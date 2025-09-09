02/2025

Premiér Fiala jednal v Brně s předsedou Evropské rady Antóniem Costou

9. 9. 2025| zdroj: Vláda ČR0

europe-palace-5414752_640
zdroj: pixabay

Předseda vlády ČR Petr Fiala se v pátek 5. září 2025 v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, se který jednal o přípravě nadcházejících summitů EU a diskutoval o aktuálních prioritách evropské politiky včetně podpory evropské ekonomiky a o klimatické politice.

Setkání se uskutečnilo v rámci plánovaných návštěv předsedy Evropské rady v členských státech EU. Předseda vlády Petr Fiala přijal Antónia Costu ve slavné brněnské Arnoldově vile. Ještě před jednáním si však oba lídři prohlédli prostory sousední vily Tugendhat od německého architekta Ludwiga Miese van der Roha. „Bavili jsme se například o klimatické politice EU, kterou je třeba přehodnotit tak, aby neohrožovala evropský průmysl. Nestačí o tom ale jenom mluvit a kritizovat,“ uvedl po jednání premiér a připomněl, že vláda předkládá konkrétní návrhy a daří se jí pro ně získávat podporu dalších států, aktuálně například v otázce emisních povolenek ETS 2. „Kladl jsem důraz na potřebu snížení cen energií v Evropě, nastartování evropské ekonomiky a rušení zbytečných regulací a byrokracie. Věnovali jsme se i zahraniční politice a bezpečnosti, ať už jde o Ukrajinu, Blízký východ nebo vztahy s USA,“ uzavřel Petr Fiala.

