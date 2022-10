Lídři zemí EU diskutovali na neformálním jednání Evropské rady v Praze o energetické situaci v Evropě

Vysoké ceny energií a další pomoc bojující Ukrajině byly nejdůležitějšími tématy neformálního summitu Evropské rady, který se uskutečnil v pátek 7. října 2022 na Pražském hradě v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

V Praze se k neformálnímu jednání setkali vrcholní představitelé zemí Evropské unie. Po debatě s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou zasedli k jednacímu stolu ve Španělském sále Pražského hradu, aby prodiskutovali aktuální problémy, se kterými se země EU potýkají. K jednání se prostřednictvím videokonference připojil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Na dnešním neformálním jednání Evropské rady jsme diskutovali především o Ukrajině a o energetické situaci v Evropě, kterou ruská agrese na Ukrajině bohužel silně ovlivňuje. Jsem rád, že v rámci jednání, která probíhala v tomto týdnu za českého předsednictví, se členské země shodly na zahájení výcviku ukrajinských vojáků na území Evropské unie a na dalším sankčním balíčku proti Rusku. To je velmi důležité.

Právě Rusko je agresorem a oba dny, oba formáty setkání ukázaly, že Evropa stojí jednotně za Ukrajinou. Že jsme připraveni Ukrajinu nadále podporovat a pracujeme na tom, aby se Ukrajině dostala z Evropy veškerá pomoc včetně peněz z již schváleného balíčku,“ uvedl po jednání lídrů Evropské unie český premiér Petr Fiala.

Představitelé sedmadvacítky se zabývali také současnou situací na trhu s energiemi. „Diskutovali jsme především o energetické krizi, do které se Evropa dostala kvůli silné závislosti na Rusku, a musím říci, že v základních věcech jsme došli ke shodě a že vítáme návrhy, se kterými přišla Komise. Stále větší podporu má oddělení ceny plynu od ceny elektřiny a to by znamenalo ve výsledku snížení cen pro všechny občany i firmy v Evropské unii.

Zmínila to řada kolegů a mluvil jsem o tom i já: Navrhoval jsem uvolnění emisních povolenek z tržní rezervy, aby se snížila jejich cena, která má na ceny elektřiny a tepla také zásadní vliv. A musíme hledat také možnosti, jak pomoci s cenami energií velkým firmám, které dosud není možné podporovat ze státních rozpočtů, protože to jde proti unijním pravidlům. Nemůžeme dopustit soutěž jednotlivých národních řešení. Ve všech těchto případech je výhodnější, efektivnější a lepší dosáhnout evropského řešení,“ podotkl předseda vlády.

Na tématech, která řešil mimořádný summit, bude české předsednictví s unijními partnery dále pracovat. „Věřím, že řada z těch věcí, o kterých jsme dnes mluvili, se dočká zásadního posunu už za čtrnáct dnů na řádné Evropské radě v Bruselu,“ prohlásil premiér Fiala. Poděkoval také všem organizátorům a účastníkům dvoudenní akce. „Oba dny byly – a myslím, že nepřeháním – reklamou pro Českou republiku. Jsou důkazem, že naše země má nyní v zahraničí potřebný kredit a že máme důvěru našich partnerů,“ řekl předseda vlády.

Neformálnímu jednání Evropské rady předcházelo čtvrteční první zasedání Evropského politického společenství, což je nová platforma iniciovaná francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, ke které se přihlásilo 44 demokratických evropských zemí.