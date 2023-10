Ministři financí EU schválili aktualizaci Národního plánu obnovy navýšeného na 9,2 mld. eur

Rada ECOFIN schválila na říjnovém jednání aktualizaci Národního plánu obnovy (NPO) pro Českou republiku, který má nyní celkovou hodnotu 9,2 mld. eur (cca 227 mld. Kč). Oproti původní alokaci došlo k navýšení o cca 2,2 mld. eur a součástí NPO bude nově i půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost.

„Aktualizace Národního plánu obnovy přinese pro rozvoj Česka dalších více než 50 mld. Kč a to nejen formou grantů, ale i prostřednictvím půjčky. Tyto finanční prostředky poskytnuté z EU, které česká vláda dokázala vyjednat, pomohou například s celkovou energetickou transformací ČR, jejíž součástí jsou důležité investice a reformy v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo modernizace železniční sítě. Dotace také půjdou do dostupného bydlení nebo na digitalizaci a kyberbezpečnost. To vše jsme navíc schopni realizovat v době, kdy konsolidujeme veřejné finance a provádíme úspory ve státním rozpočtu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Upravený český NPO, který má nyní hodnotu 9,2 mld. eur (8,4 mld. eur v grantech a 818 mil. eur v půjčkách), zahrnuje 58 reforem a 105 investic. Těžištěm je transformace ČR směřující k čistší a odolnější energetice a digitalizaci služeb.

Plán počítá mimo jiné s dalšími investicemi do modernizace elektrizační soustavy, do elektrizace železnic a dekarbonizace dopravy. Reformy se zaměřují na zefektivnění povolovacího rámce pro obnovitelné zdroje, zjednodušení napojení těchto zdrojů na sítě a na podporu energetických komunit. Posílena bude oblast digitalizace včetně kybernetické bezpečnosti. Mezi další podporované oblasti NPO patří například dostupné bydlení.

Kromě grantové části využije ČR na základě rozhodnutí vlády nově i půjčku z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 19,4 mld. Kč včetně desetiletého odkladu splátek jistiny.

Aktualizovaný NPO pro Českou republiku, který schválila Evropská komise 26. září 2023, zahrnuje 4 typy úprav: