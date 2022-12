Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 12. 2022

Služba pro předplatitele.

Životní prostředí v listopadu 2022

| Euroscop.cz |

Instituce se dohodly na revizi nařízení ke sdílenému úsilí, Komise přijala revidovaný akční plán pro biologickou rozmanitost, Rada a EP našly shodu nad regulací emisí a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, Komise navrhuje parametry certifikace pohlcování uhlíku.



Dohoda na mandátu ke směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí

| Tretiruka.cz |

Dne 9. prosince se Rada dohodla na svém mandátu pro jednání s Evropským parlamentem o směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Znění směrnice tak zpřesňuje definici trestné činnosti proti životnímu prostředí, doplňuje nové druhy trestných činů, harmonizuje rovněž výše pokut pro fyzické osoby a vůbec poprvé i pro právnické osoby. Obecně by tak mělo dojít ke zlepšení nejen vyšetřování této trestné činnosti, ale i následnému trestnímu stíhání.



Ovzduší:



Pokrok Fit for 55: Nová pravidla pro emisní povolenky v letectví schválena

| Prumyslovaekologie.cz |

Rada EU a Evropský parlament dosáhly ve středu předběžné politické dohody k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) pro letecké dopravce. Cílem je zmírnit zátěž z letecké dopravy na změnu klimatu, omezit emise skleníkových plynů a tím přispět k plnění klimatických cílů EU.



Dotační program Norských fondů uzavírá výzva zaměřená na monitoring ovzduší

| Tretiruka.cz |

Posledním tématem programu na podporu ochrany životního prostředí Norských fondů je monitoring a identifikace znečištění ovzduší na lokální úrovni. Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu SGS-2 „Svalbard“, která mezi žadatele rozdělí 25 milionů korun. Žádosti o podporu na projekty ochrany ovzduší je možné podávat od 9. prosince 2022.



Kjótský protokol odstartoval před 25 lety snahy o snížení emisí

| Ekolist.cz |

Přijetím takzvaného Kjótského protokolu o snížení emisí plynů způsobujících tzv. skleníkový efekt skončila před 25 lety, 11. prosince 1997, konference OSN o změnách podnebí. Tento dokument určil závazné limity pro snižování emisí, ovšem neratifikovaly ho USA a k závazku snižování emisí se nepřipojily ani Čína nebo Indie. Podle dokumentu, který vstoupil v platnost v roce 2005, poté, co jej rok předtím ratifikovalo Rusko, měly být v letech 2008 až 2012 sníženy celkové světové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990.



Odpady:



Video: Příklady dobré praxe: Bioodpad

| Komunalniekologie.cz |

Bioodpad je velmi často skloňován ve spojení se snižováním množství produkce směsného komunálního odpadu. Zpracování je však rozlišné.



Šampiony ve třídění v Jihomoravském kraji jsou Nenkovice, Vrbice, Černá Hora a Břeclav

| Komunalniekologie.cz |

Ocenění a odměny si jako každý rok v úterý 6. prosince 2022 převzaly obce a města Jihomoravského kraje, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad.



Co s použitým spodním prádlem, aby nekončilo na skládkách?

| Enviweb.cz |

Oděvní značky čelí tlaku na omezení obrovského odpadu v módě. Mnohé z nich se proto obracejí k programům dalšího prodeje, které umožňují spotřebitelům zpeněžit jejich použité oblečení. Problém ale nastává u spodního prádla, kde obvykle není možné tyto kousky oblečení znovu prodat, když doslouží, a končí tak v odpadcích. Zavedené a začínající firmy se tedy snaží přijít na to, jak zabránit tomu, aby spodní prádlo putovalo na skládky, píše agentura Bloomberg.



Energetika:



Prozumenti a energetická krize: občané, kteří přispívají k transformaci evropské energetiky

| Prumyslovaekologie.cz |

Kdo jsou „prozumenti“ energie a jakou roli mohou hrát při podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v celé Evropě? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) mluvila s Javierem Esparragonem, expertem na energetiku a životní prostředí, o tom, jak mohou občané, instituce a podniky pomoci řešit současnou energetickou krizi tím, že se stanou prozumenty, kteří vyrábějí a zároveň spotřebovávají energii z obnovitelných zdrojů.



Ministr Síkela jednal se zástupci obcí a krajů dotčených přípravou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

| Prumyslovaekologie.cz |

O plánech spojených s přípravou hlubinného úložiště dnes jednal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se zástupci dotčených obcí a krajů. Mimo jiné řešili plnění podmínek taxonomie Evropské unie udržitelného financování činností v jaderné energetice do systému nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem.



