Připomínky: Novela registrační vyhlášky

Energetický regulační úřad předložil do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

Cílem změn je úprava termínu pro oznámení změny formy podpory a upřesnění údajů nezbytných pro proces registrace podpor v přílohách k vyhlášce, zejména ve smyslu upřesnění způsobu ověřování údajů zadaných výrobcem energie v souvislosti s vyhláškou č. 166/2022 Sb.

Návrh vyhlášky předpokládá zkrácení termínu, do kterého lze změnit formu podpory ze zeleného bonusu na výkupní cenu a naopak. Nový termín jednak poskytne povinně vykupujícím obchodníkům delší lhůtu pro zasmluvnění výrobců ve výkupní ceně, která je žádoucí při větším počtu výrobců přecházejících do povinného výkupu (jako tomu bylo např. v roce 2023), a zároveň eliminuje nepřiměřeně dlouhou lhůtu pro spekulaci výrobců na cenu elektřiny, která při rostoucím trendu ceny elektřiny může vést k nadměrné kompenzaci při formě podpory zeleným bonusem. Vyšší výnos v zeleném bonusu je sice typickým znakem formy podpory zeleným bonusem, ovšem vyšší výnos musí být nutně spojen také s vyšším rizikem, a to i v prostředí podporovaných zdrojů energie.

Právě posunutí termínu pro volbu podpory formou výkupní ceny zajistí (ve spojení s metodikou Energetického regulačního úřadu pro určení očekáváné průměrné ceny elektřiny) naplnění zásady vyššího výnosu výrobce při vyšším riziku. Energetický regulační úřad zastává názor, že i v případě podporovaných zdrojů energie by měli být výrobci vystaveni rizikům spojených s termínem a způsobem uzavření smluv na výkup elektřiny, a z toho důvodu považuje za žádoucí zkrátit termín pro volbu podpory formou výkupní ceny. Současný stav umožňující využít „opci na výkupní cenu“ až do konce listopadu nepovažuje v tomto ohledu za vyvážený.

Další navrhované omezení se týká opakované změny formy podpory ve stanovené lhůtě. Nově se upřesňuje, že změna formy podpory smí být v daném termínu provedena pouze jednou. Současný stav, kdy počet změn formy podpory ze strany výrobce do uplynutí stanoveného termínu byl neomezený, nemá relevantní opodstatnění a může uvádět v omyl jak operátora trhu, tak povinně vykupujícího obchodníka. Provedená první změna formy podpory pro následující rok bude nově závazná a bude spouštět proces pro administrování podpory v zeleném bonusu (vyplácí OTE, a.s.), respektive ve výkupní ceně (vyplácí povinně vykupující).

S ohledem na navrhovanou účinnost změny vyhlášky (od 1. ledna 2025) bude zkrácený termín pro volbu formy podpory platit poprvé pro změnu formu podpory pro rok 2026. Energetický regulační úřad dále předpokládá, že informaci o zkrácení termínu bude po dohodě zveřejňovat na svých stránkách také operátor trhu (OTE, a.s.), do jehož systému každý provozně podporovaný výrobce každý měsíc vykazuje.

Termín připomínek: 4. června 2024

