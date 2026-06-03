1/2026

MPO připravilo novelu vyhlášky o přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů

3. 6. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

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zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo návrh novely vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie. Novela upravuje pravidla pro snižování provozní podpory u výroben energie, které vedle provozní podpory získaly také investiční dotaci.

Vyhláška navazuje na zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a jejím cílem je zajistit, aby nedocházelo k nepřiměřené veřejné podpoře výrobců energie. Současná pravidla umožňují dva způsoby zohlednění investiční dotace při výpočtu provozní podpory. Praxe však ukázala, že jeden z nich – založený na krácení doby vyplácení podpory – není v některých případech funkční, zejména pokud se výše podpory v průběhu let mění.

Novela proto umožní části výroben přejít na jiný způsob výpočtu, který spočívá ve snížení samotné výše provozní podpory. Zároveň stanoví jasná pravidla pro případy, kdy si výrobce energie nezvolí způsob redukce podpory sám. Podle ministerstva má změna přispět k větší právní jistotě, transparentnosti systému a přesnějšímu nastavení veřejné podpory v souladu s českou i evropskou legislativou. Navržená úprava by měla mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty, protože zamezí případům, kdy by podpora mohla být vyplácena ve vyšší míře, než umožňují pravidla státní podpory Evropské unie.

Účinnost novely se navrhuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

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