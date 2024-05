Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 5. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 18. - 20. 5. 2024



Odpady a recyklace:



EU: Přeprava odpadů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k přepravě odpadů – informace, které mají být uvedeny v osvědčeních o následném (jiném než) předběžném využití a odstranění.



Nejlepší fotografií přírody se stal snímek plotu s pavouky Jakuba Hodáně

Fotografie plotu posetého pavučinami a pavouky Jakuba Hodáně se stala nejlepším snímkem přírody v soutěži Czech Nature Photo. Ocenění dnes organizátoři předali v Praze. Vítěze vybrala odborná porota s účastí rakouského fotografa Bernharda Schuberta z více než 2500 fotografií. S vyhlášením soutěže také začíná výstava v Czech Photo Centre v Nových Butovicích, kde budou vítězné a další vybrané snímky k vidění do 25. srpna.



Energetika:



Modernizace elektroenergetických sítí si vyžádá miliardy

Nástup zelené energetiky si vyžádá dramatickou změnu fungování přenosové soustavy a distribučních sítí. Podpora investic jejich provozovatelů se ale České republice vyplatí. Poradenská společnost Deloitte spočítala, že očekávané investice vyčíslené členy Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) pro roky 2024 až 2035 na téměř 476 mld.



Poptávku po vodíku v Německu potáhne průmysl a doprava, po roce 2040 se přidá energetika

Německo bude v následujících letech potřebovat více vodíku, než bylo dříve předpokládáno. Podle národní vodíkové rady by spotřeba vodíku v Německu měla v roce 2030 činit 94 až 125 TWh a do roku 2045 by následně měla vzrůst na 620 až 1 288 TWh.



Lidé na jihu Čech čím dál víc využívají dobíjecí stanice pro elektroauta

Lidé na jihu Čech stále víc využívají k nabití elektroauta veřejné dobíjecí stanice. Na stojanech společnosti ČEZ za první letošní čtvrtletí řidiči odebrali 69 MWh, to je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 65 procent víc. Firma jich provozuje 38, dvakrát více než loni. E.ON provozuje 47 dobíjecích stanic. Řidiči na nich za první čtvrtletí odebrali 83 MWh, to je o 47 procent více než loni. Lidé také více vyhledávají ultrarychlé nabíječky, vyplývá z údajů energetických společností.



NATO zvyšuje dohled nad mořskou evropskou energetickou infrastrukturou, obává se možných útoků

Dodávky ruského potrubního plynu se podílely na celkovém dovozu plynu do EU v roce 2021 více než 40 %. V loňském roce poklesl tento podíl přibližně na 8 %, v kombinaci s dodávkami LNG nicméně činil ruský podíl na celkovém dovozu plynu necelých 15 %. Nutně tak musely vzrůst dodávky jiných dodavatelů – prudce se navýšil dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), ale také potrubní dodávky z Norska. Norsko se stalo největším dodavatelem plynu do EU, čímž také vzrostla obava o možné útoky na podmořskou infrastrukturu ze strany Ruska, jak uvedl zdroj z aliance citovaný energetickým portálem Montel.



Fotovoltaických elektráren bez přetoků přibývá. I tak mají smysl, protože pokrývají spotřebu

Češi stále více instalují i takzvané bezpřetokové fotovoltaické elektrárny, a to hlavně v místech, kde není možné posílat přebytky do sítě. Představa, že takové elektrárny nemají smysl, je mýtus. Vyrábějí totiž energii pro spotřebu domácností, a tím šetří. Jejich ekonomická návratnost je podobná jako u elektráren s přetoky. Podle expertů je ovšem nezbytné zrychlit modernizaci sítě, aby se mohly připojit všechny solární elektrárny. To bude stát tisíce miliard.



Příroda a ekologie:



Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíce ohroženi jsou ptáci, kteří jsou na ohňostroje obzvláště citliví. Volně žijící ptáci jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny. Proto by měl každý, kdo plánuje uspořádat ohňostroj, svůj záměr předem konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí hraje klíčovou roli v zajišťování dodržování předpisů na ochranu přírody, a proto může v odůvodněných případech ohňostroj zakázat, případně za jeho uspořádání uložit pokutu.



Díky péči entomologů z ČZU roste počet vzácných druhů motýlů

Entomologové z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze minulý měsíc úspěšně dokončili projekt komplikovaně pojmenovaný „Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat“ (zkráceně „Místo pro motýly“).



Český svaz ochránců přírody vyzývá všechny, kdo vlastní zahrady: sledujte, co na nich létá a běhá

Máte na zahradě motýly, čmeláky, ještěrky, žáby, ptáky? Je vaše zahrada živá, nebo mrtvá? To zjistíte v soutěži Živá zahrada, kterou požádá již 22 let Český svaz ochránců přírody. Jarní kolo pozorování začíná pro školy v pondělí 20. května, pro ostatní zahrady od pátku 24. května.



U přerovské knihovny vyrostla nová dešťová zahrada, potěší hlavně děti

V Přerově vyrostla dešťová zahrada, kromě zlepšení klima u Sokolské ulice a Velké Dlážky přinese potěšení především dětem. Zelená oáza zabaví děti na okraji jednoho z panelových sídlišť vodními prvky v podobě vodních pump, mlýnků i korýtek. Součástí projektu byla i proměna zeleně v nedaleké ulici Na Hrázi, kde přestárlé stromy nahradila nová výsadba a stromy jsou osazené budkami pro netopýry a ptáky. Peníze město čerpalo z takzvaných norských fondů.



22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

22. květen se po celém světě slaví jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.



