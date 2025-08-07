Pokročilé technologie skupiny Veolia nastavují nové standardy pro velkoobjemové opětovné využívání vody v Brazílii

Závod pro recyklaci odpadních vod v lokalitě Vitória se stane v Brazílii první velkou realizací pro opětovné využití vody pro průmysl. Technologie obsahuje zejména vysoce výkonné membránové bioreaktory a reverzní osmózu společnosti Veolia, světového lídra v technologiích úpravy vody.
Projekt, který bude recyklovat 85 % městských odpadních vod z aglomerací v blízkosti toku Camburi, vytvoří spolehlivé dodávky vody pro průmysl i ostatní využití (zejména zálivka, splachování toalet a čištění ulic). Dojde tak k uvolnění stresu stávajících zdrojů pitné vody odpovídající potřebám 200 000 ekvivalentních obyvatel (EO). S kapacitou zpracování odpadních vod 450 l/s (38 880 m3/denně) projekt zvýší nezávislost stávajících odběratelů průmyslové i pitné vody.
Jde o přelomovou iniciativu, která stanovuje nový standard pro udržitelné opětovné využití vody v Brazílii a Latinské Americe a řeší rostoucí nedostatek vody prostřednictvím oběhových, vysoce účinných řešení společnosti Veolia.
Společnost Veolia, světový lídr v technologiích úpravy vody, byla vybrána k návrhu a dodání nejmodernějšího systému opětovného využití vyčištěných (recyklovaných) městských odpadních vod. Nové zařízení Águas de Reúso de Vitória (Vitória WRS) využívá jako zdroj městské odpadní vody a představuje tak významný milník v boji proti nedostatku vody a v úsilí o dosažení udržitelnosti zásobování vodou. Toto řešení umožňuje zvýšit odolnost prostřednictvím alternativních vodních zdrojů a zároveň zachovat přírodní zásoby vody a transformovat nedostatečně využívaný tok odpadu na cenný zdroj.
Projekt Vitória WRS řeší dlouhodobý problém země s opětovným využíváním vody (v současnosti méně než 1 % celkové spotřeby vody dle Brazilské vodohospodářské agentury ANA). Tím, že se projekt stal precedentem pro pokročilé, decentralizované opětovné využití vody, si klade za cíl připravit cestu k širokému přijetí udržitelných řešení recyklace vody v celé Latinské Americe.
„Pro Veolii je partnerství s organizacemi, jako je GS INIMA, které sdílejí náš závazek k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji, příkladem toho, jak uvádíme do života náš strategický program GreenUp. Využitím našich nejmodernějších patentovaných technologií pomáháme našim partnerům dosáhnout jejich cílů a zároveň aktivně chránit vodní zdroje. Tento projekt je skutečným průlomem pro brazilskou sanitaci a nastavuje nový standard pro udržitelnost v celé Latinské Americe., " uvedla Estelle Brachlianoff, generální ředitelka společnosti Veolia.
Projekt vychází z první brazilské veřejné soutěže na opětovné využití městských odpadních vod. Nové zařízení provozováno sdružením Águas de Reúso de Vitória (GS INIMA a společnost Espírito Santo Sanitation Company – CESAN) a bude poskytovat bezpečné a udržitelné zásobování vodou mimo jiné významným průmyslovým hráčům, jako jsou ArcelorMittal a Vale, kteří jsou oba nezbytní pro socioekonomický rozvoj regionu.
Srdcem jsou technologie vyráběné společností Veolia:
- Membránové bioreaktory memDENSE™ pro ultrakompaktní biologické čištění a selektivní odstraňování dusíku a fosforu.
- Ultrafiltrační membránové moduly ZeeWeed™ 500-EV pro vysoce účinné oddělení nerozpuštěných látek.
- Vysoce efektivní reverzní osmóza PROflex™ pro pokročilé odstraňování mikropolutantů a solí.
Tyto kombinované technologie se zaměřují na klíčové výzvy, jako je biologické odstraňování organického znečištění, fosforu, dusíku a konečně i mikropolutantů.
„Naše působení v Brazílii se vyznačuje průkopnickým úsilím a inovacemi. Od 90. let 20. století jsme na brazilský trh uvedli několik průlomových technologií, ať už vyvinutých interně, nebo prostřednictvím strategických partnerství. Začlenění technologií skupiny Veolia do tohoto projektu ve Vitórii vedlo k vítěznému a konkurenceschopnému partnerství, které zajistilo větší technickou, ekonomickou a environmentální proveditelnost. Naším posláním je zlepšit brazilskou hygienu kvalitou a provozní excelencí a rozšiřovat udržitelná řešení v oblasti vodních zdrojů v zemi, jako je opětovné využití vody a odsolování. Již nyní máme na starosti Aquapolo, který také slouží pro recyklaci vody, a nyní ve Vitórii vedeme první subkoncesi na opětovné využití vody, která obsluhuje významné průmyslové klienty – milník v brazilské hygieně v souladu s naším firemním posláním.“ uvedl Paulo Roberto, prezident společnosti GS INIMA.
Komentáře