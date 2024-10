Navýšení trvalých cel EU proti čínským elektromobilům

Protisubvenční vyšetřování má konečné výsledky.

Po více než roce od úvodního oznámení zahájení protisubvenčního vyšetřování z moci úřední se členské státy EU shodly na tom, že vyrovnávací cla na čínské elektromobily budou definitivně navýšena. Ke stávajícím 10 % při exportu elektrických automobilů do EU dojde k navýšení, a to v rozmezí 17 % až 35,3 %. Tento krok následuje po měsících intenzivního vyjednávání jak s Čínou, tak na úrovni členských států EU. Rozhodnutí je definitivní.

Výše antisubvenčních opatření

Konečná opatření tak budou vypadat následovně (během posledních měsíců byla mírně upravena), vyšetření EU probíhalo transparentně a výše vyrovnávacích cel odpovídá úrovni spolupráce výrobců během procesu vyšetřování:

Tesla 7,8 %

BYD: 17,0 %

Geely: 18,8 %

SAIC: 35,3 %

Ostatní spolupracující společnosti: 20,7 %

Všechny ostatní nespolupracující společnosti: 35,3%

Reakce Číny

Čína již dříve oznámila, že rozhodnutí bude mít své následky v podobě zvýšení cel na vybrané produkty EU nebo naovak zpřísnění vývozních licencí na vybrané výrobky. Vývoj hospodářských a ekonomických vztahů mezi EU a Čínou také bedlivě sledují Spojené státy, které dříve tento rok překvapivě rozhodly o uvalení 100 % cel na veškeré čínské elektromobily bez důkladnějšího procesu šetření.

Do potenciální rozbušky vzájemné obchodní války mezi EU a Čínou, která může ovlivnit směřování hospodářských vztahů na léta dopředu v mnoha dalších sektorech, vstoupí příští měsíc americké prezidentské volby. Donald Trump již dříve avizoval, že v případě svého znovuzvolení plánuje navýšit importní clo na výrobky z EU o 10 % a na výrobky z Číny o 60 %. To by mohlo znamenat poslední pomyslný hřebíček do rakve otevřenému mezinárodnímu obchodu jak jej v současné době známe a dopady na hospodářství EU by byly enormní.

Mimochodem, prohlášení "Za otevřený obchod pro prosperující budoucnost" nedávno podepsalo 31 předních evropských podnikatelských sdružení.

Další ochranná opatření EU

Evropská komise ve svém posledním cyklu hojně posílila aparát defenzivních nástrojů na ochranu obchodu. Kromě tradičních nástrojů, jako jsou antidumpingové a antisubvenční opatření, se přidaly např. Foreign Subsidies Regulation, Anti-Coercion Instrument, FDI Screening Framework a další. Antidumpingové opatření dále zůstávají nejpoužívanějším ochranným nástrojem.

V nadcházejícím cyklu je proto nutné zaměřit se více ofenzivním směrem, navazovat nová partnerství, otevírat nové trhy a diverzifikací posilovat odolnost dodavatelských řetězců. V rámci strategie ekonomické bezpečnosti se musíme více zaměřit na pilíře propagace a partnerství, které jsou v současnosti zastíněny pilířem protekce, aby EU i nadále zůstala atraktivní destinací pro zahraniční investice, jak uvádíme v publikované strategii ekonomické bezpečnosti konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které jsme členem.

Byznys dlouhodobě volá po proaktivní obchodní politice

EU v posledních letech kladla důraz na svůj defenzivní soubor nástrojů, nyní ale musí vypracovat ambiciózní diverzifikační strategii, která by toto zaměření vyvážila a posílila roli EU v rozvoji udržitelného a digitálního obchodu. Budováním obchodních bariér musí paralelně docházet k otevírání nových trhů a podpory spolupráce s partnery ze třetích zemí. Konkrétní doporučení v rámci nedávno publikované pozice BusinessEurope k restartu obchodní agendy mimo jiné zahrnují:

V oblasti obchodních dohod by měla EU usilovat o novou generaci bilaterálních dohod se třetími zeměmi a nabídnout partnerům širokou škálu možností a nástrojů;

Snižovat náklady podnikání přes Atlantik, pokračovat ve spolupráci s Čínou, zároveň ale vystupovat jednotně a bránit naše hospodářské zájmy;

Efektivně a cíleně využívat obchodně-obranné nástroje

Z hlediska ekonomické bezpečnosti zvolit vyvážený přístup, který podporuje otevřenost obchodu a zároveň zajišťuje hospodářskou bezpečnost a prosperitu EU;

Podporovat WTO a pracovat na zajištění její udržitelnosti do budoucna.

Co jsou antisubvenční cla a k čemu se používají?

Aby se vyrovnaly poškozující účinky subvencovaných dovozů výrobků na výrobce EU ze stejného trhu výrobků a obnovila spravedlivá hospodářská soutěž, může být uloženo vyrovnávací clo. Clo platí dovozce a vybírají je vnitrostátní celní orgány příslušných zemí EU.

Případná prozatímní opatření musí být uložena nejpozději do 9 měsíců po zahájení šetření a musí zůstat v platnosti na maximálně 4 měsíce. Po nich může následovat uložení konečných opatření, která zůstávají platná po dobu 5 let s možností prodloužení na základě odůvodněné žádosti a následného přezkumu.

Více informací k opatřením na stránkách EU.