vidět, jak bude nová fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory či kamna na dřevo vypadat přímo u něj v domě. Aplikaci, která k tomu využívá 3D a rozšířenou realitu, dnes novinářům poprvé představila Komora obnovitelných zdrojů energie společně s členskými asociacemi.
Technologie umožňuje zobrazit zařízení v reálném prostředí a měřítku. Montéři si zároveň díky aplikaci mohou zobrazit detail zapojení, což rozšiřuje profesní vzdělávání montérů a usnadňuje zavádění novinek. V databázi je nyní k dispozici více než 160 výrobků od předních českých i světových výrobců. Stažení aplikace i modulů je zcela zdarma. Aplikace je určena především profesionálům, montážním firmám.
„Chceme, aby každý, kdo si pořizuje obnovitelný zdroj, měl jasno, jak bude fungovat a vypadat. Majitel domu tak společně s technikem může naplánovat vhodné umístění s ohledem na technické požadavky a parametry technologie, jako jsou například odstupy od zdí nebo volba barevného provedení. Aplikace ale také pomáhá montérům, kteří díky ní získají detailní montážní návody a podporu při instalaci,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.
Aplikace je zdarma i pro výrobce a dovozce
Systém je zatím zdarma i pro výrobce a dovozce technologií. Převod výrobků do databáze hradí Komora OZE a Cech akumulace a fotovoltaiky z grantu financovaného z Národního programu obnovy. Cílem projektu je co nejvíc přiblížit obnovitelné zdroje domácnostem a odbourat bariéry z neznámého. A zároveň pomoci instalačním firmám držet krok s nejnovějšími technologiemi. Vše potřebné najdou zájemci na www.3Dnavody.cz.
Novinářská prezentace se konala přímo v rodinném domě v Jílovišti, kde si novináři mohli „naživo“ projít kompletní paletu možností pro energetickou modernizaci – od fotovoltaiky přes tepelné čerpadlo a solární kolektory až po moderní kamna na dřevo. „Ukázali jsme, že energetická soběstačnost už není vzdálená vize, ale reálná volba pro každou domácnost,“doplnil Štěpán Chalupa.
Komentáře