Středočeský kraj chce čerpat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů

| Komunalniekologie.cz |

Radní schválili zahájení projektového záměru týkajícího se instalace fotovoltaických elektráren na objektech v majetku kraje. Elektřinu ze solárních panelů by měly čerpat především školy a školská zařízení, knihovny a muzea. Kraj chce do roku 2025 na instalaci vydat více než 175 milionů korun. Výrazně pomoci by měly i dotace. Projektový záměr zatím míří do Zásobníku akcí.



Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro vodík

| Oenergetice.cz |

Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro přepravu takzvaného zeleného vodíku z Barcelony do Marseille. Uvedli to na dnešní společné tiskové konferenci premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa a francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle Sáncheze nová infrastruktura posílí energetickou nezávislosti unijních zemí. Fungovat má začít nejpozději do konce tohoto desetiletí.



Jurečka: MŽP chystá zjednodušení povolování výstavby větrných elektráren

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje zjednodušení povolování výstavby větrných elektráren. V územích bez zvláštní ochrany krajiny by měl být proces jednodušší. Na konferenci Svazu měst a obcí to řekl ministr životního prostředí a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) fungovalo v Česku na konci prvního čtvrtletí 120 větrných elektráren s instalačním výkonem 342,5 MWe (elektrický megawatt).



Experti: Strop na energie pro velké firmy je logický, udrží konkurenceschopnost

| Oenergetice.cz |

Zastropování cen energií i pro velké firmy je logickým krokem, tvrdí analytici oslovení ČTK. Podle nich opatření sice dál zatíží státní rozpočet, je však nutné pro udržení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu. Rozšíření cenového stropu na energie i na velké podniky navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).



Budějovická teplárna předělá kotel, nově bude na biomasu

| Ekolist.cz |

Teplárna České Budějovice zahájila přestavbu uhelného kotle K12, jednoho z hlavních výrobních zařízení. Práce vyjdou na 1,5 miliardy Kč, skončí v roce 2024. Novým palivem v kotli bude dřevní štěpka. Firma tak ušetří asi třetinu veškerého uhlí, které spaluje dnes. Do roku 2030 chce městský podnik přestat spalovat uhlí. Vyplývá to z informací ve firemním zpravodaji. Přestavbu kotle bude firma hradit z úvěru 1,6 miliardy Kč, který poskytla Komerční banka a který má splatnost v roce 2039, vyplývá z informací banky.



Voda:



SPS upozorňuje na pravidla přezkoušení a dovedností na základě výzvy

| Nase-voda.cz |

Státní plavební správa (SPS) informuje plaveckou veřejnost o skutečnosti vyplývající z novely zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, která nabude účinnosti 1. března 2023. Tato novela zákona upravuje postup v případě pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla a stanoví povinnost absolvovat přezkoušení těchto znalostí nebo dovedností.



Rybářství z Pardubicka prodá na Vánoce v regionu kolem 35 tun ryb

| Nase-voda.cz |

Kapr bude letos o něco dražší než loni před Vánoci, stouply náklady, což ovlivní výslednou maloobchodní cenu. Ryba ale bude méně tučná, protože není tolik dokrmená obilovinami. Bude tedy chuťově lepší. ČTK to řekl majitel společnosti Rybniční hospodářství Adolf Vondrka. Podnik z Lázní Bohdaneč prodá zákazníkům na Pardubicku před Vánocemi kolem 35 tun ryb.



Výstava na ČVUT představí historii 324 km dlouhé Labsko-vltavské vodní cesty

| Ekolist.cz |

Výstava zachycuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. Podle vedoucího projektu Pavla Fošumpaura je smyslem výstavy upozornit na existenci jedinečného souboru vodních děl s výjimečnou historií a celospolečenským významem. Výstava představzje počátky, výstavbu a současnost 324 kilometrů dlouhé Labsko-vltavské vodní cesty, technické památky, jejíž historie sahá do počátku 19. století. Součástí expozice na Fakultě stavební ČVUT budou například interaktivní model zdymadla s jezem nebo velkoplošná obrazovka s videoprojekcí časoprostorového vývoje vodních cest, informovala fakulta.



Příroda a ekologie:



Péči o nově vysazené stromy chce Středočeský kraj podporovat i v příštím roce

| Komunalniekologie.cz |

Iv příštím roce by měly mít středočeské obce možnost získat z rozpočtu kraje dary na výsadbu stromů, respektive na následnou péči o nově vysazené stromy. Radní se dnes seznámili s návrhem pravidel pro jejich poskytování. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu je stejně jako letos 2 miliony korun. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo.



