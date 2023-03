Pandemie zvýšila množství elektroodpadu a nárůst pokračuje

Objem odpadních elektrozařízení roste ve srovnání s komunálním odpadem zhruba třikrát rychleji. Vyplývá to z dat The Global E-waste Monitor. Podle prognóz by na světě mohlo být v roce 2030 až 75 milionů tun elektroodpadu. Nepříznivě čísla ovlivnila i koronavirová pandemie, kdy lidé kupovali více elektroniky, než bylo do té doby běžné. Kvůli práci z domova a distanční výuce rostla poptávka především po IT vybavení. A zvýšený zájem o elektrospotřebiče přetrvává až do současnosti.

S ohledem na proticovidová opatření, kvůli kterým lidé trávili více času doma, nakupovali Češi více elektroniky než dříve. Zájem panoval například o čističky vzduchu, ale i domácí pekárny nebo drobné spotřebiče, jako jsou holicí strojky a kosmetické nástroje. Například největší e-shop s počítači a elektronikou Alza.cz zaznamenal v roce 2020 28% zvýšení poptávky po svých produktech, z nichž většinu tvoří právě elektronika. V druhém pandemickém roce to byl nárůst o 20 %.

Se zavedením distanční výuky a práce z domova se skokově zvýšil zájem také o IT techniku. Lidé museli dovybavit své domácí kanceláře doslova ihned, aby mohli bez omezení pracovat. „Prodeje notebooků rostly čtyřnásobně, klávesnice a myši ve stovkách procent. Rekordmany roku 2020 se staly webkamery se čtrnáctinásobnými prodeji ve srovnání s rokem 2019. V řádech desítek až stovek procent rostly ale také tiskárny, spotřební materiál pro tisk, monitory, držáky monitorů a sluchátka,“ přibližuje místopředseda představenstva e-shopu Alza.cz Petr Bena.

Obměna starých spotřebičů za úspornější tvoří další odpad

Rostoucí trend v nákupech nové elektroniky pozvolna pokračuje i v současnosti. V posledním roce jej ovlivnily vysoké ceny energií, kvůli kterým lidé nakupují nové, úspornější spotřebiče. I toto elektro ale jednou doslouží a uživatelé se ho budou chtít zbavit. S tím přichází i oprávněné obavy odborníků, kde všechna tato elektronika skončí. Dlouhodobě totiž množství vysloužilých elektrospotřebičů roste. Ve světě se jich za rok podle dat The Global E-waste Monitor vyprodukuje více než 54 milionů tun a za necelých deset let by mělo přibýt přibližně dalších dvacet milionů tun.

„V Česku se například za rok 2020 vytřídilo skoro 120 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení. A na číslech vidíme, že se zájem lidí o třídění postupně zvyšuje. Počet svozů, které realizovala naše firma, meziročně vzrostl skoro o tisícovku. Přesto je potřeba lidem důležitost správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči neustále připomínat,“ říká Petr Kubernát za společnost REMA Systém, která zajišťuje efektivní recyklaci vysloužilých elektrozařízení.

Nabízí se hned několik možností, jak se lidé mohou nepoužívané nebo nefunkční elektroniky zbavit. Třeba tak, že spotřebiče odnesou do sběrného dvora nebo do obchodů s elektronikou. Tam se pak postarají o bezpečnou likvidaci takového zboží, které nelze opravit. Tuto službu nabízí i firma REMA Systém. V případě velkých spotřebičů mohou zájemci využít i bezplatných svozů, které si předem objednají. Své služby společnost nabízí také obcím, školám a firmám. Těm zdarma zprostředkovává sběrné nádoby, kam mohou lidé vracet nevyužívané elektrospotřebiče nebo třeba baterie a zářivky. Občané se díky tomu elektra zbaví pohodlnou a snadnou cestou.

Důležité je přemýšlet více udržitelně

Odborníci ve veřejném prostoru stále častěji otevírají téma recyklace elektrozařízení. Ta však v současnosti není samozřejmostí. V Česku se daří zrecyklovat asi polovinu vzniklého odpadu. „Velké množství vysloužilých elektrospotřebičů leží lidem doma, nebo dokonce končí v komunálním odpadu. Přitom tato elektrozařízení skrývají velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platinu nebo kobalt. Lidé by proto neměli zbytečně plýtvat materiálem, který se musí obtížně získávat z přírody. Díky správnému třídění a recyklaci můžeme chránit naši planetu a šetřit její zdroje,“ vysvětluje Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém.

K šetrnějšímu zacházení s elektronikou se kladně staví i samotní prodejci elektra. „V rámci naší strategie udržitelnosti jsme vybudovali sofistikovanou rekultivační linku, na níž takové zboží opravujeme, čistíme a dáváme mu druhý život. Toto zboží potom nabízíme ke koupi za snížené ceny z našich bazarových skladů a na e-shopu ho zákazníci poznají podle označení rozbaleno nebo použité,“ dodává Petr Bena z Alza.cz.