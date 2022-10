Příliš mnoho odpadu, s kterým se špatně nakládá. EU reviduje pravidla pro přepravu odpadů

Milióny tun odpadu se každý rok vozí po Evropě a mimo ni. Pro některé toky evropských odpadů je typické, že se jejich odstranění běžně řeší prostým vývozem z EU. Zabránit by tomu měla připravovaná revize nařízení o přepravě odpadů. Průmyslové skupiny ale varují před nežádoucími dopady na recyklaci plastů.

Stávající nařízení o přepravě odpadů pochází z roku 2006 a už nereflektuje současnou situaci na trhu s odpady. V uplynulých letech totiž došlo k výraznému nárůstu exportu evropského odpadu do třetích zemí. Zejména těch, které nejsou členy OECD. „Absence podrobných ustanovení, která by zajistila udržitelné nakládání s odpady v cílových zemích, vedla k nedostatečnému prosazování předpisů a problémům v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví v těchto zemích,“ vysvětluje Evropská komise.

Vyřešit by to měla revize nařízení, která navrhuje nový přístup k řešení přepravy odpadů v EU. Evropská komise chce revizí zvýšit podporu recyklace v a přispět tím k přechodu k oběhovému hospodářství. Přezkoumáním stávajících pravidel chce také posoudit možnosti snížení objemu exportovaného odpadu. Například prostřednictvím lepších kontrol a inspekcí, zavedením opatření proti nelegální přepravě odpadu, nebo opatřeními, které omezují potenciální negativní dopady přepravy odpadů do třetích zemí.

Evropští recyklátoři ale opakovaně varují před hromaděním přebytků recyklátu, který nebude možné v zahraničí prodávat. To by podle nich snížilo ceny na trhu a zvýšilo tlak na již tak zranitelné odvětví. Naproti tomu zelené organizace volají po přísném zákazu vyvážení odpadu. Obě skupiny se ale shodují, že je nutné jasně rozlišit dodávky určené k recyklaci nebo opětovnému použití a ty pro nižší stupně využití, včetně spalování.