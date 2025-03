Opět papežštější než papež? Návrh novely zákona o ekologické újmě bude nákladný a bez efektu

Novela zákona o předcházení ekologické újmě z dílny Ministerstva životního prostředí, kterou v loňském roce schválila vláda a měla by být projednána Sněmovnou, přinese podle průmyslu a podnikatelů jenom zbytečné regulace a vyšší náklady pro firmy.

Současný zákon nestačí

Návrhem novely zákona o předcházení ekologické újmě (č. 167/2008 Sb.) reaguje ministerstvo na nedostatečnost stávající legislativy, kvůli které nebylo v případě havárie na řece Bečvě možné událost kvalifikovat jako ekologickou újmu. „Havárie na řece Bečvě, kdy stát nemohl uplatnit pravidlo „znečišťovatel platí“, jasně ukázala, že je třeba oddělit působnost zákona o ekologické újmě od působnosti ostatní legislativy, jako je vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně přírody a krajiny,“uvedl Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Definice ekologické újmy v současném zákoně obsahuje podle ministerstva řadu neurčitých pojmů a následkem toho není možné rychle určit, zda se v konkrétním případě jedná o ekologickou újmu nebo ne. Událost by totiž podle současné legislativy musela dosahovat celorepublikového rozsahu, anebo by se musela týkat specifických případů, aby bylo možné postupovat podle zákona.

„Při současném znění definice ekologické újmy musí úřady nejdříve posuzovat, zda jsou naplněny její znaky. Jedná se o skutečně zdlouhavý postup trvající v řádu i několika let. Dále musí být u některých typů ekologické újmy vypracována odborná vyjádření a znalecké posudky. Takto složité řízení rovněž zabraňuje úřadům co nejdříve uložit v souvislosti s tímto zákonem preventivní opatření, která by měla být logicky uložena a aplikována co nejdříve,“ vysvětluje Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí.

Novela, jejíž účinnost je navržena k 1. 7. 2025, má zefektivnit aplikování zákona, zrychlit proces řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí a umožnit rychlé uskutečnění preventivních opatření. Zpřesňuje se rovněž procesní postup při provádění preventivních a nápravných opatření nebo zakotvuje některé nové skutkové podstaty přestupků a narovnává výši sazeb ukládaných pokut s ostatními zákony na úseku ochrany životního prostředí

Zbytečná byrokracie a žádný účinek pro životní prostředí

Během připomínkového řízení se k novele zákona o ekologické újmě sešla řada připomínek. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR s navrženým zákonem vůbec nesouhlasí a požadují jeho stažení.