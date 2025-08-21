2/2025

Jak přihlásit dobíjecí stanici do evidence MPO

21. 8. 2025| zdroj: MPO0

zdroj: PEXELS

Vlastník dobíjecí stanice je povinnen před jejím uvedením do provozu oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. 

Výjimka z povinnosti platí pro dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení nepodnikající fyzické osoby, bytová družstva/SVJ a autosalony a dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW.

Pro usnadnění splnění této povinnosti předkládáme následující možnosti - DOPORUČENÉ:

  • formulář pro přihlášení NEVEŘEJNÝCH dobíjecích stanic (max 5 různých typů) ve formátu Excel,
  • formulář ve formátu Word, 
  • hromadnou přihlášku pro přihlašování dvou a více dobíjecích stanic, formulář ve formátu Excel, 

formuláře v příloze níže.

Nebo

Kontaktní místo:

MPO, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

dobijecistanice@mpo.gov.cz

