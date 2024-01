Monitoring průmyslové ekologie | 30. 12. 2023 - 5. 1. 2024

Služba pro předplatitele.

Příroda a ekologie:



Mláďata ježury a luskouna i získání nejvzácnější kachny světa. To jsou největší úspěchy pražské zoo v roce 2023

V pražské zoo se letos narodilo či vylíhlo 1234 mláďat 213 druhů živočichů, rekapituloval uplynulý rok ředitel zahrady Miroslav Bobek. Významnou událostí letošního roku pro zoo bylo, když získala jako jediné chovné zařízení mimo Brazílii nejvzácnější kachnu světa, morčáka paranského, odchovala ježuru australskou a luskouna krátkoocasého. Pražskou zoologickou zahradu v letošním roce navštívilo téměř 1,36 milionu lidí, mírně méně než loni, kdy přišlo 1,42 milionu návštěvníků.



Energetika:



MPO vyhlásilo nové výzvy na modernizaci lokálních distribučních sítí. Připravena je 1 miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dvě nové výzvy na podporu modernizace lokálních distribučních sítí (LDS) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci obou výzev budou moci provozovatelé soustav podávat žádosti od 2. dubna 2024 do 30. prosince 2024. Výzvy umožní úsporu energií v LDS a navýšení jejich kapacity.



Rumunská vláda chce víc elektřiny z větru

Rumunská vláda schválila návrh zákona, který má usnadnit využívání bohaté větrné energie v Černém moři. Rumunský tlak na navyšování využívání větrné energie je v souladu s vnitrostátními i širšími cíli EU, včetně cíle EU pro rok 2030, kterým je nejméně 60 GW větrných elektráren na moři, a ambiciózního dlouhodobého cíle 300 GW do roku 2050.



Švédská firma dál staví větrné elektrárny ze dřeva, díky tomu mohou být vyšší

Ve Švédsku při stavbě větrných elektráren dál experimentují s novým materiálem a stožáry pro uchycení větrníků s turbínami vyrábějí ze dřeva. Firma Modvion nedávno dokončila poblíž Göteborgu dosud nejvyšší dřevěný větrník, jehož sklolaminátové lopatky sahají do výšky 150 metrů. Podle jejích majitelů ale technologie umožňuje stavět ještě vyšší stožáry, a lépe tak využít energii z větru, který ve větších výškách vane silněji, napsal server BBC.



Odpady a recyklace:



Díky zálohování si obecní rozpočty polepší. O kolik konkrétně? MŽP spustilo on-line kalkulačku

Města a obce mají spočítané, o kolik se zvedne jejich rozpočet zavedením zálohového systému. Jak se tato změna propíše konkrétně do obecní kasy lze spočítat ihned díky kalkulačce na webu Ministerstva životního prostředí.



Frýdlantsko ušetří skoro 14 tun odpadu ročně. Má vlastní zálohované kelímky

Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí, má jasný cíl. Tentokrát chce snížit počet odpadů na jedno použití při společenských akcích obcí a měst Frýdlantska. Vrhlo se tak do projektu, který má minimalizovat používání nerecyklovatelných či obtížně recyklovatelných jednorázových kelímků především z plastu a papíru.



Lipník se od ledna zapojí do projektu energetického využití gastroodpadu

Město Lipník nad Bečvou na Přerovsku se od ledna zapojí do projektu zaměřeného na třídění a následné energetické využití kuchyňského odpadu, který organizuje společnost Energy financial group (EFG). Vytříděný gastroodpad bude z Lipníku odvezen do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde ho pracovníci pomocí speciální technologie zpracují na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo, sdělil starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).



Věda a výzkum:



Jana Drbohlavová: Vyrábět bez poškozování životního prostředí. To je udržitelnost

Podle odbornice na udržitelnost Jany Drbohlavové z CEITEC je opětovné použití důležitější než bezmyšlenkovité odmítání „špatných“ plastů. Kromě rad, jak neznečišťovat životní prostředí, v rozhovoru pojednává o svém působení v Evropské komisi a připravovaných projektech, kde je bezpečnost a udržitelnost povýšena nad jiné aspekty.



Michael Komárek: Vědec v kraji ledních medvědů

Jak vypadá skutečný den vědce na Špicberkách, o výzkumech, které tam vede Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, a také o České arktické výzkumné stanici Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si pro magazín Živá univerzita povídala autorka s Michaelem Komárkem.



Voda:

Elektrifikovaná látka účinně těží uran z mořské vody

Na pevnině je k dispozici asi 8 milionů tun uran pro jaderné elektrárny. Pokud se nám povede ekonomicky výhodně extrahovat uran z mořské vody, odemkneme tím zásobárnu se 4,5 miliardami tun uranu.

