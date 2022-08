Nadcházející zima bude drahá. Otázkou je pouze, jak moc

Jenom v nejbližších měsících se suma na záchranu dodavatelů energií může vyšplhat na stovky miliard eur.

Padají kostky energetického domina, kde každá z nich má hodnotu několika miliard eur. Někde jsou ohroženy kompletní dodávky energií v zemi, jinde krachují dodavatelé. Takto charakterizuje současný a budoucí trh s energiemi v Evropě Javier Blas z Bloombergu.

Celková částka na záchranu udržení dodávek energií pro domácnosti a firmy se během nejbližší zimy může vyšplhat na 200 miliard eur. Přitom se ještě jedná o opatrný odhad, nezahrnující možnost úplného odstavení dodávek plynu z Ruska či nadprůměrně chladné zimy.

S pokračujícím růstem cen zemního plynu a elektřiny se do stále větších problémů dostávají dodavatelé a obchodníci s energiemi. „Jedinou šancí na jejich přežití je přenesení obrovského nárůstu velkoobchodních cen na zákazníky. Ale to by způsobilo jen další bailout, protože domácnosti a firmy by v tom případě čelily nesplatitelným nákladům za energie a potřebovaly by pomoc státu,” říká Blas.

I tak ale náklady ponesou poplatníci. Buď přímo a okamžitě přes vyšší ceny elektřiny a plynu, nebo později a v příštích letech přes vyšší daně, kterými se poskládají na finanční záchranu dodavatelů.

Problémy největších dodavatelů

Příkladem může být německý Uniper, největší dovozce ruského plynu do Evropy. Energetická společnost nedávno požádala německou vládu o státní pomoc, první odhady hovoří o částce 10 miliard eur.

Uniper ztrácí v důsledku snížení dodávek ruského plynu do Německa a nutnosti nakupovat za vyšší aktuální ceny zhruba 30 milionů eur denně. Pokud se dodávky z východu zcela zastaví, denní ztráta dodavatele bude činit zhruba 100 milionů eur, což je přes 35 miliard eur za rok. "Vláda bude muset najít tuto sumu peněz, pokud chce, aby lidé měli elektřinu," odhaduje komentátor.