Obnovit vykácený les je potřeba do dvou let. Jinak hrozí pokuta

Jednorázová likvidace lesních porostů, jejímž výsledkem je vznik holiny, je vždy razantním zásahem do lesního ekosystému. Aby negativní důsledky těžby byly co nejmenší, stanovuje lesní zákon vlastníkům lesa dvouletou lhůtu k zalesnění holiny a sedmiletou lhůtu pro zajištění následného lesního porostu. Nedodržení legislativy může majitele lesa přijít draho, což by mohla potvrdit také společnost Supreme Store, s.r.o., které za nezajištění včasné obnovy lesního porostu Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu ve výši půl milionu korun, pravomocnou od 9. listopadu 2022.

Společnost měla, jakožto odpovědný vlastník několika lesních pozemků v Jihomoravském a Zlínském kraji, zajistit včasnou a řádnou obnovu lesa na souhrnné ploše necelých šesti hektarů. Tato obnova měla spočívat v zalesnění předmětných holin odpovídajícími lesními dřevinami a následnou pěstební péčí. Nesplněním těchto podmínek firma vytvořila podmínky pro působení škodlivých činitelů, jako je výsušný vítr, zvýšený výpar, intenzivní sluneční záření, rozrůstání agresivní buřeně a s tím spojené ubývání humusové vrstvy půdy. Lokálním snižováním lesnatosti narůstá v krajině plocha neplnící předpokládané celospolečenské funkce lesa.

„Zákonem stanovené lhůty pro obnovu lesa mají svůj význam v tom, že postupem času se stále více zhoršují podmínky pro vznik stabilního porostu, což s sebou nese také negativní změnu mikroklimatu obnovované plochy, jako se to stalo i v tomto případě,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Brno Tomáš Augustin a dodal, že neprovedením řádné obnovy lesa firma ušetřila nemalé finanční prostředky, které by jinak musela investovat do nákupu sazenic a zalesňovacích prací.

Společnost Supreme Store musela být obeznámena s tím, že její „nečinnost“ není v souladu se zákonem. Byla na to inspekcí několikrát upozorňována v rámci předchozích řízení v letech 2019 a 2020, která také vyústila v pokutu. Firma, jakožto vlastník lesních pozemků, měla znát příslušné předpisy týkající se obhospodařování lesa, případně mohla způsob péče o les konzultovat se svým odborným lesním hospodářem. Společnost na oznámení o kontrole nijak nereagovala, kontrol se nezúčastnila, s inspekcí nijak nespolupracovala. Za spáchaný přestupek ohrožení životního prostředí v lese v důsledku nezajištění řádné obnovy lesního porostu mohla pokuta dosahovat výše až pěti milionů korun.