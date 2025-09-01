Ministerstvo životního prostředí společně s ČIŽP a hasiči provádí preventivní kontroly požární bezpečnosti skládek

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) se zaměřili na kontroly požární bezpečnosti v zařízeních pro nakládání s odpady. Během prvního měsíce bylo zahájeno 25 kontrol ze strany ČIŽP a 22 kontrol ze strany HZS ČR. Ačkoli většina kontrol stále probíhá, již nyní inspektoři i hasiči odhalili u některých provozovatelů řadu nedostatků. Požárům skládek odpadů a recyklačních linek nelze úplně zabránit, ale je nutné, aby taková zařízení byla na požáry připravena a takovým rizikům předcházela.
Společné kontroly, jejichž cílem je přispět k efektivnímu zajištění preventivních protipožárních opatření, se zaměřují na místa, kde již v minulosti došlo k požáru, a dále na zařízení, která ve velkém objemu nakládají s hořlavými odpadními materiály, jako je elektroodpad, pneumatiky, papír, nebezpečné odpady či plasty. Celkem je naplánováno provést kontroly u přibližně 80 zařízení po celé České republice. U třetiny provozovatelů byla od zahájení akce na přelomu července a srpna kontrola zahájena nebo již ukončena. První výsledky potvrzují, že někteří provozovatelé nedodržují pravidla nastavená pro zajištění požární bezpečnosti i ochranu životního prostředí. Nedostatky se týkají jak dodržování provozních řádů, tak povinností v oblasti požární prevence a vybavení objektů.
„Počet požárů na skládkách i v zařízeních pro nakládání s odpady je u nás dlouhodobě vysoký a představuje vážný problém. Proto jsme se jako ministerstvo aktivně zapojili do rozsáhlé kontrolní akce, kdy Česká inspekce životního prostředí společně s Hasičským záchranným sborem provede celkem 80 kontrol potenciálně nebezpečných zařízení,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Těší mě, že už nyní vidíme konkrétní výsledky – ČIŽP již zahájila 25 kontrol a doposud zjistila pochybení u pěti z nich. HZS od července provedl zatím 22 kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky u čtyř případů. Kontroly ukazují, že se často opakují stejné problémy – skládky překračují svou kapacitu i povolenou plochu, chybí hasicí přístroje nebo nejsou dodrženy bezpečné odstupové vzdálenosti od objektů. Tyto nedostatky výrazně zvyšují riziko požárů, které pak mají závažné ekologické, zdravotní i finanční dopady. I proto jsou kontroly tak klíčové, protože nejlepším řešením problému je včasná prevence. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro další preventivní a legislativní kroky v této oblasti,“ doplnil ministr Petr Hladík.
Inspektoři ČIŽP doposud zaznamenali pochybení u pěti zařízení pro nakládání s odpady, které budou dále vyhodnocovány v rámci kontrolního šetření a přestupkového řízení. Zjištěné nedostatky spočívají v porušení provozních řádů, konkrétně v překročení kapacity zařízení či vymezené aktivní plochy skládky nebo v manipulaci s odpady mimo vyhrazená místa třídící linky. Zjištěny byly také administrativní nedostatky ve vedení evidence o odpadech a nezajištění třídění vzniklých odpadů v provozovně výrobního podniku. Problémem mohou být např. i lithiové baterie, které spotřebitelé a firmy nevytřídí, a ty tak mohou způsobit požár při ukládání nebo zpracování odpadu. Lithiové baterie patří na místa zpětného odběru a ne do směsného odpadu nebo barevných kontejnerů.
Z 25 zahájených kontrol byly dvě ukončeny bez zjištěného porušení předpisů, zbytek kontrol zatím stále probíhá. „Inspektoři při kontrolách zařízení na zpracování odpadu opakovaně zjišťují stejná pochybení. Přitom platí, že při důsledném dodržování legislativy a provozních řádů se riziko požáru výrazně snižuje. Prevence je vždy lepší než řešení následků. Cílem této akce je proto odhalit možné nedostatky u rizikových provozů ještě před tím, než dojde k neštěstí. Po dokončení všech plánovaných 80 kontrol budeme společně s hasiči schopni lépe zacílit budoucí kontroly a rovněž navrhnout další systémová opatření,” uvedl ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.
Dosavadní šetření HZS ČR odhalila nedostatky u čtyř z 22 kontrolovaných subjektů. Jednalo se např. o nedodržení požadovaných odstupových vzdáleností skládek od okolních objektů, nepředložení požárně bezpečnostního řešení a další dokumentace požární ochrany. Hasiči dále zaznamenali chybějící hasicí přístroje, neprovádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení nebo nedostatečné označení uzávěrů vody a hlavního vypínače elektrické energie.
„Díky zkušenostem z minulosti víme, že se tyto kontrolní akce vyplácejí a provozovatelé si pak dávají větší pozor na dodržování všech náležitostí. Jsem přesvědčen, že i tato akce přispěje ke zvýšení bezpečnosti,“ řekl Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.
Primárním cílem společné kontrolní akce není sankcionování provozovatelů, ale především posílení prevence, odstranění zjištěných nedostatků a snížení rizika požárů v provozech, kde se nakládá s odpady, které mohou mít vážné následky pro zdraví lidí, životní prostředí i veřejné finance. Díky úzké spolupráci obou složek lze lépe identifikovat slabá místa a zefektivnit opatření, která minimalizují nejen ekologická a zdravotní rizika, ale i ztráty ekonomického charakteru - náklady na jeden zásah se totiž často pohybují v řádech desítek milionů korun. Výsledky kontrol, ve kterých budou inspektoři ČIŽP spolu s hasiči pokračovat i v dalších dvou měsících, budou použity jako podklad pro další preventivní a legislativní kroky v této oblasti.
Komentáře