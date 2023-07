Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 7. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 22. - 24. 7. 2023



Životní prostředí:



V chemičce v centru Ústí nad Labem chovají včely, med budou analyzovat

| Ekolist.cz |

V chemičce Spolchemie v centru Ústí nad Labem chovají včely. Med od 200 000 včel podrobí detailní analýze. Chemici chtějí zjistit, jaké prvky bude obsahovat. Nepředpokládají, že by to byly těžké kovy či jiné nebezpečné látky. Přímo v areálu je mnoho akátů a v okolí jsou v parcích a na sídlištích lípy. Snůška by mohla být až 30 kilogramů medu, předpokládá Roman Dejmek, který ve Spolchemiii pracuje v oblasti řídících systémů a sám přes deset let včelaří.



Příroda a ekologie:



Úřady na španělském Tenerife varují před obřími plži, mohou přenášet meningitidu

| Ekolist.cz |

Úřady na Tenerife vydaly varování před obřími plži, kteří se objevili na tomto španělském ostrově a mohou přenášet meningitidu. Jde o oblovku žravou, zvanou též achatina žravá, která může měřit až 30 centimetrů. Nebezpečí představuje tento plž původem z Afriky také pro zemědělskou úrodu a místní ekosystém.



Odpady a recyklace:



Jenom dva druhy popelnic na odpad? Dobrý nápad, ale před 26 lety

| Prumyslovaekologie.cz |

Možná, že to chvíli trvalo, ale lidé se naučili třídit. Tři čtvrtiny Čechů dnes separuje své odpady do barevných nádob. Nicméně místo toho, abychom v pokračovali dál a snažili se dosáhnout ještě lepších čísel to vypadá, že bychom měli všechno zrušit a na tříděné odpady zavést jednu popelnici.



Jihomoravský kraj vybral dodavatele sanačních prací na sanaci kontaminované lokality Drásov

| Komunalniekologie.cz |

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 19. července 2023 schválila dodavatele sanačních prací v Drásově. Zhotovitelem se na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky (19,3 milionu korun bez DPH) stala stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a.s.



Recyklační průmysl v Německu volá po změně přístupu v konstrukci větrných turbín

| Oenergetice.cz |

Německý recyklační průmysl vyzval ke změně přístupu v konstrukci větrných turbín, aby byla umožněno opětovné využití použitých materiálů po konci životnosti těchto turbín. V opačném případě hrozí zemi ekologický problém.



Kuřáci na baterky. E-cigarety jsou větší problém, než nedopalky s tabákem

| Ekolist.cz |

Ve Velké Británii cinknou do odpadkového koše dvě jednorázové elektronické cigarety každou vteřinu, respektive 1,3 milionů kousků týdně. A zbytek Evropy tento trend i množství vznikajících odpadů následuje. Míra recyklace je nižší než 15 %. Víc než polovina uživatelů e-cigaret uvádí, že je – případně použité kapsle a náplně – vyhazuje do směsného odpadku. Kam nepatří. Jde totiž o odpad nebezpečný. Zhruba 10 % dotázaných také připustilo, že se e-cigaret zbavuje stejně jako klasických cigaret. Zkrátka je zahodí na zem.



Energetika:



Připomínky: Návrh nařízení o kompenzacích na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.



Vlády ČR a Polska jednaly v Katowicích o spolupráci v energetice

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve čtvrtek 20. července 2023 se v polských Katowicích uskutečnilo společné setkání zástupců české a polské vlády. Na v pořadí už osmých mezivládních konzultacích jednaly kabinety v čele s premiéry Petrem Fialou a Mateuszem Morawieckim o prohloubení přeshraniční spolupráce a spolupráce v oblasti energetiky a dopravy a podpoře Ukrajiny s důrazem na vojenskou pomoc a rekonstrukci země. Poslední společné setkání vlád ČR a Polska se uskutečnilo 3. června 2022 v Praze.



Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bystřice u Benešova

| Komunalniekologie.cz |

Město Bystřice u Benešova realizovalo výměnu části stávajících svítidel veřejného osvětlení. První etapa modernizace se týkala dvou částí města, které jsou z hlediska počtu bodů veřejného osvětlení nejvýznamnější.



Energetická flexibilita chytrého domu (4/4)

| Oenergetice.cz |

Na závěr seriálu o využívání flexibility ve smart home se podíváme na praktické modelové příklady provozu chytré domácnosti. Tentokrá se zaměříme především na potenciál ekonomiky provozu v souvislosti s chytrou domácností. Chytrý rodinný dům vytápěný tepleným čerpadlem vzduch-voda s instalovaným systémem nuceného větrání, s bazénem bez ohřevu a s běžnými domácími spotřebiči nám poslouží jako modelový případ.



Voda:



30 let stability v rozbouřených vodách českého vodohospodářství

| Prumyslovaekologie.cz |

Je to už 30 let, co v Brně, jak se říká na zelené louce, vznikla v současné době věhlasná vodohospodářská firma. Mezi odbornou veřejností se etablovala překvapivě rychle. Hned první seminář pořádaný kdysi před mnoha lety navštívilo přes 150 návštěvníků.



