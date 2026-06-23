Ministerstvo životního prostředí vydalo všechna jednotná enviromentální stanoviska pro stavbu Vodního díla Nové Heřminovy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zakončilo sérii vydávání klíčových dokumentů, tzv. jednotných environmentálních stanovisek (JES) pro stavbu vodního díla Nové Heřminovy. Stanovisek je celkem devět, MŽP aktuálně vydalo dvě poslední.
Vodní dílo (VD) Nové Heřminovy je strategickou stavbou, jejímž hlavním cílem je zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy, kde opakované povodně v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře.
„Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytným podkladem, bez nichž by nebylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Byl tak učiněn další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž resort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády, kterým samozřejmě výstavba vodního díla Nové Heřminovy je,“ říká k vydání stanovisek JES ministr životního prostředí Igor Červený.
Nádrž Nové Heřminovy bude schopna zachytit extrémní průtoky a snížit riziko záplav pro tisíce obyvatel a stovky objektů v obcích od Nových Heřminov až po Opavu. Záměr má také významné dopady na přírodu a životní prostředí – počítá s podporou biodiverzity, zajištěním migrační prostupnosti pro vodní organismy a zlepšením kvality vody.
Vedle ochranné funkce přinese toto vodní dílo rekreační využití nebo výrobu energie z malé vodní elektrárny. Je proto klíčovým prvkem komplexního systému opatření, který má dlouhodobě zvýšit bezpečnost, odolnost a udržitelnost celého regionu.
Nejen stavba přehrady
Nejvýznamnější vydané stanovisko JES se týká hlavní stavby vlastní přehrady, dále šlo o přeložení stávající silnice I. třídy I/45 v úseku Nové Heřminovy – Zátor, přeložky vedení, injektáž podloží pod budoucí hrází a také jednotlivá stanoviska pro opatření na toku řeky Opavy v obcích Brantice, Zátor a Krnov.
Poslední souhlasná JES se týkají výjimek z ochrany životního prostředí v řadě oblastí. Například ovlivnění vodních poměrů, výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů, kácení dřevin mimo les a uložení náhradní výsadby nebo souhlas se stavbami, kde by se mohl snížit nebo změnit krajinný ráz.
Stanovené podmínky zajišťují maximální ochranu všech dotčených složek životního prostředí během jejich realizace a zároveň zajišťují, aby byla provedena v souladu s právními předpisy a principy udržitelného rozvoje. Jako celek požadavky zajišťují, aby realizace záměru proběhla bezpečně, šetrně k životnímu prostředí a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jeho dobrého stavu.
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