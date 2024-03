MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest spouští informační web www.parklutyne.cz

Zdroj informací o možné výstavbě strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně, o které rozhodla vláda. Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest spouští nový web www.parklutyne.cz. Cílem je zprostředkovat místním obyvatelům co nejvíce informací o parametrech projektu, o jeho dopadech na okolní obce, o přínosech pro region a o možných kompenzačních opatřeních.

„Tato investice může být zásadní pro Českou republiku a naši ekonomiku. Uvědomujeme si ale, že s ní přenášíme na místní občany velkou zodpovědnost a vnímáme jejich obavy z tak rozsáhlého projektu. Jsme ale přesvědčeni, že pozitiva projektu jasně převládají. Proto se vynasnažíme, aby byla veřejnost co nejvíce informována o jeho přínosech a o tom, co všechno jsme připraveni udělat pro to, abychom zabránili jeho negativním vlivům,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů je microsite parklutyne.cz, která bude pravidelně aktualizována v průběhu projektu podle vývoje jeho přípravy. Obsahuje nejen aktuality, ale i sérii často kladených otázek a odpovědí na ně. Microsite zahrnuje také vizualizace možného projektu a vysvětlení postupu jeho realizace, která by podle současného plánu měla probíhat ve dvou etapách. První část bude realizovaná mezi dálnicí D1 a komunikací vedoucí z Dolní Lutyně do Věřňovic. V možné druhé etapě pak bude park rozšířen na celkovou plochu 278 ha požadovanou strategickým investorem.

V nejbližších dnech lidé v blízkém okolí plánovaného parku obdrží informační prospekt se základními fakty ohledně projektu a další důležité informace ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a MSID. „Naším cílem je transparentně a průběžně informovat veřejnost o přípravách projektu a odpovídat na veškeré otázky, které ohledně něj mohou lidé mít,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO, který je nyní pověřen řízením agentury CzechInvest.

V jednání je také setkání s občany v obci Dolní Lutyně. „Cílem je zprostředkovat místní obyvatelům co nejvíce informací o parametrech projektu, zdůraznit a vysvětlit přínosy pro region a společnost a rovněž se domluvit na podmínkách výstavby a kompenzačních opatřeních,” dodává Petr Očko.