Práce Ústřední povodňové komise nekončí, voda sice postupně opadá, ale nyní nás čekají odklízecí práce

Situace se začíná pomalu uklidňovat. Problematickými toky jsou ještě jihočeská Lužnice, Malše, Nežárka a Blanice. V Olomouci zafungovala protipovodňová opatření, která zabránila rozlití vody do města. Podle předpovědi počasí budou srážky již jen ojedinělé. Aktuálně probíhá nebo v brzké době bude probíhat poskytování potřebného vybavení, materiálu a karet na pohonné hmoty do postižených oblastí. Ústřední povodňová komise apeluje na občany, aby při odklízecích pracích dodržovali základní hygienická opatření.

„Ústřední povodňová komise se dnes věnovala aktuální situaci na řekách Malše, Lužnice, Nežárka a Blanice, kde je nyní situace nejhorší, ale i tyto řeky by měly během dnešního, maximálně zítřejšího dne, kulminovat. Během dneška dosáhne maximální úrovně Vltava a během zítřejšího večera Labe v oblasti Hřenska. Tím budou všechny řeky za kulminací a skončí nejkritičtější fáze povodní, která ale plynule přejde do obnovy území a pomoci zasaženým obcím,” říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Petr Hladík.

„Je důležité ale myslet na to, že povodňová situace v České republice bude trvat ještě několik dní. Chtěl bych připomenout, že na místech, kde již voda opadla, je nezbytné dodržovat hygienická pravidla, jelikož bahno může být silně kontaminováno a hrozí zdravotní rizika. Česká inspekce životního prostředí je připravena začít okamžitě pomáhat s likvidací odpadu i budováním dočasných skládek a zároveň bude také ověřovat funkčnost čistíren odpadních vod. Česká geologická služba bude posuzovat svahy, které by mohly být nebezpečné, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků bude posuzovat statiku poškozených domů nebo mostů. Výzkumný ústav krajinářský zhodnotí stav stromů a zeleně poškozených povodní,” doplnil Hladík s tím, že práce Ústřední povodňové komise (ÚPK) ještě nekončí. Komise je součástí Ústředního krizového štábu, který se sejde opět dnes večer, a zároveň také pracovní skupiny. Další zasedání ÚPK proběhne zítra ráno.

V jižních Čechách v noci ještě poměrně vydatně pršelo, především v povodí Malše. Průtoky ještě stále narůstají, neměly by se ale dostat nad úroveň vybudovaných protipovodňových opatření. „Dobře dopadla i situace ve Veselí nad Lužnicí, kde kapacita vybudovaných opatření dostačuje a voda zůstane v korytě, i když průtok bude ještě poměrně dlouho na vysoké úrovni a hladina bude klesat velmi pozvolna, “ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Dobré zprávy přišly také z Olomouce a Kroměříže. Kulminace Moravy v Olomouci byla podle predikcí odhadována na průtoku maximálně 336 m3/s, už nyní ale průtok klesá a aktuálně je na úrovni 305 m3/s. „Kapacita protipovodňových opatření centra Olomouce, která se podařilo vybudovat za posledních 20 let, je na průtok 400 m3/s. Podobně příznivě se vyvíjí aktuální situace i v Kroměříži a ani zde by nemělo dojít k rozlití vody mimo koryto,“ dodal ministr Výborný s tím, že průtok v řece Moravě se podařilo snížit jak díky rozlití vody v Litovelském Pomoraví, tak v oblasti Soutoku.

V Povodí Odry stále ze Slezské Harty a Kružberku vodohospodáři odpouštějí jen minimální množství vody, aktuálně mezi 1 a 2 m3/s. Přehrady tak pomáhají tlumit velkou vodu a snižovat hladinu v kritickém místě u soutoku Odry s Opavou v Ostravě, kde se včera objevila průrva. „V Bohumíně dnes ráno Odrou protékalo 830 m3/s, což je na úrovni vybudovaných protipovodňových opatření. V nejkritičtějších chvílích byl přitom průtok až 1 290 m3/s. To jen dokumentuje, jak velké množství srážek v posledních dnech napadlo,“ doplnil ministr zemědělství.

„Urychlili jsme poskytování potřebného materiálu a vybavení včetně karet na pohonné hmoty pro města a obce, koordinují se i dodávky dezinfekčních prostředků, respirátorů, rukavic apod. V následujících dnech obce a kraje určitě využijí i pomoc dobrovolníků, kteří se přihlásili hasičům, organizaci Adra, Českému červenému kříži a dalším. Na odklízecích a stavebních pracích se intenzivně bude podílet i armáda. Pracujeme s maximálním nasazením na tom, abychom s pomocí hasičů, dobrovolných hasičů, policie a dalších organizací zajistili řádný průběh voleb i v postižených obcích,” říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Za posledních 24 hodin do dnešního rána pršelo prakticky všude. Nejvíce na jihu a jihozápadě Čech s celkovým úhrnem většinou 20 až 45 mm. Na ostatním území napršelo nejčastěji 2 až 25 mm. V závětří Krkonoš na některých místech nepršelo vůbec. Během úterý lze ještě čekat srážky na jihu a jihozápadě, v celkovém úhrnu modely k úternímu ránu předpokládají srážky do 5 mm, pouze velmi lokálně může spadnout až 10 mm. „V dalších dnech do konce týdne očekáváme jen lokální přeháňky, s malou pravděpodobností bouřky, jinak bude počasí beze srážek”, doplnil ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.

Ústřední povodňová komise vyzývá k dodržování základních hygienických pravidel. „Pro odklízecí práce v zasažených oblastech je potřeba zvolit vhodný oděv, mít pevnou obuv, pracovní rukavice a respirátory nebo roušky, které slouží pro každého zúčastněného jako ochrana před rizikem infekčního onemocnění. Doporučuji lidem zkontrolovat, zda mají platné očkování proti tetanu – ideálně ještě před zahájením odklízecích prací a návratem domů, pro případ, že by došlo k poranění,” upozornila hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Prezentace z tiskového brífinku po jednání Ústřední povodňové komise

Letáky k hygieně po povodních:Povodně 2024 – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

Metodické pokyny s odpady:https://www.mzp.cz/cz/metodicky_pokyn_pohromy