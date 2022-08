Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 8. 2022

Služba pro předplatitele.

MONITORING 6. – 8. 8. 2022



Věda a výzkum:



Vědci z CEITECu objevili dosud neznámý proces při vývoji rostlin

| Ekolist.cz |

Dosud neznámý proces, který ovlivňuje aktivaci některé sady genů při vývoji rostlin, objevili vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k tomu, že nově objevený proces souvisí s produkcí semen, mohl by v budoucnu otevřít nové možnosti pro vývoj plodin lépe uzpůsobených změnám životního prostředí.



Vědci nalezli nejstarší fosilii predátora, pojmenovali ji po Attenboroughovi

| Ekolist.cz |

Britští vědci objevili zkamenělinu živočicha, o kterém se domnívají, že byl nejstarším dosud nalezeným predátorem. Mořského lovce, který svou kořist chytal chapadélky a nejspíš patřil k žahavcům, pojmenovali po britském přírodovědci Davidu Attenboroughovi, píše BBC.



V Brně testovali hlavní nosnou část vesmírné sondy PLATO

| Vedavyzkum.cz |

Hledat v hlubokém vesmíru planety podobné Zemi, to je úkolem mise PLATO Evropské kosmické agentury. Sonda se má vydat na oběžnou dráhu v roce 2026. Na její přípravě se podílí také česká firma OHB Czechspace. Její inženýři ve spolupráci s týmem Leteckého ústavu Vysokého učení technického v Brně v červenci provedli unikátní zátěžový test.

Cílem testu bylo ověřit, zda hlavní nosná část sondy, její centrální trubice, vydrží extrémní tlakovou zátěž při startu rakety i následném osmiletém pobytu ve vesmíru. „V rámci testu musela centrální trubice vydržet tlak o síle 15 až 20 tun, který na ni seshora a ze stran vyvíjely hydraulické válce. Celá konstrukce přitom váží jen 63 kilogramů a její stěny jsou tenké čtyři milimetry. Pro představu jsme ji zatížili vahou zhruba 15 osobních automobilů. Podobnému tlaku musí konstrukce odolat při startu do vesmíru. Data z testování budeme v následujících týdnech vyhodnocovat. Už teď ale můžeme říci, že test byl úspěšný,“ upřesnil vedoucí týmu analytiků OHB Czechspace Daniel Rohel.



Proč svítí světlušky a česká naděje na lék proti rakovině

| Vedavyzkum.cz |

Jak zaujmout protějšek opačného pohlaví? Tak například světlušky si za tím účelem před mnoha miliony let vymyslely světélkování – jak nově vybádal mezinárodní výzkumný tým s českou účastí. A tuzemští vědci a vědkyně stáli i za mnoha dalšími pozoruhodnými objevy a počiny. O několika z nich referuje i další přehled „vědy s českou stopou“.



Energetika:



ERÚ zahájil veřejné konzultace ke změnám v tarifech

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil veřejný konzultační proces ke koncepci, podle které dojde k propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v tarifech a regulovaných cenách.



Jak se stát energetickým specialistou?

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR přineslo informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.



Středočeský kraj se intenzivně věnuje opatřením na úsporu energií

| Komunalniekologie.cz |

Středočeský kraj se nejen v souvislosti s aktuální situací intenzivně věnuje opatřením na úsporu energií. V rámci takzvaného EPC projektu (Energy Performance Contracting), který představuje velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření, dojde v případě krajského úřadu v letošním roce k výměně tepelného zdroje, který zásadně zefektivní vytápění budovy.



Americký LNG terminál Freeport by měl obnovit provoz v říjnu. Provozovatel se dohodl s regulátorem

| Oenergetice.cz |

K obnovení provozu jednoho z největších terminálů pro vývoz zkapalněného zemního plynu z USA by mělo dojít dle předešlých předpokladů v říjnu. Provozovatel terminálu Freeport se na částečném obnovení provozu v tomto týdnu dohodl s tamním regulátorem. Terminál je v odstávce od začátku června poté, co v něm došlo k požáru a explozi.



