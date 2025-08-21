Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem žádostí o kompenzace nepřímých nákladů za kalendářní rok 2024

MPO poskytuje aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace z řad průmyslových odvětví ohrožených únikem uhlíku.
Žádosti o kompenzace nepřímých nákladů za r. 2024 bude možné podávat až do úterý 30. září 2025, 23.59 hod., a to prostřednictvím Agendového informačního systému MPO: AIS MPO: aisportal.mpo.cz
Důležité informace ohledně náležitostí žádosti a aktuálních okolnostech byly zveřejněny dne 28. 7. 2025 https://www.mpo.gov.cz/cz/prumysl/prumysl-a-zivotni-prostredi/kompenzace-neprimych-nakladu/aktualni-informace-opravnenym-zadatelum-o-kompenzace-neprimych-nakladu-za-rok-2024--288827/
