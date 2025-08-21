NO-DIG 2025: konference představí projekty realizované v náročných podmínkách

Česká společnost pro bezvýkopové technologie (CzSTT) pořádá 16.–17. září 2025 v kongresových prostorách Hotelu Galant v Mikulově odbornou jubilejní 30. národní konferenci o bezvýkopových technologiích NO-DIG. Proč se akce přemístila na Moravu a jaká témata letos přinese?
„Naše konference v posledních letech výrazně roste ve své kvalitě, a tím roste i zájem účastníků. To je samozřejmě velmi pozitivní trend, ale bohužel se tak zužuje výběr vhodných míst pro její konání – obzvlášť když každé konferenci předchází golfový turnaj. Nicméně po dvou úspěšných ročnících v Táboře jsme pro letošní rok vybrali krásné město Mikulov,“ uvádí Robert Kostolány, místopředseda CzSTT. Konference se tradičně zaměřuje na bezvýkopové technologie v oblasti vodohospodářství, energetiky, plynárenství i dopravní infrastruktury.
Panelová diskuse Dopravní stavby a bezvýkopové technologie
V úvodu programu proběhne panelová diskuse na téma využití bezvýkopových technologií v dopravních stavbách, kterou bude moderovat Jaroslav Raclavský z FAST VUT v Brně. „Model panelové diskuse se nám velmi osvědčil. Cílem je veřejně pojmenovat aktuální potřeby i pozitivní a negativní zkušenosti v procesu výstavby a rekonstrukcí, tedy vzájemná výměna názorů zadavatelů, projektantů, dodavatelů materiálu i prací. Vloni v Táboře se tato diskuse vedla z pohledu výstavby, provozu i rekonstrukcí vodárenské a plynárenské infrastruktury, letos se podařilo přizvat velmi zajímavé hosty z oblasti dopravních staveb,“ říká Robert Kostolány.
Diskuse bude výjimečná nejen svým tématem, ale i složením hostů, což podtrhuje rostoucí důležitost bezvýkopových technologií v dopravní infrastruktuře. U kulatého stolu se tak setkají zástupci investorů, projektantů i realizátorů staveb: Tomáš Hrdý z Ředitelství silnic a dálnic s.p., závod Brno, Jiří Pelc ze SUDOP BRNO, spol. s r.o., Viktor Vik ze Správy železnic, ale i Antonín Tůma z Povodí Moravy, s.p., Igor Fryč ze společnosti FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s. a předseda společnosti CzSTT Karel Franczyk. Jejich setkání nabídne odbornou debatu o možnostech budoucí spolupráce a nové perspektivy pro stavby, kde bezvýkopové technologie získávají stále silnější opodstatnění.
Specifické projekty
Mezi příspěvky letošního ročníku konference NO-DIG 2025 vyniká hned několik projektů, realizovaných v náročných podmínkách. Za pozornost stojí zejména ražba kabelovodu pod železničním nádražím v Kolíně, kterou představí Petr Hybský z Metrostav TBR a.s. Tento projekt demonstruje možnosti mikrotuneláže v komplikovaném dopravním uzlu. Ražený technologický tunel na této stavbě přiblíží i Richard Abt z CS-Beton s.r.o.
Zajímavé bude i vystoupení Michala Sodomky z OHLA ŽS, a.s., který se zaměří na výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v železniční stanici Praha-Bubny, anebo přednáška Lukáše Černohouse z Ostravských vodáren a kanalizací a.s. o rekonstrukci ulice Muglinovská v Ostravě. Jan Barták z GasNet Služby, s.r.o., bude posuzovat jednotlivé bezvýkopové technologie z hlediska jejich využití při výstavbě, rekonstrukci, budoucím provozu a v neposlední řadě i z hlediska oprav poruch či havárií v plynárenství. Marek Varga ze Subterra a.s. přiblíží projekt „Posílení stoky S_L na Letišti Václava Havla“, realizovaný rovněž mikrotuneláží.
Markéta Mazlová z TRASKO BVT, s.r.o., společně s Jaroslavem Urbánkem ze Sancreate představí bezvýkopovou opravu kanalizačního přivaděče DN 1400 metodou vložkování. Loňským povodňovým škodám na potrubí a způsobům jejich oprav pomocí technologie HDD se bude věnovat Ivan Demjan z Talpa RTF. O sanaci vodovodu DN 250 v Kralupech nad Vltavou pomocí flexibilní vysokotlaké vložky Primus Line přednese příspěvek Otakar Cígler z Rädlinger primus line GmbH. Zahraniční účast obohatí také Paul Wilkinson z britské společnosti Kilduff Underground, který se zaměří na systém mechanického spojování ocelových chrániček. Jakub Ulbrich z firmy Radeton s.r.o. se bude věnovat podrobnému monitorování procesu vytvrzování sanačních vložek pro opravu potrubí a Jan Škrabal z Pipelife Czech s.r.o. probere udržitelnost a monitoring v oblasti plastových potrubních systémů
Téma legislativy nemůže být ani letos opomenuto – konkrétně Dušan Havel z Českého báňského úřadu přednese příspěvek „Bezvýkopové technologie z pohledu vrchního dozoru státní báňské správy“. ESG principy a jak konkrétně se projeví v každodenní praxi jednotlivých firem – to je téma Kristýny Houškové z TAF Consulting s.r.o. Celkově tak program nabídne pestrý průřez aktuálními projekty, technologiemi i zkušenostmi z terénu, které mohou inspirovat odborníky napříč obory.
Praktické informace
- Kdy: 16.–17. září 2025
- Kde: Hotel Galant, Mikulov
- Pořadatel: Česká společnost pro bezvýkopové technologie
- Organizátor: Exponex, s.r.o.
- Program & registrace: oficiální web konference
Osobní setkání a diskuse nejen oficiální, ale i ty v kuloárech, sdílení odborných zkušeností, postřehů a rad, jsou nejlepším zdrojem informací. Navíc ve velmi příjemném prostředí krásného historického města a vybrané odborné společnosti.