Města v Olomouckém kraji začínají omezovat nakládání s vodou. Kvůli suchu

| Prumyslovaekologie.cz |

Některé radnice v Olomouckém kraji už přistoupily kvůli dlouhotrvajícímu suchu k omezení nakládání s povrchovou vodou. Jinými slovy – lidé nemohou čerpat vodu z potoků, řek nebo rybníků. Je jí totiž málo. Krizová opatření zavádí Šternberk a Olomouc.



V Česku není oblast, která by teď netrpěla suchem. Zasáhlo 98 procent země a nejspíš se to nezlepší

| irozhlas.cz |

V Česku teď prakticky není možné najít místo, kde by nebyl problém s nedostatkem vody. Některý z pěti stupňů sucha platí podle dat projektu Intersucho na 98 procentech území. Pod normálním stavem jsou povrchové i podzemní vody, vysychají proto řeky a potoky a někde už z nich lidé nesmí odebírat vodu. A situace se nejspíš ještě zhorší.



Češi vodou šetří, problém je nevyužívání tzv. šedé vody, říká vědkyně

| Nase-voda.cz |

Češi nevyužívají dostatečně takzvanou šedou vodu, tedy vodu, která protekla například sprchou nebo umyvadlem, i když pitnou vodou šetří. Recyklace odpadních vod s využíváním dešťové vody například na zalévání, hašení požárů či splachování by přitom mohly pomoci v boji se suchem. Vyplývá to z vyjádření, které ČTK poskytla Martina Nová z Katedry technologie ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.



Chrudim chystá protipovodňová opatření za 70 milionů korun

| Nase-voda.cz |

Soustava poldrů a dalších protipovodňových opatření v Chrudimi vyjde odhadem na 70 milionů korun. Město je chce v příštích dvou letech projektovat. Lokalitu Stromovka trápí občas lokální povodně, radnice jim chce zamezit. ČTK to řekl radní Aleš Nunvář (Piráti).



Firma v Moravském Berouně testuje odstraňování farmak z odpadní vody

| Nase-voda.cz |

Brněnská společnost Lifetech testuje v Moravském Berouně na Olomoucku novou technologii na odstraňování zbytků léčiv z vody, která je z místní čistírny odpadních vod vypouštěna na území vodohospodářského ochranného pásma s prameny minerální vody. Nyní používané biologické čistírny odpadních vod si se zbytky léčiv nedokážou poradit. Projekt má za cíl snížit nejméně o 90 procent množství farmak ve vyčištěné vodě a potvrdit vhodnost použité technologie pro její zavedení v dalších menších městech a obcích. ČTK to sdělil ředitel a majitel společnosti Lifetech Jiří Dřímal.



Lesnictví a zemědělství:



Zalesňování zlepšuje kvalitu zemědělské půdy

| Enviweb.cz |

Krajina střední Evropy je tradičně rozdělována na zemědělskou půdu a les. Vzájemné zastoupení ploch se historicky měnilo, přičemž hlavním trendem bylo snižování plochy lesa. V posledních letech však dochází i k zalesňování zemědělské půdy, což má vliv na změnu její kvality a vlastností i obyvatelnosti pro různé organismy. Vědci například zjistili, že na zalesněné původně zemědělské lokalitě ve věku 24 let již dochází k tvorbě velmi kvalitních vodostabilních půd vlivem lesního porostu.



Věda a výzkum:



Australská laboratoř přišla na způsob, jak efektivně rozkládat polypropylen. Má na to své houby

| Ekolist.cz |

Na oslavy je ještě brzo, ale objev australských výzkumníků rozhodně představuje důležitý krok kupředu. V laboratorních podmínkách otestovaly dva kmeny hub, s jejichž pomocí dokázali úplně rozložit poněkud obtížný plast, polypropylen. Nedegradoval stovky let, jak by tomu bylo v přírodě, úplně zmizel za 140 dní.



Chytré skleníky z Brna usnadňují domácí pěstování ovoce a zeleniny

| Vedavyzkum.cz |

Klasické skleníky u domů mění David Bažout z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně na chytré. Skleník od firmy Sensorie už má po celém Česku téměř stovka zahrádkářů a tým okolo Davida Bažouta brzo rozšíří stávající chytrou výbavu o unikátní hydroponický systém.



Roman Pleskot: Buňka je polívka se spoustou ingrediencí

| Vedavyzkum.cz |

Rozhodoval se mezi kariérou basketbalisty a umělce, nakonec však Romana Pleskota uhranuly rostlinné buňky. Dění ve zdánlivě nehybných květinkách je totiž podle něj dynamičtější a napínavější, než košíková. A navíc je to pastva pro oči.



Napříč:



Škodí obnovitelné zdroje přírodě víc, než si myslíme?

| Oenergetice.cz |

Financial Times nedávno publikoval článek s názvem "Musíme zabránit, aby inovativní řešení v oblasti klimatu zapříčiňovaly úhyn biodiverzity". Autorem tohoto článku je Henry Paulson, který mimo jiné například v letech 2006-2009 působil jako ministr financí nebo předseda správní rady a generální ředitel investiční banky Goldman Sachs. Paulson se domnívá, že s nárůstem trendu budování větrných a solárních parků budou výrazně přibývat také situace, kdy dojde k nekontrolované destrukci přírody.