Turecko přistoupilo na platby v rublech za ruský plyn, uvádí Moskva

| Oenergetice.cz |

Turecko bude za ruský plyn částečně platit v rublech. Podle agentury TASS o tom po dnešním setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho tureckého protějšku Recepa Tayyipa Erdogana v Soči informoval místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Rusko začalo požadovat platby v rublech po odběratelích plynu po rozpoutání války na Ukrajině a ostré západní reakci, která ohrozila stabilitu ruské měny.



Státy EU potvrdily nařízení o dobrovolném snížení poptávky po zemním plynu

| Oenergetice.cz |

Členské země Evropské unie dnes formálně potvrdily nařízení o dobrovolném snížení poptávky po zemním plynu pro letošní zimu o 15 procent. Na twitteru o tom informovalo české předsednictví Rady EU. Ministři odpovědní za energetiku se na přijetí tohoto opatření shodli už v závěru července, unie tak reaguje na očekávané omezení dodávek plynu z Ruska.



Demontáž jaderných reaktorů v Jaslovských Bohunicích byla dokončena

| Oenergetice.cz |

Oba reaktory VVER 440 V-230 v Jaslovských Bohunicích byly vyřazeny z provozu a na místě rozebrány. Jedná se o první případ kompletní demontáže tohoto typu reaktoru, uvedla Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBOR).



Těžba uranu bezemisně – i takové jsou plány v Nigeru

| Oenergetice.cz |

Společnost Global Atomic uzavřela smlouvu s poskytovatelem energie, Enernet Global Inc. Smlouva se týká dodávky hybridní elektrárny pro projekt uranového dolu Dasa. Tento projekt je nyní vyvíjen v Nigeru.



Odpady:



Při využití nezpracovatelného plastového odpadu sehraje velkou roli chemická recyklace

| Prumyslovaekologie.cz |

V druhé části rozhovoru s Pavlem Zemene, předsedou Sdružení EPS ČR, které se zabývá výrobou pěnového polystyrenu (EPS) a využitím odpadního EPS, jsme se více zaměřili právě na druhou část „života“ pěnového polystyrenu. Tedy tím, jak se s ním nakládá potom, co doslouží.



Španělská umělkyně proměňuje organický odpad v keramiku a textil

| Blanensky.denik.cz |

Cynthia Nudel je španělskou umělkyní, která je přesvědčená, že prostřednictvím svého umění může změnit svět k lepšímu. Snaží se svou prací znovu propojit lidskou bytost a přírodu, a to prostřednictvím neustálého objevování nových přístupů a možností. Pro svou tvorbu si vybírá pouze přírodní materiály jako potravinový odpad, škroby, želatinu či řasy a razí heslo, že „Je možné tvořit i bez ničení." V současné době pracuje především na tvorbě biokeramiky z vaječných skořápek, která schne v pokojové teplotě. Vytváří ale i alternativy k plastům či kůži.



Svatomartinský kanál je hřbitovem kol: Proč tolik bicyklů končí nejen v Paříži pod vodou?

| Ekolist.cz |

Každých deset let město Paříž vypouští Svatomartinský kanál. Téměř pět kilometrů dlouhý vodní tok, který vede na jih přes pravý břeh Seiny, byl původně vybudován, aby udržoval Paříž čistou a zásoboval město, které sužovala cholera a úplavice, sladkou vodou. Po dvě století existence kanálu však často plnil jinou - vlastně opačnou - funkci. Je to skládka, velký tekoucí odpadkový koš, napsal zpravodajský server The Guardian.



Polyethylen a polypropylen nejen v obalovém průmyslu

| Enviweb.cz |

Polyethylen (PE) a polypropylen (PP), jež se řadí do třídy polyolefinů, jsou nejpoužívanější termoplasty na světě. Na trhu EU společně tvoří dokonce bezmála polovinu celkové poptávky po plastech.



