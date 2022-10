Německo pod palbou kritiky za svůj „obří“ balíček podpory ve výši 200 miliard eur

Německý plán na ochranu domácností a podniků před prudkým nárůstem cen elektřiny a plynu, který na pomoc vyčlenil 200 miliard eur, byl Evropskou komisí a členskými státy EU ostře kritizován za to, že jde o samostatný, nekoordinovaný přístup. Podle německého kancléře i ministra financí je balíček přiměřený k velikosti německé ekonomiky a v souladu s opatřeními ostatních zemí EU.

S obzvláště drastickým vyjádřením přišel maďarský premiér Vitkor Orbán. "V energetické krizi může Německo pomoci svým vlastním podnikům stovkami miliard eur … To je začátek kanibalismu v EU," řekl Orbán rozhořčeně. Podle něj musí Brusel jednat, "protože to zničí evropskou jednotu". Konkrétně jde o to, že Německo podporuje podniky v takovém měřítku, že menší státy nemohou konkurovat.

Ostrými reakcemi se vyjádřili i španělští, italští či francouzští politici, kteří žádají solidaritu. Podle nich nemají všechny země EU takové finanční prostředky jako Německo a pokud by německé podniky musely platit méně za energie, měly by výhodu oproti konkurentům z jiných zemí.

"Myslím, že je nezbytné, abychom tváří v tvář energetické krizi postupovali v Evropě společně. K řešení krize potřebujeme globální hospodářskou strategii mezi zeměmi eurozóny a evropskými zeměmi. Musíme být rozhodnější, jednotnější a rychlejší v reakcích," řekl v pondělí francouzský ministr financí a hospodářství Bruno le Maire. "Bez toho nám hrozí roztříštění eurozóny," dodal.

Jen několik dní po oznámení Německa, že přijme balíček pomoci v hodnotě 200 miliard eur, se pondělní schůzka ministrů financí bloku zabývala minimalizací národních přístupů a posílením spolupráce a solidarity mezi členskými státy.

"Opatření přijatá na národní úrovni mají významný dopad na ostatní členské státy. Koordinovaný přístup na evropské úrovni je proto zásadnější než kdy jindy," uvedl minulý týden na tiskové konferenci evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

Gentiloni zejména poznamenal, že fiskální politika členských států by neměla komplikovat snahy bloku o snížení inflace, a naznačil, že zvýšené výdaje by byly kontraproduktivní. Gentiloni se sice nezmínil přímo o Německu a zdůraznil, že "není vhodná chvíle obviňovat tu či onu snahu jednoho členského státu".

Lindner: Opatření jsou přiměřená

"Opatření jsou úměrná velikosti německé ekonomiky a úměrná době trvání do roku 2024 a jsou také v souladu s tím, co dělají ostatní v Evropě," odmítl kritiku německý ministr financí Christian Lindner.

Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) na úterní tiskové konferenci v Berlíně uvedl, že některé další evropské země "již dělají přesně to, co jsme si předsevzali (...) s velkou podporou, s opatřeními."

Ve skutečnosti země jako Itálie a Francie již několik měsíců pomáhají občanům i malým a středním podnikům masivními zásahy do energetického trhu. Francouzi mají již rok stanoven strop pro ceny plynu. Soukromé domácnosti a malé a střední podniky platí méně a zbytek účtu platí dodavatelům energie stát. Něco podobného dělá poměrně hodně zemí.

Lindner také rád zdůraznil, že balíček ve výši 200 miliard eur nebude představovat balíček hospodářských stimulů, který je považován za kontraproduktivní a mohl by dále urychlit inflaci. "Německo nezavádí balíček hospodářských stimulů. Německo nestimuluje poptávku. Nestimulujeme ekonomiku," zdůraznil Lindner.

Špatná komunikace a na první pohled obří rozměry balíčku

Německo při oznámení podpory na konci září doplatilo zejména na nedostatečnou komunikaci vůči evropským partnerům a nejasnosti ohledně toho, co konkrétně má být součástí balíčku.

Balíček prozatím zmiňuje jako hlavní bod tzv. „brzdu pro nárůst cen plynu“ pro spotřebitele. Podle tohoto opatření má být určité množství plynu, označovaného jako "základní spotřeba", dotováno státem. Podrobnosti jsou stále otevřené, detaily tohoto nástroje má zveřejnit komise pro plyn, již existující skupina odborníků a zúčastněných stran.

Kritizující však nejvíce zaskočila na první pohled obří výše pánované podpory, která odpovídá více než 5 % hrubého domácího produktu Německa pro rok 2021. Alokovaná výše finančních prostředků však má být čerpána po období trvající minimálně do jara 2024.