Životní prostředí:



Bilance letošního veletrhu IFAT 2024

Ve dnech 13. – 17. 5. 2024 se konal v Mnichově další ročník tradičního veletrhu IFAT. Tento veletrh bývá označován za nejvýznamnější světový veletrh zaměřený na životní prostředí v celé jeho komplexnosti.



Voda:



V Písečné na Frýdecko-Místecku začala stavba vodojemu

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájila v Písečné na Frýdecko-Místecku stavbu nového vodojemu za téměř 30 milionů korun. Stavba nahradí původní vodojem, který je na hranici životnosti.



Votice vybudují kanalizaci do místních částí Beztahov a Amerika

Votice na Benešovsku vybudují kanalizaci do místních částí Beztahov a Amerika. Pro horní Beztahov je kvůli problémům se suchem navržen i vodovod. Město již vybralo zhotovitele, práce by měly začít v červenci a skončit do dvou let.



Věda výzkum:



Příjem bílkovin matky během těhotenství může ovlivnit vývoj obličeje novorozence

Výzkumný tým z CEITEC VUT pod vedením Markéty Kaiser se zapojil do mezinárodní studie, jejímž úkolem bylo zkoumat vliv přímu bílkovin na plod během těhotenství. Studie probíhala na myších, respektive myších embryích. Díky možnostem zobrazení, které nabízí počítačová tomografie v CT Labu CEITEC, se podařilo vytvořit názorné 3D modely chrupavčité tkáně, které jasně ukázaly rozdíly mezi embryi myší s rozdílným příjmem bílkovin.



Martin Vrňata: SenDiSo transformuje průmysl a zdravotnictví skrze inovativní senzory

Martin Vrňata byl jmenován profesorem oboru „Měřicí technika“ v roce 2017 na FEL ČVUT. Na VŠCHT Praha na Ústavu fyziky a měřicí techniky vede výzkumnou skupinu „Senzory“, která se zabývá teoretickým i aplikovaným výzkumem senzorů určených pro detekci plynů.



Vladislav Bureš: Opravovali jsme polární refugium v Antarktidě

Šestitýdenní antarktické dobrodružství spojené s opravou provizorního zázemí pro terénní výzkum, refugio CZ*ECO Nelson, prožili pedagogové Fakulty umění a architektury TUL Vladislav Bureš a Dagmar Vojtíšková. Oba stavební projektanti se zkušenostmi s přežitím v extrémních podmínkách byli v týmu letošní expedice brněnské Masarykovy univerzity na Nelsonův ostrov.



Průmysl a obchod:



Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

V Hospodářské komoře se zformovala nová skupina podnikatelů, která chce zlepšit hospodaření s českým dřevem a zvýšit jeho přidanou hodnotu zpracováním v tuzemsku. V českých lesích vytěžené surové dřevo, které se v současnosti ve velkém měřítku vyváží hlavně za hranice, by mohlo najít uplatnění při výrobě nábytku a ve stavebnictví, zejména v dřevostavbách.



Lesnictví a zemědělství:



Vědci zachraňují cenné ekotypy a populace smrku ztepilého

V posledních letech dochází k oslabení populací smrku ztepilého dlouhodobými vysokými teplotami a následně v důsledku kůrovcové kalamity. K oslabení zastoupení smrku v předchozím období minulého století došlo i v důsledku poškození průmyslovými imisemi. Proto se vědci snaží zachránit a zachovat alespoň některé vybrané nejcennější zbytkové populace a získat více informací o přeživších jedincích či porostech smrku. Přes určité vznikající averze k pěstování smrku ztepilého zůstává tato dřevina naší nejrozšířenější jehličnatou dřevinou, která na svá přirozená stanoviště z lesnického hlediska patří, ať již jako hlavní dřevina nebo dřevina přimíšená.



Věřím, že se na změny dokážeme adaptovat, říká Radek Fryzelka, majitel ekofarmy Květomluva

Založili ji manželé Zuzana a Radek Fryzelkovi, kteří v roce 2015 zachránili a zrekonstruovali valašskou roubenou sušírnu na ovoce ve Vlachovicích na Zlínsku. Kolem ní pak vysadili první byliny, které dnes pěstují v certifikované bio kvalitě na ploše o 1,5 ha. Loni byla vyhlášena Nejlepší ekofarmou roku 2023, čímž navázala na řadu dalších ocenění mimo jiné v soutěži Nejlepší biopotravina roku. V rodinné farmě Květomluva vyrábí na 20 základních typů produktů a celkově okolo 100 ks výrobků.



Mezinárodní týden historických plemen

International Heritage Breeds Week je pokusem zachovat co nejvíce našich nejcennějších zvířat pro další generace. Budoucí generace budou oslavovat skutečnost, že lidé jednali, aby uchránili starobylá a vzácná plemena. Ale není času nazbyt. Každý rok svět o mnoho vzácných plemen přichází...



Napříč:



Výsadba stromů kolem silnic a cest dostane zelenou, MŽP novelou odstraňuje zásadní problém

Stromy, stromořadí i ostatní dřeviny podél silnic jsou fenoménem a typickým prvkem naší krajiny, které navíc významně pomáhají adaptaci krajiny na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a novou často komplikuje povinnost dodržovat tří metrový odstup u vzrostlých stromů od pozemků, které sousedí s těmi silničními. To nyní změní novela zákona o zemědělském půdním fondu, kterou brzy projedná Senát. Platit by měla od 1. července. Novinky představil ministr životního prostředí Petr Hladík na třetím ročníku semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně, který se konal v Pardubicích.

