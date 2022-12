Pět pražských škol dostane finance na projekty, které navrhly děti s cílem snížit ve školách spotřebu vody

S cílem vést žáky základních škol k šetrné spotřebě vody a snižování vodní stopy realizovalo Recyklohraní na pěti pražských školách projekt EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní. Ve školách pracovali s informacemi a výukovými scénáři, účastnili se tematického lektorského programu a plnili osvětové úkoly. Projekt vyvrcholil prezentacemi žákovských projektů, které přinášejí konkrétní úspory vody ve školách. Každá ze zapojených škol na ně získá finanční podporu ve výši 10 000 Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků projektu a předání finančních poukazů proběhlov novém environmentálním centru Green Table skupiny Veolia v pražském Florentinu. Projekt měl finanční podporu Magistrátu hlavního města Prahy a vodárenských společností ze skupiny Veolia.

„Finance, které týmy dostaly na realizaci úsporných projektů, jsou pomyslnou třešničkou na dortu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Pro nás má největší přínos cesta, kterou si k nim žáci došli. Vstřebávali informace a kriticky přemýšleli nad možnostmi úspor pitné vody a v širších souvislostech nad naší celkovou spotřebou, protože cokoliv vyrábíme, se promítá do naší vodní stopy – tedy ke všemu je voda potřeba.“

Sedmáci, osmáci a deváťáci si mohli vybrat téma projektu

Projekt EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní byl určen pro žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol. Při vymýšlení projektů si děti mohly vybrat jedno z navržených témat: mohly vytvořit školní kampaň, jak vodou neplýtvat, nebo se zaměřit na úsporné splachování, používání perlátorů, snižování ztrát vody z protékajících WC a vodovodních kohoutků, dále na úsporu vody ve školní jídelně, zachytávání dešťové vody, ekologické uklízení nebo na osvětu, že vodovodní výlevka není odpadkový koš.

„Recyklohraní se podařilo dostat se s žáky od teorie k praxi. Poskytlo metodickou podporu a dalo dětem prostor, aby samy vymýšlely projekty, a to je cenné. Navíc díky finanční podpoře budou ve školách moci navržené projekty realizovat. Slavnostní vyhlášení mělo příjemnou atmosféru a pro děti bylo zaslouženou odměnou,“ dodává Mgr. Ing. Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Magistrátu hl. města Prahy.

Zástupci školních týmů si finanční poukazy převzali na slavnostním vyhlášení projektu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince 2022 v prostorách Green Table. Akci moderoval herec, moderátor a rovněž srdcem ekolog Petr Vacek.

Bez nadšených pedagogů by to nešlo – pomohli ověřit metodické materiály v praxi

Velké poděkování za zdárný průběh a výsledky projektu EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní patří především pedagogům. Měli klíčovou roli, když vedli žáky k tomu, aby se aktivně zapojili. Při práci s dětmi využívali novou metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní a stejnojmenné výukové scénáře. To bylo také jedním z klíčových cílů projektu – dostat podpůrné metodické materiály Recyklohraní do praxe a dále je rozvíjet. V tomto ohledu lze pražský projekt považovat za pilotní. Recyklohraní už nyní uvažuje o tom, že by na něj navázalo i v dalších regionech.

Zapojené školy a oceněné projekty

Recyklohraní děkuje za podporu

Projekt EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní spolufinancovaly Magistrát hlavního města Prahy a vodárenské společnosti ze skupiny Veolia. Společnost Veolia také poskytla zázemí a občerstvení pro žáky v konferenčních prostorách Green Table.

Ekoabecedy z dílny Recyklohraní

Metodickou podporou pedagogů se Recyklohraní zabývá dlouhodobě. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro 7 témat. Všechny jsou k dispozici na recyklohrani.cz. Zabývají se klimatickou změnou, šetrnou spotřebou vody, předcházení vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.