Praha vybuduje novou kanalizaci v oblasti Bubny - Zátory za 1,1 miliardy korun

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání rozhodla o zahájení příprav pro vybudování nové kanalizace v oblasti Bubny - Zátory. Zde se do budoucna plánuje rozsáhlá výstavba nových bytů, kanceláří a další veřejné vybavenosti, přičemž je nutné v předstihu zajistit dostatečnou kapacitu pro odpadní vody. Celkové náklady jsou předpokládány na 1,1 miliardy korun, dokončeny by měly být práce v roce 2030. Vybudování stoky zajistí Pražská vodohospodářská společnost.
V rámci plánované nové zástavby v prostoru území Bubny - Zátory a v souvislosti s hraniční kapacitou stávající stoky zajistí hlavní město společně s Pražskou vodohospodářskou společností výstavbu nové kmenové stoky „B“, která zajistí dostatečnou kapacitu pro budoucí novou čtvrť.
„Na první poprázdninové Radě hl. m. Prahy jsem navrhl zavedení nové investiční akce na výstavbu kmenové stoky „B“. Ta vzhledem k plánovanému výraznému stavebnímu rozvoji má v budoucnu odvádět odpadní vody z rozvojového území Nákladového nádraží Žižkov a Bubny-Zátory. Zároveň odlehčí přetíženou stokovou síť v oblasti Žižkova, Karlína a Holešovic. Je tedy nutné přistoupit k rekonstrukci a zkapacitnění stokové sítě, která je stářím a technickým stavem na hranici životnosti. Celkové náklady se odhadují na více než 1,1 miliardy korun,“ řekl radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.
„Díky tomu, že město preferuje výstavbu na brownfieldech, ušetříme velké peníze za výstavbu technické a dopravní infrastruktury. Výjimka však potvrzuje pravidlo, pro výstavbu na třech rozsáhlých pražských brownfieldech - Žižkově, Rohanu a v Bubnech potřebujeme zkapacitnit kanalizační stoku. Během dvaceti let by v jejím povodí totiž mohlo přibýt až 110 tisíc bydlících a pracujících,“ dodal Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.
Kmenová stoka „B“ je jednou z nejstarších kmenových stok pražského stokového systému (budována v roce 1897) a odvodňuje území Žižkova, Karlína, Holešovic a část Letné. Stoka odvádí společně srážkové a splaškové vody, jedná se tedy o jednotnou kanalizační soustavu s odlehčovacími komorami.
Navržená nová stoka „B“ zajistí, že systém bude po dokončení všech navržených opatření schopen převést splaškové odpadní vody a po retencích a regulacích odtoku také srážkové vody z celého povodí kmenové stoky „B“. Pražská vodohospodářská společnost si zároveň nechává zpracovat studii, jež prověří konkrétní možnost využití tepelného potenciálu odpadní vody. Předpokládané investiční náklady na výstavbu nové kmenové stoky „B“ v Holešovicích jsou asi 1,1 miliardy korun. Samotná realizace stavby je plánována na roky 2028-2030. V letech 2026 a 2027 bude zajištěna projektová příprava.
Komentáře