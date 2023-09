Premiér jednal se svým jihokorejským protějškem o rozvoji jaderné energetiky

Předseda vlády ČR Petr Fiala přijal v úterý 12. září ve Strakově akademii premiéra Korejské republiky pana Han Duck Soo. Hlavními tématy jednání byly podpora vzájemného obchodu a investic, spolupráce při výstavbě vysokorychlostních tratí, rozvoj jaderné energetiky a spolupráce při výrobě baterií do elektromobilů.

Jihokorejské firmy patří mezi největší investory v ČR a hrají v naší ekonomice důležitou roli. Přinášejí do ČR nejmodernější technologie. „Jižní Korea je lídrem v oblastech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence a robotika. To jsou klíčové oblasti, na které se v rámci restartu naší ekonomiky chceme zaměřit. I proto je pro nás vzájemná spolupráce důležitá,“ uvedl premiér. Naše země jsou významnými obchodními partnery. Obrat vzájemného obchodu v posledních letech roste, loni dosáhl 118 mld. Kč. Saldo vzájemného obchodu je ale pro Česko záporné, proto stát podporuje zájem českých podnikatelů o perspektivní korejský trh, který nabízí značné obchodní příležitosti.

Premiéři jednali také o otázce možné výstavby gigafactory na našem území. „Vítám zájem korejských společností investovat do projektu továren na výrobu baterií do elektroaut v Česku. Takový projekt by byl přínosem pro náš automobilový průmysl. A i v souvislosti se zahájením těžby lithia na Cínovci by nám umožnil vybudovat celý řetězec od těžby tohoto nerostu až po výrobu elektrických aut. Bavili jsme se o konkrétních krocích, které je potřeba udělat, aby projekt gigafactory mohl být úspěšný,“ dodal český předseda vlády.

Premiér Fiala ocenil účast Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. „Nabídky jsou nyní ve stádiu jejich aktualizace, postupujeme v tendru dál. Věříme, že v průběhu druhého kola budou konkretizovány a dále vylepšeny a to z různých hledisek,“ řekl premiér. Tématem jednání byl také rozvoj modulárních reaktorů.

Česko se chystá v příštích deseti letech v rámci restartu ekonomiky realizovat řadu strategických investic a zásadní je zejména výstavba vysokorychlostních tratí. „Vítáme proto zájem korejských firem podílet se na jejich výstavbě. Podpořil jsem vytvoření česko-korejské pracovní skupiny, která by se zaměřila na efektivní transfer technologií a vzájemné sdílení zkušeností,“ řekl premiér Fiala.