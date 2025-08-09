MPO vyzývá k k vyjádření předběžného zájmu o účast v projektech EU IPCEI Nuclear – v oblasti inovačních jaderných technologií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyzývá všechny oprávněné subjekty k předložení projevu zájmu o účast na připravovaném Důležitém projektu společného evropského zájmu (IPCEI - Important Projects of Common European Interest). Tato iniciativa je v souladu se strategickými prioritami Evropské unie a má za cíl podpořit průlomové inovace a přeshraniční spolupráci v klíčových oblastech jaderných technologií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) hledá významné inovační projekty, včetně vyspělého aplikovaného výzkumu, vyvíjející nové jaderné technologie v pěti oblastech:
- inovativní výroba jaderné energie (malé a pokročilé modulární reaktory – SMR/AMR) a související rozvojové činnosti,
- zpracování uranu a související služby v oblasti palivového cyklu, nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení z provozu,
- rozvoj dodavatelského řetězce a transformace průmyslových areálů,
- vývoj a inovace technologií jaderné fúze a
- další vývoj a diverzifikace výroby radioizotopů pro medicínské využití,
které budou rozvíjet tyto jaderné technologie a posílí konkurenceschopnost českého a evropského jaderného průmyslu na světových trzích.
Žadatelé by měli prokázat vysokou inovativnost, nové technologické parametry, přeshraniční rozměr a optimálně přispívat k cílům EU v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy. Tento program Evropské unie IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty i větších firem od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Dále lze podpořit také infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a dopravy, ale to není primárním cílem této výzvy. Záměrem je podpořit výzkumnou, inovační a výrobní spolupráci v oblasti inovačních jaderných technologií v rámci Evropské unie.
Cílem této výzvy je identifikovat podniky a projekty, které budou řešit inovační jaderné technologie ve spolupráci s podniky v dalších zemích EU a mají tedy potenciál využít rámec IPCEI (zatím zájem o zapojení do IPCEI Nuclear deklarovaly tyto země - Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko). Na základě vyjádřeného zájmu bude provedena identifikace potřebného objemu finančních prostředků, které bude nutné vynaložit ze strany České republiky na podporu vybraných projektů. Zdroj tohoto financování doposud nebyl identifikován a v případě vyjádřeného relevantního zájmu ze strany podniků a úspěšného splnění podmínek MPO zahájí jednání o zajištění financování. V případě zajištění financí vyzveme úspěšné žadatele (v r. 2026), aby ve spolupráci s MPO připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny koordinátorů projektu (FR, IT a RO) a Evropské komise (viz aktuální šablona projektu v příloze). V případě nedostatečného zájmu ze strany podniků nebo pokud nebude nalezen zdroj financování, se Česká republika do rámce IPCEI Nuclear nezapojí. O schválení a konečné výši případné podpory rozhodne během notifikace Evropská komise, která vyhodnotí každý projekt.
V případě realizace musí vybrané české společnosti během přípravy a schvalování IPCEI spolupracovat s ostatními účastníky projektu na přípravě společného dokumentu (tzv. «Chapeau document»), který bude popisovat kooperaci mezi jednotlivými účastníky a využití vzniklého know-how. Tento společný dokument také podléhá schválení Evropské komise
Výzva je otevřena pro:
- Podniky (startupové firmy, malé a střední podniky, velké korporace) se sídlem v České republice
- Výzkumné organizace a akademické instituce (ovšem pouze jako součást konsorcia, nikoliv jako „
- direct participant“)
- Projektová konsorcia složená dle podmínek IPCEI
Společností musí splňovat tyto podmínky:
- Nejsou v obtížích ve smyslu pokynů Evropské komise o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (bod 2.2) v době, kdy je přijímáno rozhodnutí o podpoře.
- Nepodléhají navrácení podpory považované za protiprávní a neslučitelnou v rozhodnutí Evropské komise.
- Nebyl na ně vydán inkasní příkaz.
- Dodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném veřejném rejstříku.
Projekt může být vybrán a získat případnou finanční podporu pouze za předpokladu, že splňuje kritéria stanovená v kap. 3. a 4. sdělení Evropské komise (2021/C 528/02). Jde především o tato kritéria:
- Projekt musí být buď vysoce inovativní a jít nad rámec současných technologií nebo musí výrazně přispívat k naplňování strategie Unie v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy (viz odstavec 14, 15, 21, 22,23 sdělení EK).
- Projekt musí být realizován ve spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem, kteří se účastní stejného IPCEI (viz odstavec 13, 16 sdělení EK).
- Projekt musí být spolufinancován žádající organizací. Projekt může být dále spolufinancován z jiných evropských nebo národních fondů (viz odstavec 19 sdělení EK).
- Projekt musí mít velmi vysoké technologické nebo finanční riziko, které musí být podrobně vysvětleno (viz odstavec 26 sdělení EK).
- Musí jít o projekt velkého rozsahu s rozpočtem projektu min. 100 mil. Kč.
- Žádající společnost se musí zavázat šířit znalosti získané díky přidělené podpoře nejen mezi svými zákazníky a partnery, ale i po celé Evropské unii. Chráněné duševní vlastnictví bude šířeno za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek.
Popis projektu a další navazující dokumenty musí být v angličtině. V angličtině mohou také probíhat následná jednání. Podniky se schválenými projekty mohou být vyzvány k účasti na koordinačních schůzkách, které se mohou konat v Bruselu nebo jiných městech Evropské unie.
Podání předběžné přihlášky projektu na základě této výzvy neznamená přístup k financování. V současné době se IPCEI Nuclear teprve připravuje na evropské úrovni. Jeho finální schválení a vyhlášení se předpokládá během roku 2027. Další postup bude rozhodnut na základě společného jednání zástupců zapojených členských zemí a EK.
Zájemci musí předložit Projev zájmu v uvedeném formuláři, který bude obsahovat zejména:
- Informace o žadateli – Název, právní forma, kontaktní údaje
- Přehled projektu –Název projektu (pokud existuje), Pracovní oblast, Popis cílů projektu
- Přínos k cílům IPCEI – Příspěvek k cílům EU, Inovativní projekt, Infrastrukturní projekt
- Předběžný rozpočet a potřeby financování – Odhadované náklady a návrh financování
- Časový harmonogram projektu – Odhadovaná doba trvání projektu
- Přeshraniční spolupráce – Případní zahraniční partneři v projektu
- Další požadované informace – detaily viz formulář
Hodnocení bude provádět MPO podle těchto kritérií:
- Strategická relevance
- Technologický a inovační obsah
- Realizovatelnost a úroveň připravenosti
- Přínos k evropským cílům a míru mezinárodní spolupráce
