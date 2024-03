Příležitosti pro české firmy v energetice, hornictví nebo dopravě. Ministr Síkela jede s podnikateli do Severní Makedonie a Albánie

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vede podnikatelskou misi do Albánie a Severní Makedonie. V Albánii zavítá do hlavního města Tirany, v případě Severní Makedonie pak navštíví města Bitola a Ohrid. Obě země nabízí mnoho příležitostí pro české firmy v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, kritických surovin, těžebních technologií nebo v oblasti smart cities. Cílem je pomoci podnikatelům v navazování kontaktů s jejich místními protějšky a podpořit je v rozvoji stávajících projektů. Podnikatelskou misi organizuje společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

„Severní Makedonie a Albánie nám jsou blízké nejen svou polohou, ale také geopolitickým ukotvením a orientací na Západ. Mým hlavním cílem je prohloubit naši spolupráci a pomoci zprostředkovat českým podnikům kontakty s albánskými a severomakedonskými protějšky. Během bilaterálních jednání se svými protějšky z ministerstev hospodářství, energetiky, infrastruktury nebo investic se zaměřím na konkrétní projekty v regionech, které jsou šité na míru pro české firmy. Velký potenciál vidím zejména v oblasti energetiky, dopravy, hornictví a kritických surovin nebo v oblasti smart cities,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že součástí podnikatelské mise je zhruba dvacítka českých podnikatelů.

V blízkosti města Bitola v Severní Makedonii ministr Síkela oficiálně předá zástupcům teplárny REK Bitola české zařízení na homogenizaci uhlí, setká se s severomakedonským ministrem hospodářství Kreshnikem Bekteshim a zúčastní se Obchodního fóra Česko-Severní Makedonie.

„V navštíveném regionu jsou naše firmy velmi úspěšné a já se zaměřím na to, abych tuto spolupráci ještě více posílil. Zástupcům tepelné elektrárny REK Bitola oficiálně předám české zařízení na homogenizaci uhlí od firmy ENELEX. Přístroj teplárně pomáhá ekologizovat provoz, snižuje náklady na palivo a umožňuje zpracovávat různé typy uhlí, což v důsledku zvyšuje energetickou bezpečnost země,“ říká ministr Síkela s tím, že s ministrem hospodářství bude jednat o spolupráci v oblastech energetiky, hornictví, dopravě, ale také o spolupráci v oblasti smart cities.

Energetický mix Severní Makedonie stojí zejména na výrobě elektřiny z uhlí, dále jsou v malém množství zastoupeny obnovitelné zdroje energie. Více než 30 procent elektrické energie dováží země ze zahraničí, proto se pro vzájemnou spolupráci nabízí právě oblast energetiky. Severní Makedonie plánuje zvýšit výrobu elektřiny, přilákat investice a diverzifikovat dodávky energie. Již nyní v této oblasti začala s budováním plynárenské soustavy. Pro české firmy by se mohlo jednat o příležitost v oblasti terciálních zdrojů, které dodávají energii koncovým zákazníkům.

Ze Severní Makedonie se podnikatelská mise přesune do Albánie, kde má Česká republika tradičně velmi dobrou pověst a je vnímána jako spojenecká země a spolehlivý partner. Vždy oceňovala podporu, které se jí od Česka dostalo a dostává v jejím úsilí integrovat zemi do euroatlantických struktur.

Ministr Síkela bude v Albánii jednat s místopředsedkyní vlády a ministryní infrastruktury a energetiky Belindou Balluku, náměstkem ministra ekonomiky, kultury a inovací Endritem Yzeirajem a povede českou část na zasedání česko-albánské Smíšené pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci a zúčastní se místního byznysového fóra.

„Albánie zažívá v posledních letech turistický boom, což s sebou přináší zvýšené nároky na přepravu a na kvalitu infrastruktury. Vznikají tak nové projekty na modernizaci železnic, výstavbu letištních drah nebo dodávky vlaků. Já se budu snažit o to, aby se do těchto projektů zapojily také české firmy,“ říká ministr Síkela s tím, že velký potenciál pro spolupráci vidí také v energetice a hornictví.

Země plánuje diverzifikaci zdrojů pro výrobu elektřiny, například revitalizaci vodních a výstavbu solárních elektráren. „Česká republika může zemi pomoci s modernizací těchto technologií nebo s dodávkami vybavení pro plynovody a solární panely. Jednat budeme také o průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin a o vytvoření společných projektů při hledání ložisek kritických surovin,“ dodává ministr.

Vývoz České republiky do Albánie dosáhl v roce 2022 výše 1,83 miliardy korun a od roku 2020 roste průměrně o čtvrtinu ročně. V roce 2023 exportovalo Česko do Albánie za rekordních 2,4 miliardy korun. Česká republika exportovala do Severní Makedonie v roce 2022 zboží za 2,7 miliardy korun. Jedná se však o jedinou ze zemí západního Balkánu, se kterou má Česko negativní obchodní bilanci a je tedy prostor pro její posílení.