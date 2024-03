Připomínky: Novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Novela vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb., vyhlášky č. 224/2022 Sb. a vyhlášky č. 37/2023 Sb., reaguje na předchozí praktické zkušenosti ohledně zásobování tuzemského trhu s plynem a snaha o zavedení nových bezpečnostních mechanismů, respektive posílení mechanismů již existujících.

Předkládaná úprava reaguje zejména na problém stanovení povolené denní spotřeby, kde se doposud někteří technologičtí zákazníci cítili poškozeni důsledky technologické odstávky jejich výroby v době vánočních a novoročních svátků, které je znevýhodňují ve srovnání s jinými technologickými výrobci a v konečném důsledku ohrožují jejich fungování.

K nutnosti novely vyhlášky vede hlavně současná situace dodávek plynu do Evropy, kde za určitých okolností (přerušení zbývajících dodávek plynu z RF do EU, preference LNG trhů v Asii ze strany producentů plynu, poruchy či havárie na evropské plynárenské soustavě, stále přetrvávající úzká místa na evropské plynárenské soustavě) existuje možnost, že by mohly být omezeny či dlouhodoběji zastaveny dodávky plynu, čímž by na evropském a tedy i tuzemském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy.

Ke stažení:

65_24_Materiál

65_24_Důvodová zpráva