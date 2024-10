Novým ministrem průmyslu a obchodu je Lukáš Vlček. Nahradí kandidáta na eurokomisaře Jozefa Síkelu

Předseda vlády Petr Fiala uvedl do úřadu ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka. Mezi jeho hlavní priority patří naplňování nové Hospodářské strategie České republiky, dotažení jednání o tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a dalších strategických projektů, práce na modernizaci energetiky, ochrana spotřebitele a férové prostředí pro podnikání včetně snižování administrativní zátěže.

„Před panem ministrem jsou priority, které je potřeba zvládnout, ať je to poslední krok k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, zjednodušování administrativy a funkční digitalizace základních procesů pro podnikatele. Důležitá je i aktivní role českého ministra průmyslu v Evropské unii, aby hájil zájmy ČR. Měl by se podílet na tom, aby EU byla v budoucnu racionálnější a nedělat rozhodnutí, která ohrožují naši konkurenceschopnost,” uvedl premiér Petr Fiala na tiskové konferenci.

„Chci poděkovat svému předchůdci Jozefu Síkelovi za spoustu práce, kterou na Ministerstvu průmyslu a obchodu odvedl. Své působení nevnímám jako prostor na to jen věci dotahovat. Moje vize jsou mnohem pestřejší a mají přesah do dalšího volebního období a mým cílem je dostat Českou republiku do top 10 ekonomik v Evropě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že tento cíl pomůže plnit i nová Hospodářská strategie, kterou v posledních měsících ve spolupráci s MPO připravoval.

„Strategii ještě dnes představíme na Mezinárodním strojírenském veletrhu a v nejbližších dnech ji předložíme ke schválení vládě. Jedná se o dlouhodobou vizi pro rozvoj českého hospodářství s důrazem na vysokou přidanou hodnotu, která je základem prosperity každé ekonomiky. Hospodářská strategie, kterou přední čeští ekonomové oceňují, nesmí jen zůstat na papíře, ale od prvního dne ve funkci ji začnu naplňovat.”

V oblasti energetiky bude nový ministr pokračovat v důležitých jednáních o diverzifikaci dodávek plynu a dokončení nových jaderných bloků v Dukovanech. Klíčovou oblastí dále bude modernizace přenosových a distribučních soustav pro stabilní energetickou infrastrukturu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ministr Vlček plánuje prosadit další novelu energetického zákona, která zavádí nová moderní pravidla pro trh s elektřinou, jako je akumulace, flexibilita a její agregace.

„Zaměřím se také na přivedení nových investic s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou například polovodiče, umělá inteligence či elektromobilita, a rád bych investory přivedl především do hospodářsky a sociálně vyloučených regionů. Nezapomenu ani na podporu podnikatelů i malých a středních podniků, aby mohli dále růst a inovovat,” dodává ministr Vlček, který má dále v plánu věnovat se ochraně spotřebitele, boji s monopoly a oligopoly, větší dostupnosti bydlení díky moderním stavebním normám i otevřené a srozumitelné komunikaci s veřejností. Zároveň ministerstvo dnešním dnem také spouští svůj účet na sociální síti Instagram s názvem @mpo.gov.cz.

Lukáš Vlček je od října 2021 poslanec Poslanecké sněmovny. V roce 2022 byl zvolen 1. místopředsedou Starostů a nezávislých, kde má jako ekonomický expert na starosti také hospodářské otázky. Ve Sněmovně byl členem rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí. Vedl Stálou komisi pro hybridní hrozby. Před působením v celostátní politice pracoval 15 let jako starosta města Pacov. Jeho projekty za tu dobu získaly celou řadu ocenění, včetně České ceny za architekturu, on sám byl za svou práci oceněn titulem Nejlepší starosta Kraje Vysočina. Při práci vystudoval politologii a sociologii, regionální rozvoj a veřejnou správu na Masarykově univerzitě v Brně. Celý profil ministra najdete na tomto odkazu.

„Lukáše Vlčka dobře znám díky naší intenzivní spolupráci v podstatě během celého mého působení na ministerstvu. Vnímám ho jako politika vynikajícího svou pracovitostí, což je podle mě přesně přístup, který tento resort potřebuje. Věřím tedy, že může být dobrým ministrem průmyslu a obchodu,“ říká odcházející ministr Jozef Síkela, který funkci opouští poté, co byl nominován na post eurokomisaře pro mezinárodní partnerství.

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu za spolupráci a nasazení během uplynulých náročných tří let. Společně jsme zvládli důsledky ruské agrese, ale také zbavit se energetické závislosti na tomto nedůvěryhodném partnerovi. Dokázali jsme ale také vybudovat pevné základy pro moderní a udržitelnou energetiku v České republice nebo se například významně posunout v lákání strategických investic, což výrazně přispělo k tomu, že si americká společnost onsemi vybrala Česko pro umístění své investice do rozvoje výroby moderních čipů,“ říká Síkela.

Bývalý ministr Jozef Síkela se během svého působení na MPO zaměřil na řešení energetické krize a zvýšení energetické bezpečnosti Česka. V reakci na ruskou agresi na Ukrajině a hrozbu závislosti na ruských surovinách došlo k rychlému naplnění plynových zásobníků a diverzifikaci dodávek, čímž se podařilo zmírnit riziko energetického vydírání. Výrazný pokrok nastal v rozvoji obnovitelných zdrojů energie, zejména u fotovoltaiky, kde se počet instalací podstatně zvýšil.

Kromě toho se rozvíjela jaderná energetika, včetně přípravy na výstavbu nových bloků v Dukovanech a plánů na malé modulární reaktory. Významným krokem bylo také sjednocení členských států EU v oblasti energetické bezpečnosti a podpora investic do moderních technologií a inovací, které jsou klíčové pro budoucí konkurenceschopnost českého průmyslu. Ministr Síkela svou aktivitou výrazně přispěl také k tomu, že se americká společnost onsemi rozhodla umístit svou investici do rozvoje výroby moderních čipů. Může jít o největší zahraniční investici v historii moderního Česka.