Ovzduší a klima:



Nové emisní standardy způsobí náhlé odstavení pro systém kritických elektráren

| Oenergetice.cz |

Generální ředitel mezinárodního holdingu Seven Energy, Alan Svoboda, před dvěma týdny uvedl, že pokud budou nové emisní standardy Evropské unie pro velká spalovací zařízení (Large Combustion Plants BAT reference documents – LCP BREF), které mají začít platit v roce 2021, ponechány v současné podobě, bude to znamenat odstavení velkého počtu pro systém kritických tepelných elektráren „v jediný den“.



Kritizované plasty hrají důležitou roli při snižování emisí skleníkových plynů

| Prumyslovaekologie.cz |

V nedávné zprávě se americká konzultační firma McKinsey zaměřila na to, jak si stojí plasty v porovnání s nejpoužívanějšími alternativami s ohledem na produkci emisí skleníkových plynů. Výsledky jsou poměrně překvapivé.



CO2Rail proměňuje železniční vozy na mobilní lapače oxidu uhličitého

| Nase-voda.cz |

Jak dostat z atmosféry „nadbytečný“ oxid uhličitý? Technologie CO2Rail je pozoruhodným počinem, který by mohl prorazit. Využívá železniční infrastrukturu a přetváří jedoucí železniční vagony na energeticky soběstačné lapače oxidu uhličitého. Jeden vagon vylepšený touto technologií by měl lapit 3 tisíce tun oxidu uhličitého ročně.



Voda:



Budou moci být kaly z ČOV aplikovány do půdy? Zdá se, že bude mela nejen kvůli hygienizaci

| Prumyslovaekologie.cz |

Nejnovější zpráva EurEau (Evropská federace vodárenských společností) označuje kaly z ČOV za toxické a bez úpravy jako nepoužitelné pro aplikaci na zemědělskou půdu. Důvodem jsou nebezpečné per a polyfluorované látky, tzv. PFAS.



Povodí Vltavy investovalo do protipovodňových opatření za 20 let 4,9 miliard

| Nase-voda.cz |

Ničivé povodně, které zasáhly Česko před 20 lety, způsobily škody na majetku státního podniku Povodí Vltavy 2,6 miliardy korun a jejich odstranění trvalo do roku 2005. Podnik od roku 2002 investoval zhruba 4,9 miliardy korun do budování protipovodňových opatření, která mají ochránit více než 110.000 obyvatel a majetek v hodnotě více než 5,4 miliardy. Opatření byla vybudována v 59 lokalitách, kde se povodně vyskytují nejčastěji. Podnik o tom informoval v tiskové zprávě.



V Lysé nad Labem do konce září opraví vodojem, nová nádrž zdvojnásobí kapacitu

| Nase-voda.cz |

V Lysé nad Labem na Zámeckém vrchu do konce září zrekonstruují vodojem. S opravami a zvýšením kapacity začalo město loni v březnu, součástí je nová akumulační nádrž o objemu 1200 metrů krychlových, město díky ní zdvojnásobí objem vody. Na polovinu z 60milionových nákladů získalo dotaci, práce provádí společnost VPK Suchý, řekl ČTK starosta Karel Otava (ČSSD).



Ve Veselí nad Moravou se rozšíří přístav Baťova kanálu z 35 na 81 míst pro lodě

| Nase-voda.cz |

Přístav na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku se rozšíří ze 35 míst pro lodě na 81 míst. Rozšíření přístavu je součástí projektu na vybudování plavebního okruhu Veselí-Vnorovy s celkovými náklady 519 milionů korun. ČTK to sdělil zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. Práce by měly být hotové v roce 2027. Podle starosty Veselí Petra Koláře (TOP 09) by se Veselí mělo po rozšíření stát největším turistickým přístavem. Loni skončily ve Veselí práce, které rozšířily počet stání pro lodě z 11 na 35.



Nejlepší koupání bylo ve Vltavě. Pražské plovárny v době své slávy předběhly Evropu

| Ekolist.cz |

Parné dny dřív Pražané trávili hlavně na jednom místě – u řeky. Vltava jako přirozený ochlazovací koridor funguje dodnes, na to, že se v ní dá plavat, jsme ale téměř zapomněli. Dřív přitom její břehy lemovala spousta plováren. Proč se od koupání ve Vltavě upustilo, a jaká pravidla dřív svazovala rekreování u vody? A čím pražská koupaliště vynikala nad ostatními v Evropě?