V CHKO Žďárské vrchy zbourali dva ze tří stožárů k měření námrazy, neměly už povolení

| Ekolist.cz |

U Studnic blízko Nového Města na Moravě zbourali dva ze tří stožárů, které sloužily ke sledování vlivu námrazy na elektrické vodiče. Odstranění kovových stožárů vysokých asi 50 metrů dlouho žádala Správa CHKO Žďárské vrchy, protože poškozovaly krajinný ráz chráněné oblasti. Řadu let už neměly platné stavební povolení, řekl ČTK Zdeněk Záliš, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO. Podle ochránců přírody by měl zůstat jeden stožár, aby mohl výzkum pokračovat, měl by být ale snížený asi na polovinu.



Ministerstvo potvrdilo, že se v jádru Boubínského pralesa nesmí zasahovat

| Ekolist.cz |

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako odvolací orgán potvrdilo rozhodnutí Správy národního parku Šumava z letošního srpna, že se v jádru Boubínského pralesa nesmí zasahovat. Státní podnik Lesy České republiky (LČR), který boubínské lesy spravuje, chtěl v létě zlomit v bezzásahové zóně pralesa 13 souší. O verdiktu ministerstva informoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Lesy ČR v dubnu kvůli možnému pádu suchých stromů uzavřely některé trasy v Boubínském pralese. Podle mluvčí Evy Jouklové Lesy ČR navrhnou v lednu správě parku náhradní omezenou trasu.



Ochránci začali na Pálavě odstraňovat nelegální ploty, může jít skoro o 100 km

| Ekolist.cz |

Ochránci přírody začali v chráněné krajinné oblasti Pálava odstraňovat nelegálně postavené ploty. V lokalitě je podle nich asi 193 kilometrů plotů, podle jejich odhadu je z toho nelegálně postavených třetina až polovina. ČTK to řekl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ploty podle ochránců brání živočichům a lidem v pohybu krajinou a výrazně ovlivňují její vzhled.



Chemie:



EPS: Pozoruhodný poměr cena - výkon

| Prumyslovaekologie.cz |

Pěnový polystyren (EPS) je materiál s fascinujícími vlastnostmi. Lehký, dobře opracovatelný a především – vynikající izolant. V Česku se jím zateplují fasády drtivé většiny staveb. Jeho význam roste s cenou energií a jeho výroba má u nás velkou tradici.



Věda a výzkum:



Biolog: Rozmanitost přírody na tom nikdy nebyla tak špatně. Základním problémem je velikost populace

| irozhlas.cz |

V kanadském Montrealu probíhá dvoutýdenní celosvětová konference o biodiverzitě, jejímž úkolem je podle Antonia Guterrese uzavřít mír s přírodou. „S tím, jak rostou naše znalosti o invazích, o invazních nepůvodních druzích, vidíme lépe i problémy, které biologické invaze způsobují. Hrozby, jež invaze představují pro přírodu, ekonomiku i zdraví, jsou velmi vážné a neustále sílí,“ říká profesor Petr Pyšek, biolog a ekolog invazí.



Vědci vytvořili prvotní zárodečné buňky z ohroženého severního bílého nosorožce

| Ekolist.cz |

Tým vědců z konsilia BioRescue vedeného Safari Parkem Dvůr Králové nad Labem vytvořil tzv. primordiální (prvotní) zárodečné buňky z kmenových buněk severního bílého nosorožce. Jsou předchůdkyněmi vajíček a spermií, uvedli zástupci Safari Parku Dvůr Králové. Označili to za významný krok k záchraně druhu, na němž mají zásluhu hlavně odborníci z univerzity v Ósace. Dosud se toho nikdy nepodařilo dosáhnout u tak velkých savců.



Nejlepší environmentální studentská práce se věnuje greenwashingu

| Ekolist.cz |

Čtvrtý ročník soutěže Czech Envi Thesis, která hodnotí závěrečné práce studentů zaměřených na ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu, zná své letošní vítěze. Vítězkou letošního ročníku soutěže se stala diplomová práce absolventky Masarykovy univerzity v Brně Nely Jany Křížkové, která se zabývala tzv. greenwashingem.



Odborníci z Mendelovy univerzity vysázeli na Sokotře 1500 kadidlovníků

| Ekolist.cz |

Tým odborníků z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně zvýšil na jemenském ostrově Sokotra o 7,5 procenta populaci unikátních kadidlovníků, jejichž počet v posledních deseti letech výrazně klesá a hrozí jim vyhynutí. Objevili i deset nových kříženců, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.



Mezi letošními vítězi soutěže Vizionáři 2022 jsou i vědci a výzkumné organizace

| Vedavyzkum.cz |

Sdružení CzechInno v úterý 6. prosince 2022 vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022. Slavnostnímu večeru vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentálních aspektů, bodovaly také projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.



