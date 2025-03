Připomínky: Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh vyhlášky navazuje na zákon č. 469/2023 Sb., kterým bylo do § 98a odst. 2 písm. i) pod bod 19 energetického zákona zakotveno zmocnění k rozsahu poskytovaných informací o způsobu dynamického určení ceny plynu nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny plynu na organizovaných trzích s plynem a výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s takovým určením ceny, na úrovni vyhlášky jde o vymezení obsahu předsmluvních informací v případě uzavírání smlouvy o dodávce plynu s dynamickým určením ceny za dodávku plynu.

V kontextu úpravy bodu 6 zmocnění § 98a odst. 2 písm. i) energetického zákona, dochází k úpravě postupu provozovatele zásobníku plynu při prodeji neoprávněně uskladněného plynu, z doposud používaného postupu pro prodej nevytěženého plynu, při reflektování úpravy § 74 odst. 5 energetického zákona.

Návrh vyhlášky na základě podnětů účastníků trhu s plynem upravuje ustanovení služby přepravy plynu v provozu pro ověření technologie. Doposud systematika vyhlášky v dotčených ustanoveních odkazovala na postupy platné pro distribuci plynu ve zkušebním provozu. Nicméně tento přístup byl v kontextu nově připojovaných entit k přepravní soustavě shledán jako nedostatečný, a to co do jeho délky, rozsahu entit tak i souvisejících kapacit a s tím spojených možných cenově regulačních dopadů.

Termín připomínek: 15. dubna 2025

Ke stažení: