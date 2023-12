Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 22. 12. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 16. - 18. 12. 2023



Odpady a recyklace:



Nedostatek vytříděných plechovek brzdí růst podílu recyklátu v obalech. Pomohlo by zálohování

| Regionpraha.cz |

Nápojové firmy tak musí nakupovat recyklovaný materiál ze zahraničních zdrojů. Přesto Plzeňský Prazdroj dokázal v tuzemsku navýšit podíl recyklovaného hliníku v plechovkách již na 60 % a u značky Pilsner Urquell dokonce na 75 %. Další výraznější růst podílu recyklátu, který by pomohl snížit uhlíkovou stopu plechovek, ale brzdí právě nízká míra recyklace použitých plechovek. Čerstvá zkušenost ze Slovenska přitom ukazuje, že zálohování plechovek dovoluje velmi rychle a efektivně přeměnit vysbírané obaly na nové. Díky tomu jsou všechny plechovky, které nyní Prazdroj prodává na Slovensku, již ze tří čtvrtin vyrobeny z recyklovaného hliníku, čímž snížil jejich uhlíkovou stopu oproti plechovkám na českém trhu o polovinu.



Pozor na free ridery při vánočních nákupech elektra

| Enviweb.cz |

S blížícím se koncem roku domácnosti nakupují pod vánoční stromek nová elektrozařízení či využívají slevové akce k obměně zastaralých zařízení. Při nákupu se vyplatí zkontrolovat, jestli prodejce účtuje takzvaný příspěvek na recyklaci. Ten je indikátorem nejen poctivosti a zodpovědného přístupu prodejce, ale i toho, že výrobek neohrozí naše zdraví a životní prostředí. Od nepoctivých firem proto elektrozařízení raději nekupujte.



Obavy nebyly rozptýleny. Spolana se dál odmítá bavit s lidmi o spalovně, kterou chce ve svém areálu

| Enviweb.cz |

Patrně nejčastějším tématem debaty byly chemické látky, které bude spalovna (ZEVO) produkovat.



Příroda a ekologie:



Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu

| Enviweb.cz |

Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Napsala to dnes agentura Reuters, podle níž chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.



Energetika:



V Německu a Francii se téměř každý druhý staví k OZE negativně. Jak je na tom Česko?

| Prumyslovaekologie.cz |

Podle nedávného průzkumu provedeného ve 26 evropských zemích podpora obnovitelných zdrojů energie u lidí klesá, pokud by měly být postaveny blízko jejich domovů.



Plovoucí solární elektrárna v Indonésii se stane největší na světě

| Oenergetice.cz |

Plovoucí solární elektrárna v Indonésii, která byla uvedena do provozu minulý měsíc, bude rozšířena a stane se tak světově největší plovoucí fotovoltaickou elektrárnou. Nynější solární park na vodní nádrži Ciatra v západní Jakartě o kapacitě 145 megawattů by měl být rozšířen o dalších 355 megawattů.



Nový cíl na obzoru: Zvýšení instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů na 11 TW

| Oenergetice.cz |

Více než 100 zemí se na klimatickém summitu COP28 v Dubaji dohodlo, že do roku 2030 ztrojnásobí instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie, což je jeden z nejméně kontroverzních závazků, které byly na konferenci přijaty. Poskytly však jen málo podrobností o tom, jak mohou zajistit, aby se toto odvětví rozběhlo mnohem rychleji.



Studie: Domácnosti v Německu by v roce 2035 mohly poskytovat 100 TWh flexibility

| Oenergetice.cz |

Plánovaná elektrifikace sektoru vytápění a dopravy přinese v Německu kromě významného růstu spotřeby elektřiny také příležitost spočívající ve využití flexibilního řízení spotřeby elektřiny domácností. Podle studie Agora Energiewende by při vhodném nastavení dynamických tarifů na elektřinu mohl objem flexibilní spotřeby elektřiny domácností dosáhnout do roku 2035 až 100 terawatthodin za rok.



Lesnictví a zemědělství:



Bohaté a zralé lesy mají obrovský potenciál poutat uhlík, pokud snížíme emise

| Prumyslovaekologie.cz |

Nová studie publikovaná v prestižním časopise Nature odhaduje, že strukturně bohaté lesy a lesy, kterým je umožněno dozrát, by mohly v příštích desetiletích zachytit přibližně 226 gigatun uhlíku. To ale bude platit pouze v případě, že zároveň snížíme emise skleníkových plynů.



Mohl by být korkovník amurský rozšířenějším stromem v našich lesích?

| Ekolist.cz |

Využití nepůvodních dřevin a problémům s tím spojených je v evropských zemích věnována rostoucí pozornost. V lesním hospodářství členských zemí EU je v současné době rozšířeno více než 150 nepůvodních druhů dřevin introdukovaných z mimoevropských oblastí. Ještě větší množství nepůvodních druhů je v Evropě rozšířeno v různých okrasných parcích, arboretech apod.



CNBC: Austrálie má příliš mnoho ovcí, farmáři je i rozdávají zdarma

| Ekolist.cz |

Ceny skopového v Austrálii prudce klesly, protože v zemi je ho nadbytek. Někteří farmáři s cílem ušetřit náklady své ovce i rozdávají, aby je nemuseli vybíjet, napsal server zpravodajské televize CNBC. Ceny skopového se za poslední rok propadly o více než 70 procent na 1,23 dolaru (27 Kč) za kilogram, ukazují údaje poskytnuté organizací Meat and Livestock Australia.



Životní prostředí:



Výbor pro životní prostředí PS stojí za zájmy obcí a měst

| Komunalniekologie.cz |

Několikrát se již v minulosti stalo, že ne zcela chtěnou, či problematickou legislativu posílá Ministerstvo životního prostředí k připomínkám v čas, kdy mají všichni úplně jiné starosti a radosti. Jde o Vánoce a přelom roku. O důvodech můžeme spekulovat, diskutovat, ale to je tak jediné, co můžeme dělat.



Voda:



Termín ohlašování vodní bilance se blíží

| Prumyslovaekologie.cz |

Podle ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb. mají uživatelé vod za rok 2023 ohlašovací povinnost. Hlášení o užívání vod je nutné podat prostřednictvím systému ISPOP v řádném termínu, nejpozději ale do 31. 1. 2024.



Spolupráce Česka a Polska při řešení nových výzev v oblasti hydrobiologie

| Prumyslovaekologie.cz |

V rámci česko-polské přeshraniční spolupráce proběhlo letos v září 2023 expertní jednání zaměřené mimo jiné na kvalitu povrchových vod v souvislosti s důlní činností v OKD. Při něm proběhla diskuse také o přítomnosti řasy Prymnesium parvum (laicky zlatá řasa) a jejího vlivu na populace ryb ve vodních tocích. Polsko u této příležitosti vzneslo požadavek na provedení konkrétních rozborů.



Přehled cen vodného a stočného podle jednotlivých společností na rok 2024

| Nase-voda.cz |

Od 1. ledna 2023 zvyšují všechna města a obce ceny vodného a stočného. Důvodem je jednak zvýšené DPH na vodu a potom vysoká inflace a zvýšené náklady.



Na 20 obcí z Kladenska a Rakovnicka v memorandu navrhuje menší zdražování vody

| Nase-voda.cz |

Na 20 obcí z Kladenska a Rakovnicka v memorandu navrhuje menší zdražování vody. Reagují tak na rozhodnutí společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM) o zvýšení ceny vodného a stočného o 25 procent na 175 korun za metr kubický od příštího roku. Zástupci obcí chtějí zvýšení na úrovni roční míry inflace, která má podle odhadů dosáhnout přibližně 11 procent, plus zvýšení v souladu se změnou sazby DPH na vodné a stočné o dva procentní body. ČTK to řekl starosta Nového Strašecí Karel Filip (Naše město). VKM odůvodnily zdražení potřebou rozsáhlých investic do obnovy infrastruktury.



