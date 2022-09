Připomínky: Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. a vyhlášky č. 224/2022 Sb.

Vzhledem k současným rizikům, týkajícím se dodávek plynu do Evropy a reálností toho, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena zastavena dodávka plynu z Ruské federace do Evropské unie, čímž by na evropském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy, je nutné upravit režim omezování a přerušování spotřeby plynu ve stavech nouze tak, aby mohl být co nejdéle, pokud to situace na plynárenské soustavě dovolí, zajištěn provoz výrobních firem a společností v České republice.

Termín připomínek: 22. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Ke stažení: