Martin Kocanda byl jmenován státním tajemníkem Ministerstva životního prostředí

7. 4. 2026| zdroj: MŽP0

Novým státním tajemníkem Ministerstva životního prostředí byl jmenován Martin Kocanda, dosavadní ředitel odboru právního a řízení státní správy a zástupce státní tajemnice. Ve funkci střídá Simeonu Zikmundovou. Martin Kocanda je dlouholetý státní úředník, šestnáct let působil v různých manažerských pozicích.

„Mám radost, že se nám podařilo dát tým na Ministerstvu životního prostředí dohromady a že ve výběrovém řízení uspěl právě Martin Kocanda. Prostředí ministerstva dobře zná, ví, jak úřad funguje, a právě to je pro další práci důležité. Jsem přesvědčen, že díky tomu navážeme na to podstatné a zároveň posuneme fungování úřadu tak, aby byl srozumitelnější, otevřenější a lépe sloužil lidem,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.

Martin Kocanda uspěl ve výběrovém řízení, které bylo otevřeno od 13. února do 5. března. Pohovory proběhly s celkem devíti uchazeči. Při představení své vize fungování ministerstva zdůraznil potřebu vyváženosti kontinuity státní služby na straně jedné a zavádění nových nástrojů na straně druhé. Mezi ty počítá mimo jiné bezpečné formy využívání AI v procesech MŽP. Cílem musí být moderní přátelský úřad.

„Během posledních téměř čtyř let jsem měl příležitost poznat Ministerstvo životního prostředí v různých oblastech jeho činnosti. Mým cílem je především posílení profesionality a nestrannosti státní služby,“ říká nový státní tajemník MŽP Martin Kocanda.

Martin Kocanda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pedagogické fakulty v Olomouci a Brně. Působil v mnoha manažerských pozicích ve státní správě.  V letech 2017–2020 zastával také funkci generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Od mládí se také věnuje oblasti ochrany přírody, je členem Českého svazu ochránců přírody.