Nový energetický kontejner hospodaří s energií i podle počasí

| Vedavyzkum.cz |

Energetická soběstačnost je horkým tématem, které rezonuje napříč celou Evropou. Čeští experti k řešení této situace přispěli svým pomyslným dílkem skládačky. Vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního energetického kontejneru, který je schopen zásobovat objekty teplem, nebo se naopak postarat o jejich chlazení a přitom být energeticky nezávislý na vnějších zdrojích.



Vědec s velkou touhou objevovat chemii – Martin Kotora

| Vedavyzkum.cz |

Martin Kotora je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vedoucím skupiny katalýzy v organické syntéze. Za excelentní výsledky ve výzkumu, špičkové publikace a vysokou citovanost převzal letos v dubnu nejvyšší univerzitní ocenění – Donatio.



Technologie budoucnosti: Mobilita znamená nezávislost

| Vedavyzkum.cz |

Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest prostřednictvím šesti technologicky specializovaných inkubátorů podporuje nové firmy, které přináší inovativní technologie do komerčních aplikací. Jednou z podporovaných oblastí je mobilita. Co jsou největší trendy v oblasti mobility a jaký potenciál má v této oblasti Česko?



Lesnictví a zemědělství:



Obnovit vykácený les je potřeba do dvou let.Jinak hrozí pokuta

| Prumyslovaekologie.cz |

Jednorázová likvidace lesních porostů, jejímž výsledkem je vznik holiny, je vždy razantním zásahem do lesního ekosystému. Aby negativní důsledky těžby byly co nejmenší, stanovuje lesní zákon vlastníkům lesa dvouletou lhůtu k zalesnění holiny a sedmiletou lhůtu pro zajištění následného lesního porostu. Nedodržení legislativy může majitele lesa přijít draho, což by mohla potvrdit také společnost Supreme Store, s.r.o., které za nezajištění včasné obnovy lesního porostu Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu ve výši půl milionu korun, pravomocnou od 9. listopadu 2022.



Připomínáme: PGRLF dotačně podpoří nákup půdy

| Nase-voda.cz |

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický (PRGLF) fond od 1. ledna znovu spustí příjem žádostí do dotačního programu Podpora nákupu půdy. Cílí na malé a střední podniky, kterým poskytuje peníze na snížení úrokového zatížení úvěrů. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí fondu Barbora Šenfeldová.



Jaký má dopad zvýšená návštěvnost lesů na zvěř?

| Ekolist.cz |

Na vstup do lesa má právo každý občan a není divu, že se toho hojně využívá. Ať už jde o procházky či jiný typ rekreace, aktivity v lese mají blahodárné účinky pro lidské tělo i duši. Pokud jsou pak dodržovány podmínky ke vstupu, tedy les není poškozován, prostředí není narušováno a lidé se zde chovají slušně a tiše, nevznikají rozpory s vlastníky a samotnými obyvateli lesů – zvěří. Intenzita návštěv se však může měnit a mít tak významný vliv na přirozené chování zvěře. Dvěma takovými příklady byly nestandardní režimy návštěvnosti v době pandemie covidu-19 a afrického moru prasat (AMP) na Zlínsku.



Pavel Surma: Sníží počty spárkaté zvěře snížení výměry honiteb, nebo tomu bude přesně naopak?

| Ekolist.cz |

Již nějakou dobu se hovoří o potřebě změny zákona o myslivosti a snížení výměry honiteb k tomu, aby se snížily početní stavy spárkaté zvěře. Osobně si myslím, že by stačilo ze strany vlastníků, a hlavně orgánů státní správy myslivosti (OSSM), řádně využívat současné právní normy. Což ale podle mé zkušenosti, jak popíši níže, nikdo uskutečnit nechce, a to včetně pana ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který již třikrát přislíbil setkání nejen se mnou, ale i s dalšími zemědělci a třemi starosty obcí. Nicméně vždy schůzku zrušil „z důvodu pracovního vytížení“ a od posledního termínu již náhradní termín stanoven nebyl. Zřejmě tedy vysoké stavy spárkaté zvěře nejsou prioritou. Pak ale nevím, proč je prioritou změna zákona.



Napříč:



Podzimní DMO 56 starostové navštívili v posunutém povolebním termínu

| Komunalniekologie.cz |

Starostové a starostky z celé České republiky se sešli na 56. Dni malých obcí (DMO) v Olomouci 29. 11. 2022 a v Praze 1. 12. 2022, aby načerpali nové informace o změnách legislativy, dotačních programech či výzvách IROP od zástupců ministerstev a dalších institucí propojených se samosprávou.

