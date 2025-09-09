MPO vydalo přehled komoditních trhů za srpen 2025

Srpen přinesl výrazné pohyby u některých komodit – nejvíce v rámci růstu v čele s lithiem a stříbrem. Zlato se opět přiblížilo k rekordním hodnotám. Vývoj byl volatilní, vedle silného růstu některých kovů se naopak projevil pokles u palladia či elektřiny. Palladium navíc vykázalo i výrazné vnitroměsíční výkyvy. Na trzích se nadále projevuje nejistota v souvislosti s geopolitickými riziky a nerovnováhou nabídky a poptávky u vybraných surovin.
Energetické komodity
Ceny elektřiny v Evropě se v srpnu snížily o 5 % na 91,5 EUR/MWh. Ropa Brent mírně oslabila o 2 % a uzavřela měsíc na 68,12 USD/barel, přičemž se pohybovala v pásmu 65–72 USD. Zemní plyn zaznamenal výraznou volatilitu s rozpětím 20 % mezi minimem a maximem, a nakonec ztratil 3 % oproti začátku měsíce – uzavřel na 3,32 USD/MMBtu (z 3,41 USD/MMBtu). Trh zůstává pod tlakem obav o stabilitu dodávek i dynamiku poptávky v druhé polovině roku.
Průmyslové kovy
Ocel pokračovala v poklesu a uzavřela srpen o 6 % níže na 535 USD/tunu, což odráží slabší poptávku. Hliník naopak vzrostl o 2 % na 2593 USD/tunu, podpořen očekáváním stabilizace průmyslové výroby. Měď přidala 3 % a dostala se na 4,58 USD/libra – potvrzuje se tak relativní stabilita v jejím vývoji. Zinek posílil o 3 % na 3098 USD/tunu a olovo o 1 % na 2271 USD/tunu.
Drahé kovy
Zlato zůstalo atraktivním aktivem v období nejistoty a vzrostlo o 3 % na 3407,5 USD/unci. Atakovalo tak rekordní hodnoty z dubna. Podobně tomu bylo u stříbra, které pokračovalo ve vzestupném trendu a stalo se jedním z lídrů růstu – posílilo o 6 % a měsíc zakončilo na úrovni 38,8 USD/unci, tedy nedaleko červencových maxim. Platina posílila o 4 % a obchodovala se na 1367,9 USD/unci. Palladium naproti tomu odepsalo 8 % a uzavřelo srpen na 1114 USD/unci, přičemž během měsíce vykázalo značné výkyvy. Trh se vyrovnával s nepříznivými tržními signály, včetně možnosti amerických cel na dovoz palladia z Ruska.
Ostatní kovy
Kobalt i mangan setrvaly beze změny. Nikl vzrostl o 3 % na 15 403 USD/tunu. Největší růst zaznamenal lithium hydroxide, jehož cena posílila o 9 % na 9432 USD/tunu. Podporu mu dodaly zprávy o přerušení těžby v Čině, které zbavily přebytkový trh části nabídky a vyvolaly spekulace.
