Ministr Červený v Evropském parlamentu vyzval ke změně emisních povolenek

Ministr životního prostředí Igor Červený vystoupil ve středu 25. března v Evropském parlamentu v Bruselu na konferenci, kde upozornil na rostoucí tlak na energeticky náročná odvětví a vyzval k úpravě systému obchodování s emisními povolenkami. Zdůraznil, že je nutné stabilizovat ceny povolenek v systému ETS 1 a ochránit evropský průmysl před ztrátou konkurenceschopnosti.
Mezi dalšími řečníky vystoupili náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, europoslanci Ondřej Knotek (CZ) a Jacek Ozdoba (PL), zástupce Evropské komise Kurt Vandenberghe (DG Climate) nebo čeští zástupci ocelářství.
„Česká republika i celá Evropa stojí před zásadní výzvou: jak snižovat emise, aniž bychom současně oslabili vlastní průmyslovou základnu. Evropský průmysl dnes čelí kombinaci faktorů, které zásadně ovlivňují jeho konkurenceschopnost. Ceny energií zůstávají dlouhodobě vysoké a nevrátily se na úroveň před rokem 2021. Do toho vstupuje postupné ukončování bezplatných emisních povolenek a rostoucí cena uhlíku, která místo investiční stability přináší nejistotu. Tento tlak je navíc umocněn geopolitickými riziky, která ovlivňují globální trhy i dostupnost zdrojů. Je proto nutné otevřeně říci, že pouze silná a prosperující ekonomika dokáže dlouhodobě financovat jak sociální politiky, tak ochranu životního prostředí. Pokud vytvoříme prostředí, ve kterém budou firmy nuceny omezovat výrobu, přesouvat ji mimo Evropu nebo zcela ukončovat svou činnost, nepovede to k ochraně klimatu a snižování emisí, ale k oslabení našich ekonomik i společnosti jako celku,“ řekl ministr životního prostředí Igor Červený.
Ministr upozornil, že v některých náročných odvětvích, jako je ocelářství, chemický průmysl, cementářství nebo sklářství, se již objevují pochybnosti o jejich dlouhodobé životaschopnosti. Česká republika proto spolu s dalšími členskými státy prosazuje cílenou reformu systému EU ETS, která by omezila extrémní cenové výkyvy a zajistila předvídatelnější prostředí pro investice. Ministr zároveň ocenil nedávné závěry Evropské rady jako krok správným směrem, zdůraznil však, že zatím postrádají konkrétní mechanismy ke stabilizaci cen energií.
„Naší odpovědností je proto hledat cestu, která bude skutečně udržitelná – nikoli jen na papíře, ale i v reálném ekonomickém a sociálním kontextu. To znamená postupovat pragmaticky, s důrazem na technologickou neutralitu, stabilní investiční prostředí a předvídatelnost regulačního rámce. Ochrana klimatu nesmí být v rozporu s konkurenceschopností Evropy. Naopak – musí být postavena tak, aby ji podporovala. Jen tak dokážeme zajistit, že transformace bude nejen ekologicky, ale i ekonomicky a společensky udržitelná,“ vysvětlil ministr Igor Červený.
V souvislosti s připravovaným návrhem Evropské komise na revizi EU ETS, který se očekává v červenci, ministr zdůraznil, že Česká republika bude aktivně usilovat o zavedení účinného mechanismu cenové stability, lepší ochranu před únikem uhlíku a posílení finančních nástrojů pro modernizaci průmyslu.
