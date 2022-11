Operační program Spravedlivá transformace: Do uhelných krajů půjde nejprve 19 miliard korun

První balíček výzev z nově startujícího Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) dnes zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Díky rychlému nastartování OPST se postupným vyhlašováním prvních výzev daří částečně reagovat i na současnou energetickou krizi. V prvních třech výzvách se zaměřením na tzv. strategické projekty si Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj dohromady rozdělí bezmála 19 miliard korun. Příjem žádostí pro všechny tři výzvy bude spuštěn ve středu 30. listopadu.

„Strategické projekty napříč všemi třemi kraji mají společné to, že mají významný transformačním potenciálem pro daný region. Díky svojí komplexnosti jsou takovými vlajkovými loděmi Operačního programu Spravedlivá transformace, a proto je pro ně vyčleněna téměř polovina z celkové alokace programu. Jejich klíčovým úkolem je přispět k proměně hospodářství a energetiky směrem k obnovitelným zdrojům energie, pomoci s rozvojem čisté mobility podporou vodíkových technologií a také vytvořit nová pracovní místa ve všech třech regionech a zabránit odlivu zejména mladých lidí z těchto oblastí,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„K podporovaným aktivitám v rámci strategických projektů patří investice do malých a středních firem, včetně začínajících podniků, dále investice do oblasti výzkumu a inovací a samozřejmě také do rozsáhlých projektů obnovy a dalšího využití území po těžbě hnědého a černého uhlí. Velmi důležitou součástí jsou i investice do oblasti vzdělávání a rekvalifikace obyvatel kraje,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

O podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace se bude ucházet celkem třicet čtyři strategických projektů. Maximální výše podpory, kterou bude možné na projekt získat, činí 85 procent.

Cílem podpory z OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů tak, jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem na konci letošního září. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými kraji.

www.opst.cz