Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 22. 3. 2024

MONITORING 16. - 18. 3. 2024



Odpady a recyklace:



Středočeský kaj podpořil projekt na nakupování bez obalů, díky kterému se eliminuje množství odpadu

Projekt na podporu bezobalového prodeje zboží podpořili radní. O dotaci kraj požádala nezisková organizace Bezobaly, která spojuje bezobalové obchody a šíří osvětu o nakupování bez vytváření zbytečného odpadu. Projekt plně naplňuje krajskou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021–2026, jejímž cílem je podporovat projekty zaměřené na využití nových, alternativních či málo využívaných metod při nakládání s odpadem. Radní dotaci ve výši 200 000 korun schválili.



Příroda a ekologie:



Ochránci přírody na Pálavě likvidovali kaktusy

Ochránci přírody v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava likvidovali ohniska opuncie hnědoostné, která se v lokalitě začala šířit. Jde o nepůvodní druh kaktusu, který by mohl ohrozit tamní vegetaci, řekl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.



Ekologie v každé domácnosti. Co je to takzvané ekologické bydlení?

Ekologické bydlení v současné době vypadá různě, respektive pod tímto pojmem si lze představit mnoho. Zatímco z architektonického hlediska se jedná o budovy, které jsou energeticky úsporné, z toho designového se může jednat o nemovitost či domácnost, která je plná prvků, doplňků a dekorací, jež s přírodou jdou ruku v ruce. Pojďme se na pojem podívat z obecného hlediska a zmínit si několik tipů, které k ekologii v domácnosti přispívají.



Hmyzem roku 2024 jsou samotářské včely, které jsou upozaděné včelou medonosnou

Hmyzem letošního roku jsou samotářské včely, které patří mezi volně žijící opylovače a v přírodě jich ubývá. Česká společnost entomologická (ČSE), která kampaň s názvem Hmyz roku vyhlašuje, uvádí, že v Česku je asi 580 druhů samotářských včel. Přes svůj význam a rozmanitost jim lidé nevěnují takovou pozornost jako včele medonosné. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Michal Andrle z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.



Energetika:



Nynější vláda rozhodne podle Síkely o nejméně dvou nových jaderných blocích

Ještě nynější vláda rozhodne o tom, že se v Česku postaví nejméně dva nové jaderné bloky, je přesvědčen ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Řekl to deníku Právo. Nabídky podle něj ukazují, že je správné postavit dva, nebo čtyři bloky.



Analytici: Zisk ČEZ klesl loni o desítky miliard korun, přesto byl nadprůměrný

Předloňské extrémní zisky energetické společnosti ČEZ se opakovat nebudou, i tak byly v loňském roce výrazně nad průměrem z posledních let. Podle analytiků loni čistý zisk firmy klesl k 35 miliardám korun, což je meziročně o 43 miliard méně. Hlavní příčinou poklesu byly zvláštní daně a odvody. I přes meziroční propad byl však loňský zisk společnosti vyšší než v před energetickou krizí. Shodují se na tom analytici, které oslovila ČTK. Podobných výsledků jako loni by ČEZ podle nich mohl dosáhnout i letos. Výsledky hospodaření za rok 2023 firma oznámí příští čtvrtek.



EIB se bude podílet na financování rozvoje přečerpávací elektrárny v Pobaltí

Pobaltská energetická společnost Ignitis Group podepsala u Evropské investiční banky smlouvu o financování dalšího bloku přečerpávací vodní elektrárny Kruonis. Nový projekt o celkovém instalovaném výkonu 110 MW je pro Litvu strategicky důležitý a má přispět k větší flexibilitě celé elektroenergetické soustavy. Ta musí reagovat zejména na růst instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů.



Při posuzování umístění větrných elektráren na území Vysočiny bude zohledněna mimo jiné Strategie ochrany krajinného rázu

SOKR ani jeho aktualizace nestanovuje přímo, kde je/není možné větrné elektrárny umístit. Jedná se o podklad pro rozhodování správních úřadů, o vodítko pro projektanty a investory a může sloužit jako zdroj informací pro obce i veřejnost. Aktualizaci SOKR lze použít též jako jeden ze zdrojů pro Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a pokud to bude legislativou vyžadováno i jako jeden z podkladů pro vymezování tzv. akceleračních zón, tj. území, v nichž by se stavba větrné elektrárny měla povolovat zkráceným a zjednodušeným postupem.



Lesnictví a zemědělství:



Koncept BIO regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě

Spolupráce s lokálními ekologickými zemědělci, přímé zapojení místních úřadů i obyvatel nebo zkrácení dodavatelských řetězců – to jsou některé z principů, které podle účastníků projektu Živý region Podbrněnsko pomáhají biodiverzitě i místní ekonomice.



Ve Stříbrném rybníku v Hradci Králové je 500 candátů, mají pomoci v boji se sinicemi

Pracovníci Městských lesů Hradec Králové vysadili do Stříbrného rybníku ve stejnojmenném kempu u Hradce Králové asi 500 candátů obecných. Candát je dravou rybou a v rybníku by měl pomoci postupně zlepšit kvalitu vody, v níž se v létě množí sinice. Uvedl to ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Městské lesy, která městský kemp od roku 2020 provozují, také na poloostrově rybníka chystají výstavbu pěti chatek s moly.



Zlínský kraj podpoří z nového programu regionální zemědělce, potravináře a vinaře

Zlínský kraj podpoří z nového dotačního programu regionální zemědělce, potravináře a vinaře. V rozpočtu kraje je pro program vyčleněno pět milionů korun. Podpoří se z něj zejména dlouhodobě udržitelný rozvoj zemědělství a tradiční potravinářské výroby v kraji, popularizace práce v zemědělství či využití typických regionálních produktů pro zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje, řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti).



Legislativa:



Revoluce ve stavebnictví: nové normy povolí v Česku dřevostavby vysoké až 22 a půl metru

V České republice lze nyní nově stavět budovy s konstrukčním systémem ze dřeva až do požární výšky 22,5 metrů, a to takzvaným inženýrským způsobem. Využití pro dřevostavby bylo potvrzeno na základě společného odborného stanoviska zainteresovaných institucí (HZS, ČAS a UCEEB ČVUT) zveřejněného koncem loňského roku ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.



INIVOR - podcast z oblasti legislativy ochrany životního prostředí

Zbrusu nový podcast INIVOR - Váš průvodce světem legislativních povinností v celé šíři ochrany životního prostředí.



Voda:



Světový den vody 2024: V Plzni otevřou lidem vodárnu

VODÁRNA PLZEŇ a.s. zve už tradičně Plzeňany dne 23. března 2024 od 10 do 16 hodin na Den otevřených dveří. Pořádá jej u příležitosti Světového dne vody, který slaví lidé na celém světě. Pro veřejnost, a hlavně pro děti, připravila vodárna bohatý zábavný program. Letos nabídne Plzeňanům novinku: kromě komentovaných prohlídek ve vodárenských areálech zve zájemce na speciální procházky Po stopách staré vody v centru města Plzně. Město Plzeň o tom informovalo na svém webu.



Táborská areálová čistírna získá unikátní technologii na využití odpadního kalu

Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírně Klokoty. S čistírenským kalem si poradí unikátní pyrolytická jednotka. Díky této technologii přestane čistírna produkovat kal jako odpad, výsledný produkt totiž půjde, po získání potřebných povolení, využít v zemědělství nebo lesnictví. Uvedla to Jitka Kramářová ze společnosti ČEVAK.



Frymburk má velkou šanci se stát lázeňským městem

Malebný městys Frymburk, který je ozdobou Lipenska, má výrazně nakročeno k tomu, aby se stal čtvrtým lázeňským místem na jihu Čech a šestatřicátými lázněmi u nás v ČR. Prvního července 2024 může díky blahodárným účinkům tamní rašeliny získat rozhodnutím Vlády ČR Status Přírodní léčebné lázně. Uvedl to Pavel Pechoušek, mluvčí Turistického spolku Lipenesko.



Bolevecký rybník v Plzni má nejvíc vody od června 2017

Nejvíce vody od června roku 2017 má nyní nejoblíbenější plzeňská rekreační vodní plocha – Bolevecký rybník. Pomohla mu zima vydatná na srážky a také v ČR unikátní projekt čerpání a čistění vody z řeky Berounky. Rybník se několik let potýkal s následky sucha a s citelným úbytkem vody. Do zaplnění po přepad mu nyní chybí 15 centimetrů, v roce 2022 chybělo až 133 centimetrů, což představovalo zhruba polovinu objemu padesátihektarového rybníka, zjistila ČTK.



Věda a výzkum:



Meruňky letos vykvetly rekordně brzy, vědci je sledují od roku 1961

Meruňky letos vykvetly už v pondělí 11. března, tedy rekordně brzy za dobu pozorování od roku 1961. Dosud nejdříve to bylo 13. března v roce 2007, což bylo jedinkrát v první polovině března.



Od ovečky k plodinám: Jak léčiva cirkulují v životním prostředí

Barbora Szotáková a Lucie Raisová z katedry biochemických věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi vyvíjí analytické metody zjišťující koncentraci veterinárních léčiv v životním prostředí.



Ovzduší a klima:



Nová pravidla sníží emise z průmyslu. Parlament přijal dohodu

Evropský parlament schválil v úterý (12. března) dohodu s členskými státy o revizi směrnice o průmyslových emisích a novém nařízení o portálu průmyslových emisí, které nahradí stávající evropské nařízení.



‚Nejlepší energie je ta, která vůbec není vyrobená.‘ Jak moc se nám daří snižovat produkci emisí?

Poslední dekáda byla nejteplejší v historii. Z dvaceti nejteplejších let jich devatenáct bylo po roce 2000 a průměrná globální teplota je dnes až o 1,03 °C vyšší než na konci 19. století. Vše nasvědčuje tomu, že za to mohou emise produkované lidskou činností. „Je pokrytecké, abychom říkali jiným státům, že by neměly produkovat žádné emise, když my jsme vyprodukovali obrovské množství a tím jsme se stali bohatší,“ myslí si bioložka Marie Šabacká.



Studie: Z rychlosti tání grónského ledovce lze předpovědět letní počasí v Evropě

Přestože jsou dlouhodobé předpovědi počasí složité, nová studie naznačuje, že z rychlosti tání grónského ledovce lze předpovědět, jaké počasí letos v létě čeká Evropu. Umístění, rozsah a síla nedávných sladkovodních událostí naznačují, že jih Evropy zasáhne neobvyklé teplo a sucho, tvrdí výzkum, o němž dnes informoval list The Guardian.

MONITORING 19. 3. 2024