Litomyšl využívá historické vodovody jako levný zdroj vody pro svá zařízení

| Ekolist.cz |

Litomyšl využívá pro zásobování některých městských objektů a zařízení vodu i historické vodovody. Slouží jako levný zdroj pro městský bazén, plovárnu, zimní stadion a hřbitov nebo pro závlahu atletického stadionu a volejbalových a tenisových kurtů V Líbánkách, uvedla mluvčí radnice Petra Jiráňová. Voda z historických vodojemů v lokalitě Černá hora přitéká do nové nádrže o objemu 100 krychlových metrů u městského bazénu, která byla propojena se starší zděnou nádrží o podobné kapacitě.



Kyjovka u Moravské Nové Vsi získala nové meandry a tůně

| Enviweb.cz |

Povodí Moravy úspěšně dokončilo revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit retenci vody v krajině, zlepšit morfologii vodního toku a protipovodňovou funkci říční nivy. U Moravské Nové Vsi tak vodohospodáři vytvořili velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu.



Věda a výzkum:



Vědci obnoví na jihu Moravy 506 hektarů chráněných mokřadů

| Ekolist.cz |

Vědci z pracovní skupiny ENVIROP z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity získali dotaci z evropského programu LIFE na obnovu zanikajících chráněných mokřadů na jižní Moravě. Vedoucí týmu Marie Kotasová Adámková doplnila, že celkové náklady na obnovu 506 hektarů mokřadu jsou 4,47 milionu eur, tedy asi 115,4 milionu korun. Dotace pokryje 3,2 milionu eur, v přepočtu tedy 77,9 milionu korun.



Výzkum biomedicíny zajistil Argentině tři Nobelovy ceny. Země vyrábí a vyváží satelity

| Vedavyzkum.cz |

Argentina má silnou výzkumnou tradici v oblasti biomedicíny, fyziky a zemědělství. Země se také může pyšnit významnými vývojovými kapacitami v sektorech obranných, jaderných a satelitních technologií, v nichž je průkopníkem v Latinské Americe.



Vojtěch Kessler: Tvoříme nevšední příběh všedních dějin

| Vedavyzkum.cz |

Vzpomínky na dětství v meziválečné Vídni, básničky psané na vojně nebo prožívání prvních lásek na pozadí sovětské okupace v šedesátém osmém. Banální historky obyčejných lidí? Naopak. Podle Vojtěcha Kesslera z Historického ústavu AV ČR právě takové příběhy tvoří dějiny.



Jako když se peče chleba: vědci nabídli nový pohled na chování bahna na Marsu

| Vedavyzkum.cz |

Bahno na povrchu Země a Marsu se chová naprosto odlišně. Důvodem je nízký atmosférický tlak, který panuje na rudé planetě a způsobuje nestabilitu vody. Některé bahenní výlevy proto mohou připomínat kváskový chléb během pečení. Nové poznatky by mohly pomoci přispět k pochopení dějů i na jiných tělesech Sluneční soustavy.



Bohumír Strnadel: Jsme malá země na to, aby u nás převládal základní výzkum

| Vedavyzkum.cz |

Dva roky nosil Bohumír Strnadel v hlavě nápad, že by se hodilo vyvíjet materiály, které vydrží déle a jejich výroba bude produkovat méně emisí. Když přišla výzva v oblasti Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský MŠMT, spolu s kolegy z VŠB – Technické univerzity Ostrava napjali síly a připravili žádost, která obstála i ve velké konkurenci.



Průmysl a obchod:



Jakub Mráček: Těžba lithia. Jde to bez kyseliny sírové?

| Ekolist.cz |

Cínovecká slída se nikde na světě netěží a proto nezpracovává. Platí ale, že lithné ionty jsou v ní vázány obzvlášť dobře a dostat je do obchodovatelného produktu není vůbec snadné.

MONITORING 19. 12. 2023