Polystyrenové obaly jsou tou nejlepší volbou pro přepravu čerstvých ryb

Čerstvé ryby patří mezi jedny z nejcitlivějších potraviny vůbec. Aby si zachovaly kvalitu, čerstvost a bezpečnost, musí být přepravovány v přesně řízených podmínkách. Nové mezinárodní studie potvrzují, že pěnový polystyren (EPS) je z hlediska bezpečnosti potravin i dopadu na životní prostředí nejlepší materiál pro přepravu chlazených ryb – a to zejména na delší vzdálenosti.
Stabilní teplota a nižší riziko zkažení
Ryby jsou vysoce citlivé na sebemenší výkyv teplot. Pokud není zajištěno dostatečné chlazení, rychle se kazí. Podle nedávné studie RDC Environment z roku 2025 udrží polystyrenové obaly stabilní nízkou teplotu i při cestách dlouhých přes 1000 kilometrů. Oproti alternativním materiálům, například kartonu, navíc vyžadují méně ledu, a tedy i méně energie při logistice. To se přímo promítá do menšího rizika plýtvání potravinami – ryby se díky EPS dostanou k zákazníkovi čerstvé a bezpečné.
Menší ekologická zátěž než karton
Častým mýtem je, že papír či karton jsou vždy ekologičtější. Výsledky srovnávací analýzy SGS Intron BV ale ukázaly opak: životní cyklus kartonového chladicího boxu zatěžuje životní prostředí v průměru téměř třikrát více než polystyrenová krabice. Zvlášť výrazné rozdíly se ukázaly u zátěže ekosystémů – karton má až 200× vyšší negativní dopad na vodní organismy než EPS.
Hygiena a bezpečnost
Polystyrenové boxy jsou potravinářský certifikované a vždy se používají pouze pro jeden převoz. Nehrozí u nich hygienická rizika spojená s opakovaným používáním – například šíření nebezpečných bakterií, jako je Listeria monocytogenes. To je v případě vysoce citlivých potravin, jako jsou čerstvé ryby, zásadní faktor.
Recyklace
Protože je polystyren tvořen z 98 % vzduchem, lze boxy po jejich použití plně recyklovat. Recyklát se poté používá jako příměs do nových výrobků, lehčených betonů či izolačních desek pro stavebnictví. EPS tak zapadá do principů cirkulární ekonomiky a pomáhá snižovat množství odpadu.
Hlas výrobců
„Polystyrenové obaly chrání jednu z nejcennějších a nejzdravějších potravin, které máme – čerstvé ryby. Díky své schopnosti udržet stabilní teplotu, nízké ekologické zátěži a hygienické bezpečnosti představují nejspolehlivější řešení pro rybáře, distributory i spotřebitele,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.
Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz a o jeho recyklaci na www.recyklujemepolystyren.cz