Technologie čištění oceánů

| Enviweb.cz |

Jedním ze zásadních enviromentálních problémů planety je znečištění oceánů. Podle některých odhadů by při stejné rychlosti znečištění bylo být v roce 2050 více plastového odpadu než ryb. V dnešní době tato hodnota překračuje 150 milionů plastových produktů. To má fatální dopad převážně na mořské živočichy, kteří menší odpadky požírají, vstřebávají do svého těla toxické látky, hynou nebo je dále konzumují lidé. Dobrou zprávou je že fungují organizace, které se snaží zbavovat oceán odpadu nebo zabránit odpadu se do oceánu vůbec dostat. Jednou z nejznámějších je nizozemská firma The Ocean Cleanup.



Příroda a ekologie:



V pražské stanici pro volně žijící živočichy přijali zatím víc pacientů než loni

| Ekolist.cz |

V pražské záchranné stanici pro volně žijící živočichy v první polovině tohoto roku nově přijali k ošetření 2560 zvířecích pacientů, meziročně více. Asi polovina z nich byla nesamostatná mláďata, sdělila mluvčí městské organizace Lesy hlavního města Prahy (LHMP) Petra Fišerová. Pražská organizace provozuje záchrannou stanici v pražských Jinonicích. V první polovině roku 2021 byl počet ošetřených zvířat asi o pětinu nižší než letos.



Lesnictví a zemědělství:



Problematika rizika požárů ve světle změny klimatu, adaptací a aktuálního požáru u Hřenska

| Ekolist.cz |

Rozsahem výjimečný požár, který postihnul oblast Národního parku Českosaské Švýcarsko u Hřenska, vyvolal řadu diskuzí na téma jeho příčin. Řada komentujících jej považuje za další z důkazů působení změny klimatu, jiní upozorňují na rozhodnutí ponechat na místě kůrovcem zničené smrkové porosty, apod. Pokusme se na problém podívat optikou jednotlivých komponent rizika, a to nikoliv s cílem odhalit, kdo, nebo co je na vině vzniku požáru, ale z hlediska toho, jak riziko požárů ve volné přírodě do budoucna zmírňovat.



Ministr: Letošní vedra ve Španělsku v zemi sníží produkci olivového oleje

| Ekolist.cz |

Letošní vlna veder ve Španělsku v zemi citelně sníží produkci olivového oleje. Agentuře Bloomberg to řekl španělský ministr zemědělství Luis Planas. Výsledkem by mohly být vyšší ceny. Španělsko je největším vývozcem olivového oleje na světě.



Průmysl:



Cirkulární stavebnictví ve veřejných zakázkách

| Zajimej.se |

Zavádění principů znovu využívání existujících materiálů je ve stavebnictví klíčové, v budoucnosti hrozí výrazný problém dostupnosti zdrojů, jako například nedostatek kameniva kvůli vyčerpání lomů. Cestou k posílení materiálové nezávislosti států i firem je jednoznačně cirkulární ekonomika.



Napříč:



Do konce roku 28 výzev. Operační program Životní prostředí se rozjíždí na plné obrátky

| Prumyslovaekologie.cz |

Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil na svém zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech šesti cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.



Z udržitelnosti je nutnost. Malé hotely přepisují význam slova luxus a lidé na to slyší

| Forbes.cz |

Základní vybavení luxusních hotelů se již dlouho soustředí na nabízení apartmánů s Wi-Fi zdarma, ložním prádlem s vysokým počtem vláken, širokoúhlou HD televizí nebo třeba s prémiovými likéry v minibaru.

Nyní se však hotely více než kdy jindy zapojují do udržitelných postupů, a to nejen proto, aby si ušetřily dlouhodobé výdaje a náklady spojené se změnou klimatu, ale také proto, že to jejich klientela vyžaduje.

MONITORING 9. 8. 2022