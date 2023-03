Nové Právo na sdílení energie z obnovitelných zdrojů cílí na domácnosti

Energetičtí ministři EU dnes schválili důležitý princip, který má ještě víc usnadnit přístup zejména domácností k levné, sdílené energii. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo využít příležitost a princip zapracovat do Lex OZE 2, upozorňuje Komora OZE.

V rámci trhu nepřichází revoluce, ale evoluce, cílem je zajištění cenově stabilní a dostupné energie a to prostřednictvím stabilního trhu. Počítá se s podpůrnými mechanismy pro obnovitelné zdroje a flexibilitou.

Zavedení „práva na sdílení energie” pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor přichází v době, kdy na Ministerstvu průmyslu a obchodu vrcholí přípravy nové legislativy. Protože je po dnešku zřejmé, kam konkrétně bude směřovat další podoba sdílení elektřiny, Komora OZE opakovaně navrhuje upravit aktuální návrh a zahrnout sdílení v rodině.

„Právo na sdílení má chránit zákazníky před drahou energií, před zbytečnou byrokracií a dalšími náklady. V případě blízkých aktivních zákazníků je komunita zbytečná, ušetříme peníze za advokáty, účetní i státnímu rozpočtu za úředníky. Není to nečekané, již jsme to diskutovali a navrhovali. Budeme dál argumentovat a čekám pozitivní přístup i od ministerstva. Při energetické transformaci by nikdo neměl zůstat stranou zájmu,” říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.



Návrh Evropské komise zřídit takzvané právo na přímé sdílení energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) dnes na svém jednání odsouhlasili ministři energetiky členských států EU. Jedná se o zcela nový prvek ochrany spotřebitelů. Má umožnit co nejsnazší a nejlevnější přístup ke sdílené energii i „těm zákazníkům, pro které není pořízení vlastního zdroje možné, nebo je pro ně zapojení do energetického společenství komplikované,” uvádí se v důvodové zprávě. [1]

Zdroje

[1] Důvodová zpráva Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady doplňující Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, směrnici (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnici (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou