Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 14. 4. 2023

MONITORING 7. – 11. 4. 2023



Legislativa:



Legislativní novinka: Novela vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Ve Sbírce předpisů vyšla Vyhláška č. 95/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.



Příroda a ekologie:



V Bohumíně začala výsadba izolační zeleně

Snížení prašnosti a hluku a především oddělení rodinné zástavby od dopravního překladiště. To by měl v Bohumíně zajistit projekt izolační zeleně ve Vrbici za téměř půl milionu korun. Městu se na něj podařilo získat dotaci 200 tisíc korun z Moravskoslezského kraje.



Mají mořské sasanky duši? Tvorové bez mozku vytvářejí vzpomínky

Lidé obvykle předpokládají, že „chování“ vyžaduje, když už ne mozek, tak alespoň nějak centralizovanou nervovou soustavu. Spousta živočichů ale žádný mozek nemá. Například žahavci mají jenom difuzní nervovou soustavu, kterou představuje síť nervových buněk. Co s takovou výbavou dovedou?



Hlubokomořské ryby se tlaku, temnotě a chladu přizpůsobily na buněčné úrovni

Kvůli naprosté temnotě, teplotám blížícím se bodu mrazu a drtivému tlaku se až do konce 70. let minulého století vědci domnívali, že život v takzvané hadalové zóně, neboli v nejhlubších oblastech oceánů, není možný. Z výzkumů podle BBC ale vyplývá, že se některé mořské organismy tomuto prostředí přizpůsobily na buněčné úrovni, aby tísnivým podmínkám zvládli odolávat. Vědecký tým z Austrálie a Japonska nedávno natočil v rekordní hloubce 8336 metrů v Boninském příkopu u jihu Japonského souostroví rybu z čeledi terčovkovitých.



Outsideři řeší lépe problémy, tvrdí vědci na základě výzkumu koz

Ať už to je spravedlivé, nebo ne, kozy nepatří mezi zvířata, která by proslula schopností řešit problémy. To je spíše doména krkavců nebo šimpanzů, kteří jsou známi tím, že obratně zvládají nové a neobvyklé situace, jako je třeba svačina, k níž se mohou dostat jen s pomocí použití nástroje.



Obnova starobylé aleje do Neratova potrvá desítky let, začne i oprava silnice

Obnova starobylé aleje, která vede kolem úzké silnice z Lázní Bohdaneč do Neratova na Pardubicku, potrvá desítky let. Na postupu záchrany stromů a opravy komunikace se po letech domluvilo hejtmanství s ochránci přírody, uvedl kraj.



Brno poskytne městským částem 30 milionů korun na nové parky

Městské části v Brně dostanou od města 30 milionů korun na vznik nových parků a revitalizaci zeleně. Mezi největší příspěvky patří 5,2 milionu, díky kterým vznikne v Řečkovicích park Pod Hřbitovem, uvedl primátorčin náměstek Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který má na starosti životní prostředí. Brno dává kolem 30 milionů na parky v posledních letech pravidelně.



Letos začnou úpravy pražského Vítkova a růžového sadu na Petříně

Praha plánuje v letošním roce zahájit první část úprav vrchu Vítkov a obnovu Růžového sadu na Petříně. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). V obou případech již jsou podle ní dokončeny tendry na dodavatele. Úpravy na Vítkově se týkají okolí památníku a vyjdou podle náměstkyně zhruba na 110 milionů korun. Do sadu na Petříně investuje město 33,6 milionu korun.



Odpady a recyklace:



Filipíny hledají cestu, jak snížit skládkování odpadu. Pomoct by mohly české firmy

Filipíny patří mezi největší producenty odpadů v jihovýchodní Asii, patří jim 3. místo za Thajskem a Indonésií. Studie označují Filipíny za největšího znečišťovatele oceánů plastovým odpadem na světě a za třetího největšího producenta znečištění plasty na světě (hned za Indií a Čínou).



Praha chce rozvíjet síť městských re-use center

Hlavní město aktivně postupuje proti zvyšování množství odpadu a vyvíjí takové aktivity, které mají za úkol zajistit, aby se užitečné předměty, kterých se občané potřebují zbavit, vůbec odpadem nestaly. Za tímto účelem se Magistrát hl. m. Prahy spojil s Federací nábytkových bank a re-use center, aby uspořádaly dne 16. března 2023 workshop pro zástupce městských částí a iniciovaly debatu nad možností vzniku re-use center v Praze.



Právník radí: Poplatek za odpady u cizinců ubytovaných v obci déle než 3 měsíce

Do Poradny jsme dostali další dotaz týkající se poplatků za svoz odpadu. Tentokrát se jedná o poplatky za odpady u cizinců ubytovaných v soukromém zařízení provozovaném firmou platící za svoz odpadu vznikajícího v rámci podnikatelské činnosti.



Příručka ke správnému třídění bioodpadu

Třídění bioodpadu se stává stále důležitější součástí pražského odpadového hospodářství. Kompostováním jej lze přeměnit na výživné hnojivo pro zeleň rostoucí na území hlavního města. Aby tento cyklus správně fungoval, je potřeba vyvarovat se znečištění odevzdaného bioodpadu. Například tím, že lidé nebudou vhazovat do jedné nádoby rostliny včetně květináčů nebo zbytky ze zeleniny v sáčcích.



Svitavy pořídí občanům kompostéry

Vedení města společně s odborem životního prostředí stále hledá způsoby, díky kterým by mohlo klesnout množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (SKO) ve Svitavách. Jednou z možných cest je vyčlenění bioodpadu.



Postoj průmyslu k cílům EU v oblasti recyklace obalů

EU se svým cílem omezit obalový odpad postavila výrobce obalů před velké výzvy. Do roku 2030, podle nařízení Evropské komise o obalech a odpadech z obalů (PPWR), musí být všechny obaly uváděné na trh EU navrženy tak, aby byly recyklovatelné.



Praha musela zrušit tendr na přestavbu bioplynové stanice, vypíše nový

Pražské služby musely kvůli administrativním problémům zrušit tendr na transformaci bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, který loni vypsaly. V plánu je vypsat ho na jaře znovu a také znovu požádat o evropskou dotaci. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Náklady na úpravu stanice, aby byla schopna zpracovávat odpady z gastronomie, podle ní budou asi 100 milionů korun a z evropských peněz by mohla jít téměř polovina.



Na Vysočině začnou dobrovolníci příští týden čistit okolí silnic i břehy Sázavy

| Ekolist.cz |

Na Vysočině budou dobrovolníci v příštím týdnu znovu čistit okolí silnic i břehy Sázavy a veřejná místa. Na tradiční jarní akci kraje Čistá Vysočina se přihlásilo přes 30 000 účastníků ze škol, spolků i firem. Uklízet venku budou od Velikonočního pondělí do 23. dubna. Vyplývá to z webu kraje. Kolem břehů Sázavy na 60 kilometrech toku mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi budou stovky lidí procházet od 11. do 15. dubna.



Energetika:



Polemika: Měli bychom ve větším měřítku začít realizovat FVE i na zemědělské půdě?

Myšlenka agrivoltaiky, neboli spojení zemědělské výroby s výrobou elektřiny ze solárních panelů, pochází z osmdesátých let. Ale až v dnešní době, kdy se plánuje prudké navýšení podílu energie z fotovoltaiky, se o ní začíná reálně uvažovat.



Máte otázky ke kompenzacím dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu? Známe odpovědi

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo často kladené dotazy k výkladu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, dále k výkladu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny.



Jihlavský lesopark se v noci zahalí do tmy. Úplně se vypne 76 lamp

Jihlava začíná šetřit na veřejném osvětlení. Radními schválená úsporná opatření obsahují úplná vypnutí 76 lamp veřejného osvětlení v ulicích či u cyklostezek, i dočasné vypnutí lamp pouze v nočních hodinách. Úspora dosáhne necelých 650 tis. Kč ročně.



Studie: Evropské přístavy se stanou klíčovými centry poptávky po vodíku

Evropská unie potřebuje významně urychlit rozvoj výroby vodíku a infrastruktury pro jeho import, skladování a přepravu v přístavních oblastech, aby naplnila své cíle v této oblasti pro rok 2030. Podle studie vypracované společností Deloitte pro iniciativu Clean Hydrogen Partnership by v budoucnu mohlo být až 42 % evropské poptávky po vodíku koncentrováno právě v evropských přístavech.



IEA: Pokles spotřeby plynu v EU byl vloni rekordní. Přispělo počasí, ale i úspory v průmyslu

Spotřeba zemního plynu v Evropské unii poklesla vloni o rekordních 55 bcm, což představuje 13 % v porovnání s rokem 2021. Největší snižování spotřeby nastalo na severu a severozápadě EU. Mezinárodní energetická agentura (IEA) jmenuje příčiny snížené spotřeby a odhaduje jejich vliv.



Věda a výzkum:



Nová technologie vědců dokáže zužitkovat glycerol, odpad z výroby bionafty

Na využití odpadu z výroby bionafty se zaměřila nová technologie olomouckých a ostravských vědců. Podařilo se jim díky ní nejen proměnit odpad z výroby bionafty, tedy glycerol, na užitečný produkt, ale zároveň i zvýšit účinnost stávajících biopaliv.



Auto/cenzura ve vědě: Nebezpečná cesta, jak se vyhnout negativním reakcím?

Autocenzura v oblasti vědy brání akademickým pracovníkům a vědeckým zaměstnancům k vyjádření určitých názorů, které by mohly vyvolat kontroverzi, negativní reakci veřejnosti či tvrdou odezvu ze strany některých států. Výzkumnice a výzkumníci přitom tomuto masivnímu tlaku často musí čelit sami – institucím totiž chybí postupy či zkušenosti, jak své zaměstnance chránit.



Nový druh plže nese jméno ostravské vědkyně

Biologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se podíleli na objevu nového druhu plže v Nové Kaledonii. Tým profesora Ángela Valdése z katedry biologických věd Kalifornské státní polytechnické univerzity v Pomoně jej nakonec pojmenoval po ostravské účastnici expedice Pařížského přírodovědného muzea.



Náhradní díly pro člověka

Cévy, kůže, kosti a klouby dostávají během lidského života stále více zabrat. Tkáňová inženýrka Lucie Bačáková vymýšlí, čím poničené originály těchto částí těla co nejelegantněji nahradit. Jaká je podle ní budoucnost cevních nebo kloubních náhrad?



Voda:



Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022

Na závěr setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze k příležitosti SDV dne 22. 3. byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022, kterou jako každý rok organizuje Svaz vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR, pod záštitou MZe a MŽP. Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 17 staveb, z toho z toho 8 v kategorii I a 9 v kategorii II.



ŘVC v letošní sezoně chystá rozšíření vodní infrastruktury

Otevřít nová přístaviště, zahájit práce na prohloubení Vraňansko-hořínského kanálu a na prodloužení Baťova kanálu chce letos Ředitelství vodních cest (ŘVC). Podle něj má nová infrastruktura pomoci nejvytíženějším oblastem Baťova kanálu a slapské nádrže. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.



Ovzduší a klima:



MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

MŽP a SFŽP ČR vyhlašují novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejňují její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.



Pro zvládnutí klimatické krize je potřeba obchodní nastavení, řekl šéf COP28

Jestli se má svět úspěšně vypořádat s klimatickou krizí, musí při tom využít i způsob uvažování typický pro byznys a do snižování emisí skleníkových plynů více zapojit soukromý sektor. V rozhovoru v deníku The Guardian to řekl předseda letošního zasedání klimatické konference OSN Sultán Džábir. Konference COP28 se letos uskuteční ve Spojených arabských emirátech a Džábir je tamním ministrem průmyslu a zároveň šéfem státní ropné společnosti ADNOC. Mnoho aktivistů to považuje za výsměch a obrovský střet zájmů.



Návrh aktualizace klimatického plánu vytvoří pro vedení Prahy speciální komise

Pražský magistrát vytvoří komisi, která vypracuje návrh aktualizace klimatického plánu, podle něhož chce město investovat do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého. Komise vypracuje pro vedení města návrh případných úprav plánu. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Podle klimatického plánu chce Praha do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli.



Napříč:



Připomínky: Taxonomie EU – delegované akty (environmentální)

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k environmentální taxonomii EU.

