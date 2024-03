Příjem žádostí o dotace v programu RES+ byl zahájen

Prvního března spustil Státní fond životního prostředí příjem žádostí o dotace ve 3 výzvách programu RES+ Modernizačního fondu. Plné texty výzev (aktualizované dne 28. 2.) naleznete při rozkliknutí odkazů pod názvy:

RES+ č. 1/2024 pro instalace nových FVE nad 50 kWp (v některých případech nad 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Společně mohou být dále podpořeny i systémy bateriové akumulace a systémy výroby vodíku elektrolýzou. V této výzvě jsou připraveny 3 miliardy korun.

RES+ č. 3/2024 cílí na komunální FVE do 1 MWp na veřejných budovách v malých obcích do 3 000 obyvatel. Výše příspěvku může tvořit až 75 % z projektu. Na rozdělení bude čekat 1 miliarda Kč.

RES+ č. 4/2024 je určena na podporu instalací FV elektráren do 1 MWp na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností. Dotace míří jak na instalaci FVE (do 45 % výdajů), tak na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice (do 30 % výdajů). Alokována je 1 miliarda.

Na podání žádosti mají zájemci ve všech případech 8 měsíců, příjem skončí 31. října 2024. Zbývající výzva č. RES+ č. 2/2024 pro FVE na 1 MWp odstartuje 15. května 2024.