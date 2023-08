Přechodné období pro CBAM se blíží, Komise zveřejnila pravidla

Od října začne platit přechodné období pro nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Evropská komise minulý týden přijala pravidla, která upravují provádění mechanismu právě v této fázi.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je nástrojem Evropské unie, která má stanovit cenu za uhlík, uvolněný při výrobě zboží dovezeného do EU. Zároveň má tento mechanismus podpořit čistší průmyslovou výrobu v mimoevropských zemích.

Přechodné období, které má trvat do konce roku 2025, přinese dovozcům řadu nových administrativních a reportingových povinností. Poté budou dovozci muset kupovat certifikáty CBAM odpovídající ceně uhlíku, která by byla zaplacena v případě, že by se na výrobu daného zboží použila unijní pravidla.

Evropská komise zveřejnila prováděcí nařízení, které podrobně popisuje přechodné oznamovací povinnosti dovozců zboží, podléhající mechanismu, a přechodnou metodiku pro výpočet emisí, které se uvolňují během výrobního procesu.

„Během přechodného období budou obchodníci muset pouze podávat zprávy o emisích z výroby dováženého zboží, které podléhá CBAM, nebudou ale mít povinnost platit žádné finanční vyrovnání. Bude tak dost času na to, aby se podniky připravily, a zároveň bude možné do roku 2026 ještě doladit konečnou metodiku," uvádí Komise v tiskové zprávě.

Komise rovněž zveřejnila pokyny pro mimoevropské dovozce a zařízení, jak v praxi uplatňovat nová pravidla. Komise upozornila na to, že se v současné době vyvíjejí specializované IT nástroje, které mají dovozcům pomoci s výpočty a oznamováním, a dále školicí materiály, webináře a návody, které podnikům pomohou na začátku přechodného mechanismu. Ačkoliv budou dovozci shromažďovat údaje již za čtvrté čtvrtletí od 1. října 2023, první zprávu mohou podat až do 31. ledna 2024.