Panasonic ECOi-W AQUA-G EVO R290: nové tepelné čerpadlo pro efektivní a udržitelné komerční vytápění

Panasonic uvádí na trh novou řadu vzduch–voda tepelných čerpadel ECOi-W AQUA-G EVO R290. Novinka přináší vysokou účinnost, spolehlivý provoz i při velmi nízkých teplotách a využívá přírodní chladivo s minimálním dopadem na životní prostředí. Je určena pro komerční aplikace a reaguje na rostoucí požadavky na dekarbonizaci budov.
Nová generace rozšiřuje portfolio komerčních HVAC řešení Panasonic a je navržena s důrazem na energetickou účinnost, flexibilitu a udržitelnost. Uplatnění nachází jak v nových projektech, tak při modernizaci stávajících zdrojů tepla.
Klíčovým prvkem je použití přírodního chladiva R290 s velmi nízkým GWP 0,02, které výrazně omezuje dopad na životní prostředí a zároveň odpovídá budoucím legislativním požadavkům. Systém je vybaven detekcí úniku chladiva, automatickým odvětráním a dalšími ochrannými prvky, které zajišťují bezpečný provoz v komerčních aplikacích. Panasonic tím dlouhodobě potvrzuje svůj směr v oblasti nízkoemisních technologií a elektrifikace vytápění v Evropě.
„Nová řada AQUA-G EVO R290 představuje zásadní krok v oblasti komerčního vytápění. Kombinuje vysokou účinnost, provozní spolehlivost a využití přírodního chladiva, což z ní činí vhodné řešení pro moderní nízkoemisní projekty,“ říká Radek Vanduch, technický specialista společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions.
Spolehlivý výkon i v mrazivých podmínkách do –18 °C
Jednotka je optimalizována především pro vytápění a udržuje stabilní výkon i v nízkých venkovních teplotách. Při –10 °C klesá její výkon přibližně o 15 %, zatímco u konvenčních tepelných čerpadel může pokles dosahovat až kolem 38 %.
Z hlediska výstupní teploty vody nabízí široký provozní rozsah. Pro přípravu teplé vody dokáže dosahovat až 75 °C při venkovní teplotě kolem –2 °C. I v mrazech do –18 °C si však zachovává stabilní provoz a dodává vodu o teplotě až 55 °C. Pro ještě náročnější podmínky je k dispozici rozšířený režim (Polar), který umožňuje provoz až do –25 °C při výstupní teplotě vody až 55 °C. Ve standardním režimu jednotka pracuje do –18 °C, díky čemuž je tepelné čerpadlo vhodné nejen pro nové instalace, ale i jako náhrada stávajících plynových kotlů.
Srdcem systému je invertorový kompresor, který průběžně přizpůsobuje výkon aktuální potřebě. To vede ke stabilnějšímu provozu, nižší spotřebě energie a menší hlučnosti. Současně se snižuje opotřebení komponent, což má pozitivní vliv na celkovou životnost zařízení.
Flexibilita pro různé typy projektů
Řada je určena pro široké spektrum komerčních objektů – od kancelářských budov přes hotely až po průmyslové provozy. K dispozici jsou výkonové varianty 60, 80 a 110 kW, které umožňují přizpůsobit řešení konkrétním požadavkům projektu. AQUA-G EVO R290 lze zároveň zapojit do kaskád až po osmi jednotkách, čímž lze dosáhnout celkového výkonu až 880 kW.
Díky tomuto modulárnímu přístupu systém roste spolu s potřebami projektu a zároveň nabízí kompaktnější alternativu ke klasickým kaskádovým řešením. Díky optimalizovanému uspořádání jednotek je instalace jednodušší i v prostorově omezených podmínkách, například při rekonstrukcích.
Součástí řešení je také systém řízení Commercial Smart Edge, který umožňuje přehlednou správu a optimalizaci provozu, a to jak lokálně, tak vzdáleně.
Další informace o společnosti Panasonic i jejích produktech najdete ZDE.
Komentáře