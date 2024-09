PFAS jsou ještě odolnější, než jsme si mysleli

Per- a polyfluoralkylové látky, často známější jako „věčné chemikálie“, které se nachází v tuhém komunálním odpadu, zcela nezničí ani vysoké teploty v zařízeních na energetické využití odpadů. Ze závěrů švédské studie je tak zřejmé, že naléhavě potřebujeme nekompromisní omezení těchto látek.

Z výzkum na švédské univerzitě Umeå, jehož cílem bylo zjistit, co se děje s per- a polyfluoralkylovými látkami (PFAS) v tuhém komunálním odpadu po jeho energetickém využití, vyplývá, že nejběžnější typ PFAS je velmi obtížné zachytit, jakmile vstoupí do životního prostředí.